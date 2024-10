“Clasico” di fuoco: quanto pesa Real Madrid-Barcellona sulle prospettive della Liga

I “Merengues” cercano l’aggancio, i blaugrana l’allungo: sullo sfondo l’Atletico Madrid spera di approfittarne

Sabato 21 ottobre Real Madrid e Barcellona si affrontano al Camp Nou nel primo “Clasico” della stagione: nonostante il campionato sia iniziato da sole 10 giornate la posta in palio è già altissima.

Le due squadre in classifica sono separate da 3 punti: il Barcellona e in testa a 27 punti, il Real Madrid segue a 24 punti. Per i blaugrana vincere significherebbe provare una prima mini-fuga ma i “Merengues” nel loro tempio al contrario vogliono impedire ciò e riagganciare l’arci-nemico sportivo in vetta alla classifica della Liga.

Si prospetta, come quasi sempre, una sfida di un certo peso e spessore al quale tutto il mondo guarderà con attenzione.

Barcellona: una macchina da gol

Nonostante gli scetticismi iniziali l’impatto di Hansi Flick sulla panchina del Barcellona è stato positivo e notevole: i blaugrana hanno iniziato in campionato con 9 vittorie su 10 e in zona gol hanno ritrovato un’ispirazione diversa rispetto agli ultimi anni, in cui lo standard non era comunque basso.

Dopo 10 giornate il Barcellona lo scorso anno aveva realizzato 22 gol; quest’anno invece le reti sono 33 e 12 di queste sono arrivate dal piede sempre caldo di Robert Lewandowski, che Flick sembra avere rivitalizzato. In generale il club catalano in campo dà la sensazione di sapere sempre bene cosa fare, risultando a tratti incontenibile, come può testimoniare il Siviglia travolto 5-1.

Nonostante l’infortunio di ter Stegen (che ha portato il club a tesserare Szczęsny, che pure aveva annunciato il ritiro giusto 3 settimane prima) il Barcellona sembra essere comunque sulla cresta dell’onda, quantomeno in campionato. Questo “Clasico” è dunque una vera prova di maturità per una squadra talentuosa e in forma che adesso ha pure un Gavi in più nel motore.

Real Madrid: identità tattica in costruzione

I “Blancos” hanno raccolto 24 punti nelle prime 10 giornate, frutto di 7 vittorie e 3 pareggi che li rendono una delle due squadre ancora imbattute nella Liga assieme ai rivali cittadini dell’Atletico. Inoltre la squadra di Ancelotti con 7 reti subite per ora è la seconda retroguardia meno battuta del torneo: la prima è l’Atletico Madrid.

Seppur solido e consistente il Real Madrid dà la sensazione di essere meno dominante della stagione passata non tanto per una questione di numeri (di certo non bassi, 21 le reti in 10 partite giocate nella Liga) quanto per piglio.

I “Merengues” dopo il sensazionale arrivo di Kylian Mbappé (il cui impatto è stato comunque importante con 8 gol in 12 partite in tutte le competizioni nonostante un infortunio alla coscia sinistra patito a settembre) stanno strutturando nuovi equilibri che gli consentano di sfruttare al massimo il potenziale di squadra.

L’aver perso un leader tecnico e carismatico come Dani Carvajal per tutta la stagione certamente non aiuta: nonostante ciò il Real Madrid resta comunque il favorito per il “Clasico” e la squadra da battere sia in Spagna che in Europa.

L’Atletico Madrid osserva

Pur non decisiva in senso stretto la sfida di sabato sarà comunque importante anche per capire quale indirizzo potrà prendere questa Liga e se sarà ancora una volta un affare per due squadre.

Dopo il clamoroso exploit del Girona nello scorso campionato l’Atletico Madrid si è ripreso il ruolo (potenziale) di terzo incomodo nella corsa al titolo spagnolo: la squadra di Simeone ha conquistato 20 punti (- 7 dal Barcellona e - 4 dal Real Madrid) ed è, come detto prima, uno dei due club ancora imbattuti assieme ai rivali.

I “Colchoneros” che domenica avranno una non agevole trasferta a Siviglia contro il Betis, seguono con attenzione perché sanno che una delle due perderà inevitabilmente qualcosa e che dunque possa aprirsi l’occasione di accorciare il gap con la vetta o anche solo con la seconda piazza.

La squadra di Simeone sulla carta anche quest’anno da la sensazione di avere qualcosa in meno rispetto alle due egemoni: non va però escluso assolutamente che l’Atletico riesca a tenerne a lungo la scia finendo per inserirsi nella corsa.