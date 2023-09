In questo articolo si troverà una guida completa all'uso del codice presentatore Novibet BETGOAL-IT alla registrazione e su bonus benvenuto attivi.

Novibet è un sito di scommesse e casinò online titolare di licenza ADM e quindi autorizzato ad operare in Italia. Attualmente è disponibile il codice presentatore Novibet BETGOAL-IT che i nuovi giocatori possono utilizzare in modo facoltativo in fase di registrazione. A seguito dell'iscrizione gli utenti troveranno una sezione scommesse sportive molto ricca che include diversi tipi di sport come calcio, basket, pallavolo, Formula 1, ciclismo, cricket, rugby, pugilato e molti altri. Inoltre, il bookmaker, come molti altri operatori di giochi online, offre ai nuovi iscritti la possibilità di usufruire di esclusivi bonus di benvenuto.

Cos’è il codice presentatore Novibet BETGOAL-IT e dove va inserito

Il codice presentatore Novibet BETGOAL-IT altro non è che una serie alfanumerica univoca che può esser inserita dall'utente durante la registrazione di un nuovo conto gioco nello spazio ad esso dedicato. Il codice, in questo caso, può essere digitato (sempre e comunque in modo del tutto facoltativo) nella prima pagina del formulario di iscrizione e specificatamente nel campo apposito in basso. Aprendo un nuovo account sul portale attualmente i clienti possono scegliere fra tre diversi bonus benvenuto sport di cui si possono ottenere maggiori dettagli nella tabella che segue.

Tipologia di offerta Bonus benvenuto scommesse Azione richiesta Bonus senza deposito 20€ in Fun Bonus Validazione conto gioco Bonus primo deposito 50% prima ricarica fino 200€ Effettuazione deposito Bonus benvenuto 50% prima ricarica fino 50€ Effettuazione deposito

Codice presentatore Novibet: come funziona?

Abbiamo visto precedente come utilizzare il codice presentatore Novibet, a questo punto non resta che entrare nel dettaglio del suo funzionamento. Anzitutto occorre sottolineare che i codici promozionali sono un elemento che l'utente può inserire in modo facoltativo in fase di registrazione (o deposito se previsto). Questo vuol dire che inserire il codice non influisce sul procedimento di creazione di un account, ma può rivelarsi utile per prendere parte ad una specifica iniziativa di benvenuto soprattutto se in presenza di più offerte attive contemporaneamente e contraddistinte ognuna da codici differenti. Ecco quindi come utilizzare il promo code:

Visitare il sito ufficiale del bookmaker online ed avviare il procedimento di registrazione (solo maggiorenni)

Compilare il formulario con i dati richiesti

Inserire il codice presentatore Novibet BETGOAL-IT nel campo dedicato

Completare il processo di creazione di un account inserendo ulteriori informazioni personali, creando delle nuove credenziali di gioco e prendendo visione e accettando termini e condizioni.

Come registrarsi con codice presentatore Novibet

Per usare il codice della promozione Novibet, è necessario visitare il sito italiano dell’operatore e creare un nuovo conto. Il modulo di iscrizione sarà composto da 4 parti:

Dati personali: nella prima schermata il giocatore potrà inserire i dati anagrafici di nascita, il codice fiscale e il codice presentatore Novibet BETGOAL-IT

nella prima schermata il giocatore potrà inserire i dati anagrafici di nascita, il codice fiscale e il codice presentatore Novibet BETGOAL-IT Dati conto e scelta Bonus registrazione: in questa schermata possono essere inseriti i dati del conto e quindi email, numero di telefono, password, nickname e domanda segreta. Sarà anche possibile impostare un limite di deposito massimo per il periodo di tempo prescelto. In questa stessa schermata, nella parte sinistra dello schermo, l’utente può scegliere se godere o meno di una promozione di benvenuto a scelta tra il bonus registrazione casinò e il bonus registrazione sport

