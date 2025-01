Bundesliga: Bayern Monaco favorito per il titolo ma il Bayer Leverkusen può crederci ancora

I bavaresi hanno un vantaggio di 4 punti sulla squadra di Xabi Alonso: i giochi non sono ancora chiusi

La Bundesliga è arrivata al giro di boa e la corsa al titolo sta prendendo una sua definizione. Alla fine del girone d’andata in testa c’è il Bayern Monaco che, dopo la fallimentare scorsa stagione, vuole riprendersi l’egemonia in patria.

A seguire, in seconda posizione, il Bayer Leverkusen: gli uomini di Xabi Alonso dopo un inizio non brillante si sono ripresi e vogliono difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Eintracht Francoforte e Lipsia, che all’inizio erano rimaste in scia, adesso sono decisamente più lontane.

Quota vincente Bundesliga William Hill Snai Betflag Bayern Monaco 1.10 1.10 1.10 Bayer Leverkusen 6.50 5.50 5.50 Eintracht Francoforte 81.00 50.00 65.00 RB Lipsia 101.00 100.00 80.00

Quote esatte al momento della pubblicazione e suscettibili di variazioni. Per eventuali aggiornamenti si consiglia di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Bundesliga possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco hanno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per saperne di più sulle quote maggiorate.

Si profila dunque una corsa a due per il “Meisterschale”.

Bayern schiacciasassi ma non ancora in fuga

13 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta (a metà dicembre contro il Mainz), 53 gol fatti (miglior attacco) e 13 subiti (miglior difesa): questi sono i numeri del girone d’andata del Bayern Monaco capolista di Bundesliga con 42 punti conquistati.

A livello individuale spicca, come sempre, Harry Kane, autore di 16 gol e 6 assist in campionato: da sottolineare però anche le performance di un altro fuoriclasse come Jamal Musiala e del francese Michael Olise, arrivato in estate dal Crystal Palace e subito protagonista con 5 gol e 5 assist.

Un bottino certamente importante quello raccolto dalla squadra di Vincent Kompany (che sta dando una nuova identità ad un organico che resta uno dei migliori in Europa) ma non ancora sufficiente per la fuga solitaria. Il Leverkusen infatti resta indietro a 4 punti, non pochi, ma nemmeno tantissimi a 17 partite dalla fine.

I bavaresi restano comunque i favoriti e per i bookmaker ci sono pochi dubbi che il titolo tedesco sarà loro. La pressione sul Bayern resta anche per questo molto alta: il club più titolato di Germania sa di avere pochi margini di errore contro un avversario che, ormai, sa anche come si vince.

Il Leverkusen in ripresa può crederci ancora

La prima stagione da campioni di Germania per il Bayer Leverkusen è iniziata nel segno della discontinuità con la squadra di Xabi Alonso che ha fatto inizialmente un po’ di fatica, non riuscendo a ritrovare lo straordinario livello di prestazione dello scorso anno. Dopo il clamoroso pareggio contro il Bochum fanalino di coda per distacco del campionato, qualcosa nelle “Asprine” è cambiato in meglio.

Il Bayer da allora ha inanellato una striscia di 8 vittorie consecutive in campionato, che diventano 12 contando anche Champions League e Coppa di Germania. Competizione, quest’ultima, nella quale la squadra di Xabi Alonso ha eliminato proprio il Bayern Monaco, battuto all’Allianz Arena per 1-0, complice anche l'inferiorità numerica causata dalla prima espulsione in carriera di Manuel Neuer. Contro i bavaresi il Bayer quest’anno non ha perso, sino ad ora, nemmeno in campionato visto che all’andata, sempre all’Allianz, la partita è finita 1-1.

In generale il Leverkusen sembra aver ritrovato gran parte dello smalto della scorsa storica stagione, dimostrando di essere un cliente durissimo. II 4 punti di distanza dal Bayern non sono tanti specie considerando che c’è ancora un girone intero da giocare, che comprende anche lo scontro diretto alla “BayArena” il 15 febbraio.

L’imminente rientro dell’attaccante Victor Boniface, autore di 6 reti prima dell’infortunio che lo ha costretto a due mesi di stop, può aiutare ulteriormente Wirtz e compagni nel poter coltivare il sogno di un back-to-back in Bundesliga.