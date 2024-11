Chi chiuderà al primo posto nella fase campionato della Champions? Cinque possibili vincitrici

City e Real ancora favorite, Liverpool e Barcellona spingono ma l’Aston Villa può sorprendere

La fase campionato della Champions League si appresta ad entrare nel vivo con la quarta giornata e sebbene la classifica sia ancora corta i rapporti di forza cominciano sempre più a definirsi.

Mentre alcune big come Milan, Psg, RB Lipsia e Atletico Madrid sanno già che per raggiungere le prime 8 posizioni ci vorrà un’impresa in termini di risultati utili e reti segnate ci sono altre squadre che invece possono giocarsi le loro chance anche per finire in testa alla fase campionato della Champions League, un risultato che sarebbe simbolico ma comunque di impatto.

Champions League - Quote vincente fase campionato bet365 Lottomatica Sisal Liverpool 9.00 4.00 4.00 Aston Villa 34.00 10.00 9.00 Manchester City 4.00 3.75 3.50 Real Madrid 5.00 7.50 9.00 Barcellona 8.00 10.00 9.00

Liverpool

I “Reds” sono stati protagonisti di un inizio di stagione straordinario nel segno dell’erede di Klopp, Arne Slot: il Liverpool ad oggi è in vetta sia in campionato che in Champions League, competizione nella quale ha vinto le prime 3 partite.Nel rapporto tra qualità degli interpreti e gioco espresso la squadra inglese è in questo momento una delle migliori d’Europa e può tenere testa a qualunque avversario.

All’orizzonte ci sono due sfide difficili contro Leverkusen e Real Madrid col vantaggio di giocare tra le mura amiche di Anfield: poi due trasferte contro Girona e PSV inframezzate dal match interno contro il Lille. La qualificazione nella top 8 è alla portata e anche il primato nel girone, laddove si superasse il doppio scoglio Bayer-Real, può essere possibile.

Manchester City

Nonostante una settimana da incubo causata dall’eliminazione dalla EFL Cup contro il Tottenham e dalla fine dell'imbattibilità in Premier League che durava da 32 partite dopo la sconfitta col Bournemouth, i “Citizens” restano sempre quelli da battere nonché tra i favoriti per la vittoria nella Fase Campionato.

Sino ad ora la squadra di Guardiola ha raccolto 7 punti in 3 gare e sicuramente vorrà fare la voce grossa anche nella massima competizione europea. Le sfide esterne contro Psg e Juventus tra dicembre e gennaio sono gli impegni più difficili in un calendario che per il resto è alla portata. Nelle partite contro Sporting (prossimo impegno, fuori casa) Feyenoord e Club Brugge (tra le mura amiche) il City potrebbe incrementare di molto anche la differenza reti che può (e probabilmente sarà) un fattore decisivo per il passaggio del turno.

Aston Villa

Che il club di Birmingham fosse una squadra attrezzata e competitiva si sapeva ma il primato a punteggio pieno nella fase campionato della Champions dopo aver battuto Young Boys, Bologna e soprattutto il Bayern Monaco, resta qualcosa di notevole.

La squadra di Emery ha rilanciato così le sue ambizioni di passaggio del turno e dalla sua oltre che una rosa di qualità ed un'identità di gioco strutturata ha un calendario che presenta sfide complicate ma non del tutto impossibili: gli ostacoli principali saranno la Juventus, il Lipsia e il Monaco.

Il passaggio tra le prime 8 dopo questo inizio e ampiamente alla portata ma anche il primo posto, per quanto complicato, potrebbe non essere un miraggio.

Real Madrid

Il percorso in Champions dei campioni in carica è cominciato con il piede in fallo a causa dell’inattesa sconfitta con il Lille nella seconda giornata e il momento in casa “Merengues” non è certo il più semplice considerando anche il clamoroso tracollo subito in casa contro gli arcirivali del Barcellona.

Ciò non toglie che anche in uno scenario non idilliaco il Real resti come il City favorito per il passaggio del turno e per chiudere in vetta nella fase campionato.

Al di là del calendario (che vedrà nell’immediato i due impegni più difficili contro Milan in casa e Liverpool in trasferta) i “Blancos” hanno grande voglia di riscatto e questa voglia, combinata al talento e al feeling con la competizione, può risultare determinante.

Barcellona

Al netto della sconfitta a sorpresa contro il Monaco nel primo turno di Champions e lo scivolone contro l’Osasuna in campionato a settembre, il nuovo corso di Hansi Flick al Barcellona è iniziato in modo eccellente.

I blaugrana stanno volando nella Liga e anche nella massima competizione europea hanno dimostrato di essere sul pezzo, specie con il roboante 4-1 sul Bayern. In questo momento per gioco espresso i catalani, esattamente come il Liverpool, sono tra le migliori squadre in Europa, forse persino la migliore.

In Champions League le insidie principali in calendario arriveranno nelle ultime tre partite: Borussia Dortmund e Benfica fuori casa, Atalanta tra le mura amiche. In tutti i casi squadre da non prendere sottogamba ma sulla carta distanti dal livello attuale di un Barcellona che, se dovesse continuare così, potrebbe persino aspirare a fare filotto nelle partite che restano.