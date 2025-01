Bundesliga, chi rischia la retrocessione? Bochum, Kiel e Heidenheim pericolanti, Hoffenheim e St. Pauli non al sicuro

Con 5 squadre in 7 punti la corsa alla salvezza è aperta a diversi scenari: il punto

A 16 giornate dal termine del campionato tedesco il perimetro della lotta salvezza sembra essere circoscritto a 5 squadre.

Bochum, Kiel, Heidenheim, Hoffenheim e St. Pauli sono in lizza per evitare sia gli ultimi due posti, che portano alla retrocessione diretta in Zweite Liga, che il terzultimo, che dà invece accesso al RelegationSpiel contro la terza classificata della seconda serie tedesca.

Holstein Kiel e Bochum le due squadre più a rischio

Attualmente per i bookmaker le due squadre che hanno le più alte probabilità di retrocedere sono la matricola Holstein Kiel e il Bochum, rispettivamente penultima e ultima forza della Bundesliga a 11 e 10 punti.

Le due compagini sono state protagoniste di un girone d’andata pessimo ma nelle ultime settimane hanno mostrato qualche segnale di ripresa. L’Holstein Kiel ha perso sì lo scontro diretto contro l’Hoffenheim la scorsa settimana ma nelle tre uscite precedenti aveva battuto 4-2 in casa il Borussia Dortmund, perso onorevolmente per 3-2 col Friburgo e strapazzato 5-1 l’Augsburg. Prova del fatto che il club stia cominciando a prendere le misure giuste al campionato.

Anche il Bochum, il cui inizio era stato persino peggiore di quello dell’Holstein Kiel, sta cominciando a trovare ritmo. Nelle ultime 5 partite il club del Nord-Reno Vestfalia ha conquistato 8 punti: due vittorie negli scontri diretti contro Heidenheim e St. Pauli e i pareggi contro Union Berlino e Lipsia, quest'ultimo la scorsa settimana dopo una rimonta da uno svantaggio di 3-0 arrivata grazie alla tripletta del centravanti olandese Boadu, tornato dopo un lungo infortunio. Un rientro fondamentale per la squadra guidata da Dieter Hecking, subentrato in panchina a novembre.

Pur essendo entrambe squadre meno attrezzate rispetto alla concorrenza guai a darle comunque spacciate già adesso, soprattutto il Bochum, che già l’anno scorso, con una clamorosa rimonta sul Fortuna Düsseldorf nel Relegation Spiel, ha dimostrato di essere capace di compiere grandi imprese.

Heidenheim in difficoltà, Hoffenheim e St. Pauli non ancora al sicuro

Dopo la clamorosa stagione scorsa, che ha visto il club conquistare un piazzamento in Conference League alla sua prima stagione in Bundesliga, l’Heidenheim sta vivendo una flessione ancora più importante rispetto a quella fisiologica che ci si aspettava in principio.

La squadra guidata da Frank Schmidt (che in estate ha perso il bomber Kleindienst, passato al Borussia Mönchengladbach) si è ritrovata in difficoltà nel gestire il doppio impegno e i risultati in campionato sono stati a dir poco altalenanti, con tanti punti lasciati per strada, specie negli scontri diretti, tutti persi, al netto di un pari a reti bianche contro l’Hoffenheim a ottobre.

Se la stagione finisse adesso il club del Baden-Württemberg, che ha raccolto 14 punti, si ritroverebbe allo spareggio interdivisionale contro la terza della Zweite Liga: in questo momento l’Heidenheim dopo Bochum e Kiel resta la più papabile per la retrocessione.

Un rischio questo che riguarda allo stato attuale anche St. Pauli e Hoffenheim, entrambe al quartultimo posto a quota 17 punti. Il St. Pauli, neopromosso, sta facendo un campionato comunque in linea con aspettative e valore complessivo dell’organico: lo stesso non si può dire dell’Hoffenheim, una delle delusioni più grandi della Bundesliga.

Il pessimo avvio di stagione ha portato il club a esonerare Pellegrino Matarazzo, sostituito da Christian Ilzer, che l’anno scorso ha condotto lo Sturm Graz al double campionato-coppa in Austria. Le cose non sono però particolarmente migliorate né in Bundesliga né tantomeno in Europa League, competizione nella quale la squadra è di fatto stata eliminata.

L’organico dell’Hoffenheim sulla carta è attrezzato per obiettivi più ambiziosi e il ritorno alla vittoria nella scorsa settimana dopo 6 partite senza successi in campionato nello scontro diretto contro il Kiel, potrebbe essere l’inizio della risalita verso zone più consone al valore assoluto della squadra. Resta comunque urgente ritrovare la continuità onde evitare uno scenario che sarebbe clamoroso.