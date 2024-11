Cash Out QuiGioco: ecco come chiudere anticipatamente una scommessa

In questa pagina i lettori troveranno tutte le informazioni sul cash out QuiGioco per scoprire come funziona e su quali sport e mercati è disponibile.

In questa pagina gli appassionati di betting possono trovare un'analisi completa e dettagliata dello strumento di cash out QuiGioco, uno dei più recenti siti di scommesse online in Italia. Attraverso un esame attento e dettagliato si vedrà come chiudere una schedina prima ancora che tutti gli eventi sui quali si abbia scommesso siano terminati, su quali sport e mercati è disponibile questa funzioni e quali sono gli eventuali termini e condizioni del servizio.

Cash Out QuiGioco: panoramica sul servizio

Con il suo cash out QuiGioco rientra nell'elenco dei bookmaker online con cashout disponibili in Italia che permettono di chiudere anticipatamente una giocata sebbene l'evento sul quale si abbia scommesso (o più eventi) sia ancora in corso. Aprendo un conto di gioco sul portale dell'operatore, oltre a poter usufruire di diversi bonus benvenuto, i giocatori possono iniziare a scommettere online attingendo ad un palinsesto piuttosto vasto, analizzato nel dettaglio nella nostra recensione QuiGioco, che contempla diverse discipline sportive e mercati di giocata sui quali è disponibile la funzione predetta la quale sarà oggetto di questa guida.

Come chiudere una scommessa su QuiGioco

Fare cashout significa chiudere una giocata anticipatamente, ovvero prima che l'evento sul quale si è scommesso (o più eventi) siano terminati. È una funzionalità che permette al giocatore di avere un maggiore controllo sulle proprie scommesse sportive in quanto può decidere in qualsiasi momento di riscuotere una vincita chiudendo il ticket prima che le partite siano concluse. Naturalmente l'opzione deve essere disponibile. Il servizio, infatti, è soggetto a disponibilità a seconda dell'andamento delle quote e degli eventi e potrebbe non essere sempre attivo su un dato match o in un dato momento. Perché decidere di chiudere una giocata prima che questa si sia conclusa?

Ci sono vari motivi per i quali gli scommettitori decidono di fare cashout sulle scommesse. In primo luogo per arginare le perdite. Se ad esempio l'incontro sul quale si è scommesso non sta andando come sperato e si prevede una potenziale perdita, il giocatore può chiudere in anticipo il ticket così da incassare una vincita che se da un lato è di importo inferiore a quella inizialmente calcolata, può permette di recuperare perlomeno la puntata effettuata. Oppure nel caso effettivamente la propria giocata in corso stia risultando vincente ma guardando la partita si ha la sensazione che il risultato finale potrebbe essere differente da quello pronosticato, l'utente può scegliere di chiudere la schedina così da evitare sorprese.

E allora, come fare cashout su QuiGioco? Il meccanismo è piuttosto semplice, basta seguire questi passaggi

Effettuare il log in sul sito

Andare alla sezione Scommesse

Aprire la sezione "Le mie giocate"

Qui cercare i ticket disponibili per il cash out.

Termini e condizioni della funzione chiudi scommessa

Prima di fare cash out su QuiGioco è importante conoscere termini e condizioni del servizio. Come accade per la maggior parte dei siti di scommesse sportive online, infatti, la funzionalità non è sempre disponibile ed è soggetta ad alcune limitazioni. Soprattutto quando si intende puntare su giocate particolari differenti dalle tradizionali singole o multiple su live o pre-match o si hanno bonus attivi sul conto.

Bonus scommesse, cash out e promo

Come precedentemente specificato, in alcuni casi il cash out QuiGioco potrebbe non essere disponibile. Ad esempio, non è possibile chiudere in anticipo una giocata effettuata con bonus o fun bonus, ma occorre aver giocato solo ticket con denaro reale. Così come le scommesse sulle quali si fa su QuiGioco cashout potrebbero non essere qualificanti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di puntata di eventuali promozioni in corso.

Sul portale dell'operatore sono spesso presenti iniziative promozionali, bonus benvenuto, i quali talvolta in caso di iniziative speciali potrebbero anche richiedere un codice presentatore QuiGioco per l'attivazione. Ciascuna di queste offerte è regolata da termini e condizioni i quali generalmente non prevedono la possibilità di fare cash out su giocate effettuate con saldo bonus.

Giocate qualificanti per il cash out QuiGioco

Come caspita frequentemente per il cashout scommesse, QuiGioco applica specifiche limitazioni per l'utilizzo della funzione. Nello specifico si tratta di termini e condizioni comuni alla maggior parte dei bookmaker online. Le giocate a sistemi non sono eleggibili ai fini dell'utilizzo del cash out.

Sul sito dell'operatore è possibile chiudere una giocata solo in caso di singole o multiple, ticket live o pre-match o miste. Sono escluse le giocate effettuate utilizzando bonus o saldo bonus.

QuiGioco: cash out e conclusioni

Il sito di scommesse sportive italiano è uno dei più recenti comparsi nel mercato del betting nostrano, nonostante ciò offre già una piattaforma completa dove non poteva mancare la funzione di cashout per chiudere con anticipo le proprie giocate anche se gli eventi non si sono ancora conclusi. Il cashout QuiGioco è uno strumento che consente agli scommettitori di esercitare un maggiore controllo sulle schedine arginando eventuali perdite e gestendo il proprio bankroll con più consapevolezza. Naturalmente bisogna conoscerne i termini di utilizzo in quanto la disponibilità potrebbe variare a seconda dei casi così come l'importo offerto può variare da un momento all'altro poiché direttamente collegato all'andamento di quote ed eventi.

FAQ - Domande frequenti

Posso fare cashout sulle scommesse piazzate con bonus?

Per poter chiudere anticipatamente una giocata occorre scommettere utilizzando solo denaro reale. I ticket piazzati utilizzando saldo bonus, fun bonus o real bonus infatti sono esclusi dal servizio.

Quando si può fare cashout su QuiGioco?

La disponibilità della funzione "chiudi scommessa" è a discrezione dell'operatore che può renderla disponibile o meno in un dato evento. Tutto dipende dall'andamento di quote ed eventi sui quali i giocatori hanno scommesso. Per sapere se sia possibile fare su QuiGioco cashout, basta accedere alla sezione "Le mie scommesse" della propria area personale.

Che cosa significa cash out?

Significa chiudere una scommessa prima ancora che tutti gli eventi in essa inclusi siano terminati. Questo permette di ottenere subito una vincita (di importo inferiore rispetto alla vincita iniziale) il cui importo è calcolato dal bookmaker tenendo conto dell'evoluzione di quote e partite.