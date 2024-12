Bonus multipla Netwin: percentuali e condizioni di gioco

In questo articolo si possono trovare tutti i dettagli del bonus multipla Netwin per scoprire come funziona.

Se c'è una tipologia di scommessa maggiormente apprezzata dagli appassionati di betting, è proprio la multipla. Anche Netwin fa parte di quei siti scommesse che offrono un bonus multiple per scommettere sul calcio, tennis, basket ed altri sport. Da un minimo del 4% fino ad arrivare ad una maggiorazione massima del 150% su una giocata con 30 eventi, il bonus multipla Netwin permette di puntare sullo sport con un incentivo e stimolo in più. A seguire tutti i dettagli dell'offerta per scoprire come funziona, quota minima e percentuali. Per sapenre di più sull'operatore, invece, è possibile consultare la nostra recensione Netwin.

Come funziona il bonus multipla Netwin

Il nuovo operatore italiano non si fa trovare impreparato di fronte alle richieste dei giocatori e mette a disposizione un bonus multiple che può arrivare fino ad un massimo del 150% in più. Ma che cos'è il bonus multipla? Si tratta di una maggiorazione calcolata in percentuale applicata sulle giocate multiple a partire da 5 eventi in su che abbiano quota di almeno 1.25 per ciascuno.

Man mano che si inseriscono più selezioni nella schedina, aumenta la percentuale che può arrivare al 150% su un ticket di 30 eventi. Per ogni evento incluso, quindi, ci sarà un incremento purché le selezioni rispettino il requisito di quota minima.

Termini e condizioni del bonus multiple

Naturalmente, come accade per qualsiasi bonus Netwin o di altri bookmakers, anche la promozione sulle multiple prevede dei specifici termini e condizioni da conoscere e rispettare per poter attivare la maggiorazione. Ecco alcuni dei punti salienti da ricordare:

Per poter attivare l'offerta occorre giocare multiple di minimo 5 eventi

Affinché siano valide ai fini promozionali, le selezioni devono avere quota pari a 1.25 o maggiore

La percentuale va da un minimo del 4% su quintuple fino ad un massimo del 150% su 30 eventi

Netwin: bonus multipla e percentuali di incremento

Il bonus multipla Netwin si applica su giocate a partire da 5 eventi fino ad arrivare al 150% su ticket con 30 selezioni. La percentuale aumenta gradualmente all'aumentare del numero di selezioni inserite nella schedina. Nella tabella che segue è possibile consultare la maggiorazione per ogni singolo caso

Numero di eventi in schedina % bonus Netwin multipla applicabile 5 4% 6 8% 7 12% 8 16% 9 20% 10 25% 11 30% 12 35% 13 40% 14 45% 15 50% 16 55% 17 60% 18 65% 19 70% 20 75% 21 80% 22 85% 23 90% 24 95% 25 100% 26 110% 27 120% 28 130% 29 140% 30 150%

Bonus multipla Easy e Plus su Netwin

Oltre alla tradizionale promozione sulle multiple, questo concessionario di gioco mette a disposizione due ulteriori iniziative: si tratta del bonus multipla Plus e Easy. In pratica si tratta dello stessa offerta vista precedentemente le cui condizioni variano a seconda della fascia oraria e del giorno in cui si piazza una giocata.

Nel caso del bonus multiple Easy di Netwin, i giocatori hanno la possibilità di usufruire della maggiorazione percentuale anche a partire da quote di 1.10 dal lunedì al venerdì giocando il proprio ticket nelle fasce orarie 10:00-11:00 e 21:00-22:00.

Nel caso dell'offerta Plus, invece, si può usufruire di percentuali di incremento più alte fino al 220% effettuando scommesse multiple il sabato o la domenica nelle fasce orarie 9:00-10:00 e 16:00-17:00.

Netwin: bonus multipla a confronto con altri siti scommesse

Per scoprire se il bonus multiple Netwin sia conveniente o meno, occorre confrontarlo con simili offerte di altri siti di scommesse sportive online così da avere una panoramica chiara ed oggettiva su quello che il mercato italiano ha da offrire.

FAQ - Domande frequenti sul bonus multipla Netwin

Qual è la vincita massima per le multiple?

In caso di giocata vincente, la vincita massima ottenibile comprensiva di bonus multipla è pari a 10.000€ per singola giocata. Nel caso in cui il proprio ticket superasse questa soglia al momento dell'effettuazione della scommessa, l'operatore non farà procedere con il piazzamento.

Cosa succede se un evento viene rinviato?

Nel caso in cui un evento incluso nella propria giocata venga rinviato, semplicemente verrà rimossa la quota corrispondente dalla scommessa a meno ché questo non sia disputato entro le successive 48 o 72 ore a seconda delle condizioni dell'operatore. Qualora dunque si giocasse una quintupla e una quota venisse rimossa, l'utente non avrebbe accesso al bonus multipla.

Posso prelevare il bonus multiple?

È possibile prelevare direttamente le vincite conseguite sul portale da gioco anche comprensive della maggiorazione percentuale, senza dover rispettare ulteriori requisiti.