in questa schermata possono essere inseriti i dati del conto e quindi email, numero di telefono, password, nickname e domanda segreta. Sarà anche possibile impostare un limite di deposito massimo per il periodo di tempo prescelto. In questa stessa schermata, nella parte sinistra dello schermo, l’utente può scegliere se godere o meno di una promozione di benvenuto a scelta tra il bonus registrazione casinò e il bonus registrazione sport Dati di residenza & Documento d'identità: una volta giunti alla terza schermata, sarà opportuno inserire i dati relativi al luogo di residenza così come gli estremi di un documento d'identità a scelta tra Carta d’identità, passaporto, patente, porto d’armi, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici o altro

una volta giunti alla terza schermata, sarà opportuno inserire i dati relativi al luogo di residenza così come gli estremi di un documento d'identità a scelta tra Carta d’identità, passaporto, patente, porto d’armi, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici o altro Contratto di Gioco, Termini e Condizioni, Trattamento dati personali e Comunicazioni marketing: Nell’ultima schermata si potrà prendere visione e sottoscrivere il contratto di gioco, i termini e delle condizioni e la normativa sul trattamento dei dati personali. Infine, è possibile scegliere se ricevere comunicazioni commerciali da parte dell'operatore.

Una volta completata la registrazione, per usufruire dei bonus benvenuto scommesse e per utilizzare a pieno l’account sarà necessario concludere.

Come verificare il conto

La convalida del conto è una pratica obbligatoria richiesta dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per tutti gli utenti che creano un conto di gioco online presso qualsiasi operatore con licenza. La finalità principale è confermare la maggiore età del giocatore, poiché il gioco è consentito solo ai maggiorenni, evitando così l'accesso di minori alle scommesse sportive online. Inoltre, tale procedura è essenziale per poter prelevare eventuali vincite.

Per effettuare la verifica dell'identità, l'utente ha a disposizione un periodo di 30 giorni dalla creazione dell'account. Il giocatore può effettuare la convalida

Caricando una copia del documento online sul sito

Via email

Tramite Whatsapp

Per mezzo di raccomandata

Bonus benvenuto Novibet: il dettaglio dell'offerta di benvenuto

Come menzionato in precedenza, all’atto della registrazione il nuovo cliente può scegliere se usufruire di una promozione di benvenuto. Le offerte disponibili all’atto dell’iscrizione potrebbero mutare nel tempo, dipendere o meno dal versamento di un deposito ed essere collegate ad uno specifico codice presentatore Novibet. Al momento il bookmaker offre la possibilità di scegliere tra diversi Bonus registrazione casinò e tre Bonus registrazione Sport. Sul sito, infatti, i giocatori possono ottenere

Fun Bonus senza deposito di 20€ convalidando il conto

convalidando il conto Bonus primo deposito pari al 50% della prima ricarica fino a 50€

Bonus benvenuto scommesse pari al 50% del versamento effettuato fino 200€

Le iniziative promozionali applicate sul primo versamento non sono cumulabili tra loro, per cui l'utente potrà sceglierne solo una. A seguire il dettaglio della promo fino a 200€.

Dettaglio offerta Descrizione Bonus scommesse totale 200€ Requisito Ricarica da effettuarsi entro 7 giorni dall'iscrizione Coefficiente di rigioco x5 volte su multiple min. 3 eventi e quota min. 2.00 per ciascuno Spendibilità del bonus scommesse Entro 10 giorni dall'accredito

Come ottenere il bonus scommesse Novibet

Dopo un'anteprima delle offerte messe a disposizione dal bookmaker ADM ai suoi nuovi clienti, non resta che entrare nel dettaglio della promozione dall'importo più alto. Essenzialmente per ricevere il bonus scommesse Novibet occorre:

Aprire un nuovo conto gioco sul sito di scommesse sportive online

Effettuare un versamento qualificante entro 7 giorni dall'iscrizione digitando il codice presentatore Novibet dedicato alla promozione nel modulo di versamento

digitando il codice presentatore Novibet dedicato alla promozione nel modulo di versamento Convertire il Fun Bonus in Real rispettando i requisiti pari a x5 volte il valore dell'importo ottenuto su multiple di almeno 3 eventi e quota minima 2.00 per ciascun evento.

