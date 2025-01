Champions League: Wirtz e Mbappé possono vincere la classifica cannonieri

Nonostante uno scenario favorevole Mbappé e Wirtz sono considerati due outsider nella corsa al titolo di capocannoniere della Champions League

Florian Wirtz ha già segnato 5 reti in questa edizione della Champions League mentre Kylian Mbappé ha raggiunto la sua forma migliore in vista delle sfide del Real Madrid contro Salisburgo e Brest.

Champions League: quote capocannoniere bet365 Betway William Hill Florian Wirtz 21.00 15.00 21.00 Kylian Mbappé 19.00 20.00 21.00

Wirtz e Mbappé possono scalare la classifica marcatori

Kylian Mbappé lo scorso anno è stato capocannoniere della competizione (assieme ad Harry Kane) con 8 reti. L’edizione 2023/2024 della Champions League è stata la prima dalla stagione 2009/2010 nella quale nessun giocatore è andato in doppia cifra.

Con Robert Lewandowski che in questo momento guida la classifica marcatori con 7 reti e altri 7 giocatori che hanno segnato almeno 5 o 6 gol, è inevitabile che il capocannoniere di questa Champions League raggiunga o superi la doppia cifra.

Il Real Madrid, attualmente ventesimo nella “fase campionato” con 9 punti conquistati in 6 partite, potrebbe essere costretto a disputare i playoff per gli ottavi di finale. Il Bayer Leverkusen arriva con un solo punto di vantaggio dal nono posto e dovrà affrontare l’Atletico Madrid nel prossimo impegno.

Il Real Madrid invece dovrà affrontare il Salisburgo, che ha concesso 18 reti in 6 partite, e il Brest nelle ultime due partite della fase campionato. Il Leverkusen, come già accennato, avrà una sfida impegnativa in Spagna contro l’Atletico Madrid, ma dopo all’orizzonte mira ad una vittoria sulla carta fattibile contro lo Sparta Praga all’ultima giornata.

Due giocatori in forma

Florian Wirtz ha già segnato cinque reti in questa edizione della Champions League. Solamente Lewandowski, Guirassy e Raphinha hanno fatto meglio di lui. Mbappé ha trovato la via della rete solamente in due occasioni ma ha dovuto affrontare qualche problema nei suoi primi mesi al Real Madrid. Il fuoriclasse francese ha segnato cinque volte nelle ultime otto partite in tutte le competizioni, due delle quali da subentrato.

Sono solamente sette i giocatori che hanno segnato più gol di Mbappé nella storia della competizione. Il Real Madrid ha ritrovato la forma migliore solamente verso la fine del 2024, vincendo una partita cruciale contro l’Atalanta in Champions League e superando il Barcellona in classifica nella Liga. La sfida contro il Salisburgo (squadra che ha già subito pesanti sconfitte contro Brest, Leverkusen e Psg) può essere per Mbappé l’occasione di poter fare un balzo in avanti nella classifica marcatori. La sua quota come miglior marcatore della Champions League potrebbe crollare laddove dovesse segnare più di un gol contro una delle difese più deboli della competizione.

Lo scenario di Wirtz in ottica classifica marcatori è più semplice. Il Leverkusen vuole provare una grande cavalcata in Champions League: la stella del club tedesco ha già segnato 12 gol in tutte le competizioni e solamente 11 giocatori hanno un dato sugli expected goals (xG) più alto sino ad ora nella massima competizione europea.

Il Leverkusen sino ad ora ha segnato più di 3 volte in 7 occasioni durante questa stagione. Non sarebbe così sorprendente se la squadra di Xabi Alonso riuscisse a infliggere una sonora sconfitta allo Sparta Praga, specie con la qualificazione diretta agli ottavi in palio.

Anche se Vinicius Junior ha segnato tre gol in più di Mbappé in Champions League sino ad ora, il fuoriclasse francese resta una buona opzione per il titolo di capocannoniere considerando i suoi numeri impressionanti nella competizione e le partite sulla carta facili che il Real Madrid ha all’orizzonte. Anche Wirtz può essere un’occasione interessante, specie per chi crede che il Leverkusen possa fare strada in Champions.