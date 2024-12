Champions League: quante chance hanno le italiane di arrivare nella top 8 in fase campionato?

A inizio 2025 si completerà la fase campionato: Inter, Milan, Juventus e Atalanta possono sperare ancora nei primi 8 posti.

Al netto del Bologna, ormai con un piede e mezzo fuori dalla competizione, le squadre italiane impegnate in Champions League hanno all’orizzonte prospettive positive.

Dopo 6 giornate Inter, Milan, Juventus e Atalanta sono molto vicine alla certezza di disputare almeno gli spareggi e possono sperare (chi di piu chi di meno) anche in una qualificazione tra le prime 8 della fase campionato, che significherebbe andare direttamente agli ottavi di finale.

Champions League - Fase campionato: quote e pronostici SNAI Goldbet Eurobet Inter tra le prime 8 1.12 1.15 1.25 Milan tra le prime 8 1.75 1.75 1.90 Juventus tra le prime 8 3.50 3.50 4.00 Atalanta tra le prime 8 6.00 4.00 6.00

Le quote proposte sono esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni: per eventuali aggiornamenti si possono consultare i siti dei bookmaker.

Ulteriori quote e pronostici sulla Champions League possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. Per conoscere lo scenario dei bookmaker italiani è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse. Qui invece per tutto quello che c’è da sapere sul codice bonus bet365.

Ecco qui lo scenario delle italiane a 2 giornate dalla fine della fase campionato di Champions, che si chiuderà il 29 gennaio con l’ultimo turno.

L’Inter ha il proprio destino in mano

Nonostante una sconfitta al termine di una prestazione opaca in terra tedesca contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, in ottica qualificazione l’Inter resta in una posizione ottimale.

La squadra di Inzaghi nelle due restanti partite affronterà fuori casa lo Sparta Praga e tra le mura amiche il Monaco. Avversari certamente ostici (specie il club monegasco, ancora in corsa per un posto tra le prime 8) ma comunque sulla carta abbordabili.

Con due vittorie l’Inter, in questo momento a 13 punti, sarebbe certa di qualificarsi agli ottavi. Se possano bastare anche una vittoria e un pareggio dipenderà dai risultati delle competitor, siano esse quelle a pari punti o le prime inseguitrici. In ogni caso i nerazzurri hanno il loro destino in mano.

Grandi speranze per il Milan

Con 4 vittorie consecutive la squadra di Paulo Fonseca ha raddrizzato il suo percorso in Champions League: i play-off sono ad un passo e anche un arrivo tra le prime 8 non è impossibile. I rossoneri hanno 12 punti, gli stessi di Dortmund, Bayern Monaco e Atletico Madrid, tutte squadre a ridosso della zona ottavi.

Tra le squadre momentaneamente nella top 8 vi sono Lille e Brest, chiamate nelle loro ultime partite a impegni non semplici: i primi dovranno affrontare Liverpool e Feyenoord; i secondi Shakthar Donetsk e Real Madrid. Il Milan dal canto suo dovrà vedersela contro un Girona quasi eliminato e la Dinamo Zagabria, ancora in corsa per i playoff ma comunque sulla carta meno attrezzata del club meneghino. Lo scontro tra Leverkusen e Atletico Madrid nella settima giornata fermerà inevitabilmente almeno una delle due concorrenti.

I 6 punti nelle ultime 2 gare sono un obiettivo alla portata anche se, nel caso (molto probabile) in cui ci fossero più squadre a pari punti sarebbe decisiva anche la differenza reti. Le speranze per il Milan comunque ci sono e non sono certo piccole.

Juventus e Atalanta: incastri più complicati

Con 11 punti in 6 partite Juventus e Atalanta sanno di avere un piede e mezzo ai playoff: una vittoria nelle due partite che restano dovrebbe bastare ad entrambe e il prossimo turno, che le vede impegnate rispettivamente contro il Bruges in trasferta e lo Sturm Graz in casa, potrebbe essere quello giusto.

Delle speranze restano vive anche nell’ottica di un passaggio agli ottavi che però si configura più complesso, specie per gli orobici. Nell’ultimo turno la squadra di Gasperini è chiamata all’impegno in trasferta contro un Barcellona che, per quanto possa arrivare alla sfida già certo della qualificazione, difficilmente farà troppi sconti. All’Atalanta servirà dunque tirare fuori un’altra impresa storica in uno scenario complicato persino per una grande squadra come la “Dea”.

La Juventus invece dopo il Bruges dovrà vedersela in casa contro il Benfica, cliente certamente brutto (come può testimoniare l’Atletico Madrid battuto 4-0) ma non necessariamente insormontabile, specie giocando tra le mura amiche. Per la squadra di Motta i 6 punti in 2 partite sono uno scenario plausibile che però potrebbe comunque non bastare per un accesso diretto agli ottavi.

In ogni caso infatti sia bianconeri che orobici devono vincere e sperare che le squadre avanti in classifica lascino punti a questo punto pesantissimi. Se queste combinazioni dovessero verificarsi allora tutto sarebbe possibile.