Una volta convertito in Real Bonus (l'importo massimo ottenibile dalla conversione è di 55€), questo va rigiocato un'ultima volta su multiple di almeno 3 eventi e quota minima 1.50 per ciascuno. Dal momento dell'accredito, l'offerta resta disponibile per 10 giorni sul proprio conto, dopo di ché tutte le somme sono azzerate.

Bonus senza deposito di 20€

Come già menzionato in questa guida, vi sono più bonus benvenuto Novibet attualmente disponibili sul sito dell'operatore. Tra questi è una promo che dà diritto a 20€ in Fun Bonus utilizzabili per la prima scommessa dopo aver effettuato la verifica del conto gioco tramite l’invio del documento utilizzato in fase di iscrizione.

Per una panoramica completa delle offerte attualmente a disposizione e del codice presentatore Novibet ad essere collegate, invitiamo a visitare il sito dell’operatore e a consultare i termini e condizioni aggiornati.

È necessario un codice presentatore Novibet per ottenere il bonus benvenuto scommesse?

Al momento, l’utilizzo del codice presentatore Novibet BETGOAL-IT è completamente facoltativo e a totale discrezione dell'utente. Esso non influisce sul procedimento di creazione di un conto gioco. Questo significa che si può aprire un account senza utilizzarlo e comunque avere la possibilità di usufruire di altri bonus scommesse. Tuttavia, l’operatore potrebbe prevedere l'utilizzo di codici specifici per bonus esclusivi o iniziative promozionali particolari. Per tal motivo è sempre consigliabile tenersi aggiornati visitando questa pagina o consultando il sito ufficiale dell'operatore.

Metodi di pagamento disponibili

Un elemento molto importante da considerare quando si apre un conto gioco è la varietà di metodi di pagamento per effettuare versamenti e prelievi di denaro. In questa tabella abbiamo voluto riassumere alcune delle modalità accettate sul sito Novibet Italia:

Versamenti Prelievi Carta di credito ✔ ✔ Paysafecard ✔ Paypal ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Rapid Transfer ✔ ✔ Scratch Card ✔ Voucher ✔ ✔

Si specifica che per ciascuno dei metodi utilizzati potrebbero cambiare i tempi di accredito ma potrebbero anche essere applicati costi in base al piano con il fornitore del metodo stesso. Per info complete sui tempi di esecuzione, rimandiamo al sito ufficiale.

Novibet app mobile

Da oggi è possibile scommettere anche da dispositivo mobile, che sia Apple o Android. Il bookmaker ha pensato ad una versione app tramite cui è possibile giocare e piazzare scommesse comodamente a portata di click. Così come aprire un conto gioco utilizzando il codice presentatore Novibet.

Come contattare l'assistenza Clienti Novibet

Per qualsiasi domanda relativa all’utilizzo dei codici, alle promozioni disponibili, alla creazione e utilizzo dell’account, l'operatore mette a disposizione dei propri utenti un servizio di supporto completamente gratuito e contattabile via email all’indirizzo support@novivet.it.

Novibet a confronto con altri siti scommesse online

FAQ - Domande frequenti

Qual è il codice presentatore Novibet?

Al momento è disponibile il codice presentatore Novibet BETGOAL-IT da inserire in fase di registrazione nel campo dedicato. L'utilizzo del codice è una scelta facoltativa a discrezione del cliente che non incide sul procedimento di apertura di un account.

Quante volte posso utilizzare il codice presentatore?

Il codice presentatore è utilizzabile una sola volta, al momento di creazione del primo conto gioco presso l’operatore Novibet.

I bonus scommesse Novibet sono cumulabili?

No, l'utente ha la possibilità di scegliere una sola iniziativa di benvenuto tra il welcome bonus del 50% fino a 50€ e la promo del 50% sul primo deposito fino a 200€. Mentre non vi sono particolari condizioni per il Fun Bonus di 20€ che può essere dunque ottenuto al momento della registrazione e validazione dell'account.