Bonus Multipla Gioco Digitale: Dal 4% al 100% in più sulle Multiple

In questo articolo parleremo dell’incentivo offerto da Gioco Digitale sulle Scommesse Multiple a partire da 5 eventi.

Molti siti scommesse offrono Bonus sulle Multiple e Gioco Digitale si distingue per l’offerta di una maggiorazione sulle multiple che contengono almeno 5 eventi con quota minima per selezione pari a 1.25.

Nei paragrafi seguenti si fornirà una panoramica completa del Bonus Multiple Gioco Digitale che aumenta all’aumentare del numero di avvenimenti inseriti in schedina. Si forniranno dettagli sulle condizioni di adesione all’offerta e sui relativi limiti. Per approfondimenti su quello che GiocoDigitale ha da offrire in termini di Palinsesto e giochi rinviamo alla nostra recensione GiocoDigitale.

In cosa consiste il Gioco Digitale Bonus Multiple

La promozione sulle scommesse contenenti più eventi sportive consiste in un incentivo che corrisponde all’applicazione di una maggiorazione applicata alle vincite eventualmente conseguite a partire da scommesse multiple che rispettino determinati requisiti.

Termini e condizioni Bonus Multiple GiocoDigitale

Ciascuno dei Bonus Gioco Digitale è regolamentato da specifici criteri che rendono applicabile o meno il Bonus in oggetto. Anche il Bonus sulle scommesse Multiple viene erogato sulla base di specifici criteri che vedremo qui di seguito:

Il numero di eventi minimo di cui la scommesse deve essere composta per l’applicazione del Bonus Multipla è pari a 5

La quota minima per singolo evento è pari a 1.25

Se uno o più eventi contenuti nella multipla vengono annullati, il bonus sarà applicabile a condizione che il numero di eventi rimanenti sia pari o superiore a 5

Le vincite eventualmente ottenute dalla multipla e relativa maggiorazione saranno direttamente prelevabili in denaro reale

La maggiorazione del 100% si applica a partire da 20 selezioni qualificanti

Quale percentuale di Bonus Multipla si applica alla mia schedina?

Il Bonus Multipla Gioco Digitale si applica a partire dal 4% su 5 selezioni fino al 100% su multiple da 20 o più selezioni. Vediamo i dettagli degli incrementi:

Numero Selezioni % Bonus Multipla GiocoDigitale applicabile 5 4% 6 7% 7 10% 8 15% 9 18% 10 20% 11 25% 12 30% 13 35% 14 40% 15 50% 16 60% 17 70% 18 80% 19 90% 20 o piu 100%

Bonus Multiple Gioco Digitale a confronto con altri Bonus Multipla

Domande Frequenti Bonus Multipla GiocoDigitale

Posso prelevare le vincite derivanti dall’applicazione del Bonus sulle multiple?

Sì, se la multipla risulta vincente e rispetta i criteri di applicazione del bonus, il relativo ammontare può essere direttamente prelevato in denaro reale.

È necessario effettuare un rigioco del Bonus Multipla?

No, il Bonus si applica alle vincite e una volta riscosso viene direttamente aggiunto al saldo reale del conto gioco.

Qual è la quota minima per selezione e il bonus minimo corrispondente?

Il bonus Multipla di Gioco Digitale si applica a partire da 5 selezioni con quota minima 1.25.