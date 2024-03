William Hill Bonus Multipla: un Incentivo per Scommesse Multiple su Tutti gli Sport

Nella presente pagina analizzeremo le caratteristiche del Bonus per le Scommesse Multiple offerto dal bookmaker inglese William Hill.

Come molti altri siti scommesse che offrono bonus per scommesse multiple, anche William Hill propone questo tipo di offerta per scommesse che contengono almeno 5 eventi (fino a 20) con quota pari o superiore a 1.25.

Nei paragrafi successivi forniremo tutte le informazioni utili alla comprensione del funzionamento di questo bonus, alle relative condizioni di adesione e ai limiti del suo utilizzo. Per maggiori informazioni su WH e la sua offerta di gioco, è possibile consultare la nostra recensione William Hill.

Come funziona il Bonus Multipla William Hill

Il Bonus Multipla William Hill consiste in una maggiorazione della vincita potenziale di scommesse multiple contenenti almeno 5 eventi. Non è necessario effettuare alcuna selezione per beneficiare del bonus, ma semplicemente rispettare i termini e le condizioni, come del resto per ogni altra offerta di William Hill.

Condizioni Bonus Multipla WH

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i criteri da rispettare affinché il bonus multipla William Hill sia effettivamente applicato alla schedina. Qui elencheremo i punti salienti:

La schedina contiene almeno 5 eventi di qualsiasi sport

La quota minima è 1.25

I sistemi sono esclusi

La vincita massima ottenibile - compresa di bonus - è fissata a 10.000€

La scommessa deve essere piazzata con denaro reale

Il bonus non è cumulabile con altre promozioni

Bonus Progressivo sulle Multiple William Hill fino al 60.47%

A quanto ammonta il bonus multiple WH? Vediamolo qui sotto in una tabella contenente come cambia il bonus multipla William Hill all’aumentare del numero di eventi inseriti in schedina:

Eventi in schedina Percentuale Bonus Multipla WH 5 3% 6 6.09% 7 9.27% 8 12.55% 9 15.93% 10 19.41% 11 22.99% 12 26.68% 13 30.48% 14 34.39% 15 38.42% 16 42.58% 17 46.85% 18 51.26% 19 55.8% 20 60.47%

Bonus Multipla William Hill e Bonus Multipla di altri siti scommesse

Domande Frequenti Bonus Multipla William Hill

Qual è l’ammontare massimo ottenibile dalla vincita di una scommessa multipla con Bonus Multipla WH?

La cifra massima che si può ottenere da una scommessa multipla, compresa di bonus multipla, è pari a 10 mila euro.

Qual’è la percentuale di Bonus Multipla applicata alle scommesse multiple William Hill?

L’incremento percentuale sulle multiple cambia in modo progressivo dal 3% per 5 eventi che rispettino i requisiti al 60.47% per una schedina contenente 20 avvenimenti.

È necessario riscattare il bonus multipla William Hill per partecipare alla promo?

No, per ottenere i vantaggi della promozione Bonus Multipla è sufficiente piazzare delle scommesse multiple che rispettino i termini e le condizioni stabilite da William Hill in quel determinato momento.