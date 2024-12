Champions League: per Atletico Madrid, Aston Villa e Milan gli ottavi sono una missione possibile

“Colchoneros”, “Villans” e rossoneri hanno serie chance di arrivare nella Top 8: lo scenario

La prima fase campionato della storia della Champions League sta entrando nel rush finale. Liverpool (a punteggio pieno), Inter (ancora imbattuta e con 0 gol al passivo) e Barcellona in questo momento sembrano le squadre più vicine a strappare il pass per gli ottavi di finale: per il resto la battaglia per le prime 8 posizioni resta aperta ad ogni scenario.

Champions League - Fase campionato: quote passaggio agli ottavi Sisal Goldbet Eurobet Atletico Madrid tra le prime 8 2.50 3.00 3.10 Aston Villa tra le prime 8 3.20 3.00 3.20 Milan tra le prime 8 2.30 2.00 2.25

Nel pacchetto di mischia per raggiungere le prime 8 posizioni ci sono in questo momento anche Atletico Madrid, Aston Villa e Milan: tre squadre che, guardando la situazione nel complesso, hanno ottime chance di staccare il pass.

Atletico Madrid in crescita esponenziale

Dopo un mese di ottobre da incubo senza vittorie nella Liga e con due battute d’arresto pesanti in Champions contro Benfica e Lille la stagione dell’Atletico Madrid sembrava in procinto di prendere una brutta piega: la risposta dei “Colchoneros” alle difficoltà si è però rivelata molto forte.

Simeone ha ricompattato una squadra che nelle ultime settimane ha anche trovato una grande fluidità offensiva: 25 le reti segnate dall’Atletico in 8 partite tra Liga, Coppa del Re e Champions. Grazie a questo ruolino l’Atleti si è portato in classifica a ridosso di Barcellona e Real, rimettendosi anche in carreggiata nella massima competizione europea.

I “Colchoneros” hanno 9 punti e all’orizzonte due sfide in casa contro Slovan Bratislava e Bayer Leverkusen cui si aggiunge l’ultima partita in trasferta contro l’RB Salisburgo. Impegni che sembrano alla portata di una squadra in forte crescita e con interpreti di livello assoluto, tra cui sta spiccando un Griezmann in stato di grazia.

L’Aston Villa può crederci

Dopo un inizio di stagione molto positivo la squadra di Emery ha vissuto una fase di flessione a novembre, mese nel quale non ha vinto una partita in nessuna delle tre competizioni in cui è stato impegnato. Nelle ultime 2 uscite in Premier contro Brentford e Southampton i “Villans” hanno ritrovato il successo che serviva per scacciare la crisi.

La dote di 10 punti conquistati in 5 partite ( con 3 vittorie, il pari contro la Juventus, ed una sconfitta contro il Bruges) dà al club di Birmingham ottime chance di potersi qualificare. In calendario restano due partite fuori casa contro un Lipsia ormai quasi eliminato e Monaco e l’ultima tra le mura amiche del “Villa Park” contro il Celtic.

Nessuno di questi tre avversari è sulla carta superiore ai “Claret and blue” che hanno dimostrato di essere una squadra tecnicamente valida ma anche molto consistente, specie in Champions, dove ha battuto persino il Bayern. Nell’orizzonte per l’Aston Villa c’è un'opportunità importante e tutto il potenziale per poterla cogliere.

Milan, missione possibile

Il ciclo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è iniziato con più ombre che luci: in campionato i rossoneri stentano e stanno perdendo terreno dalla testa della classifica ma il cammino in Champions ha invece regalato dei sorrisi, uno su tutti la vittoria contro il Real Madrid campione d’Europa.

La vittoria sui “Merengues” e i successi contro Bruges e Slovan Bratislava (arrivati in serie consecutiva) hanno consentito ai rossoneri di salire a 9 punti, che non sono assolutamente pochi. Il calendario sorride poi non poco visto che il Milan dovrà affrontare nell'ordine la Stella Rossa e il Girona a “San Siro” per poi chiudere in trasferta contro la Dinamo Zagabria. Avversari certamente ostici ma comunque alla portata.

Tradizionalmente il Milan è una squadra che si esalta nelle grandi notti europee e quelle all’orizzonte lo sono, perché passare tra le prime 8 evitando gli spareggi sarebbe un risultato enorme ancorché importante. Con il piglio giusto (quello messo in mostra con il Real ma anche nel derby vinto contro l’Inter) la missione è assolutamente possibile.