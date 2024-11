Bonus multipla QuiGioco: ecco come funziona per le scommesse multiple

Tutto quello che c’è da sapere sul bonus multipla QuiGioco: dal funzionamento al percentuale di incremento della scommessa fino al 177%.

Come altri operatori di scommesse con il bonus multipla, QuiGioco offre un moltiplicatore applicato sulle schedine multiple che funziona con un sistema progressivo in base al numero degli eventi su cui si scommette. Parliamo del noto bonus scommesse multiple, largamente diffuso sui portali da gioco in Italia e ampiamente apprezzato dagli scommettitori in quanto permette di incrementare la potenziale vincita della propria giocata multipla inserendo più eventi in un singolo ticket.

In questo articolo si spiega nel dettaglio l'offerta e il suo funzionamento all’interno di una schedina. Per avere maggiori informazioni e dettagli sull’operatore, invece, è possibile consultare la nostra recensione su Quigioco.

Cos’è e come funziona il bonus multipla QuiGioco

Il bonus multipla QuiGioco è una maggiorazione in percentuale offerta dal bookmaker sull’importo della possibile vincita di una schedina multipla. In poche parole si tratta di un'offerta che consente di incrementare l'importo della potenziale vincita della propria giocata a seconda del numero di eventi inseriti nella stessa: tanto più sono le selezioni all'interno di una schedina, tanto più alta sarà la percentuale di incremento. La maggiorazione scatta a partire da una schedina quintupla, ovvero una giocata che abbia un minimo di cinque eventi.

A partire da questa soglia minima di 5 eventi, maggiore sarà il numero di partite incluse all’interno della schedina è più elevata di conseguenza sarà la percentuale di bonus applicata alla giocata: questa può arrivare fino a un massimale del 177%.

Termini di utilizzo e limitazioni del bonus multipla QuiGioco

Come accade per qualsiasi iniziativa promozionale, compresi i bonus scommesse QuiGioco, sono previsti termini e condizioni che potrebbero rendere la propria giocata qualificante o meno per l'applicazione della maggiorazione. Ecco i principali requisiti da tenere a mente per quel che riguarda il bonus multiple di questo operatore:

La schedina multipla deve avere almeno un minimo di 5 eventi mentre il massimale è fissato a 30

La quota minima dell’evento è pari a 1.20

dell’evento è pari a Le scommesse a sistema sono escluse dall’applicazione del bonus

La percentuale applicabile va da un minimo del 4% su 5 eventi fino ad un massimo del 177% su 30 selezioni.

Numero avvenimenti (quota minima 1.20) % Percentuale bonus multipla QuiGioco applicabile 1 0% 2 0% 3 0% 4 0% 5 4% 6 8,16% 7 12,48% 8 16,98% 9 21,66% 10 26,53% 11 31,59% 12 36,95% 13 42,33% 14 48,02% 15 53,94% 16 60,1% 17 66,5% 18 73,16% 19 80,09% 20 87,29% 21 94,79% 22 102,58% 23 110,68% 24 119,11% 25 127,87% 26 136,99% 27 146,47% 28 156,33% 29 166,58% 30 177,24%

QuiGioco: bonus multipla a confronto con quello offerto da altri bookmaker italiani

FAQ - Domande frequenti sul bonus multipla QuiGioco

Quanti eventi vanno inseriti in una schedina per attivare il bonus multipla QuiGioco?

Il numero minimo di eventi da inserire in una schedina per attivare la maggiorazione è 5 mentre il massimo previsto è di 30 partite.

Qual è la quota minima di un evento su QuiGioco per attivare il bonus multiple?

La quota di un evento deve essere uguale o superiore a 1.20 affinché possa attivare la maggiorazione sulle multiple.

Fino a quale percentuale massima arrivare il bonus multiple QuiGioco?

Il limite massimo della percentuale è fissato al 177,24% aggiungendo 30 eventi in una singola schedina.