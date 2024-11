Bonus multipla Betsson: come funziona l’incremento in percentuale per le scommesse multiple

Funzionamento e percentuale di incremento della scommessa: ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus multipla Betsson.

Come praticamente per quasi tutti i siti scommesse online con bonus multipla presenti all'interno del mercato italiano, anche Betsson prevede un bonus applicato sulle giocate multiple. Il Bonus multipla Betsson funziona in modo standard con un sistema progressivo di incremento in percentuale in base al numero di eventi che si inserisce all’interno di una schedina.

In questo articolo tutti i dettagli sull'iniziativa. Per saperne di più invece sulle promozioni riservate dall’operatore ai nuovi iscritti, servizi e valutazioni generali si può consultare la nostra recensione su Betsson.

Bonus multipla Betsson: cos’è e come funziona

Il bonus multipla Betsson è una maggiorazione in percentuale stabilita dall’operatore per quanto riguarda le scommesse multiple. L’importo della vincita potenziale aumenta in base al numero di eventi su cui si è deciso di scommettere: più saranno le partite selezionate, più alta sarà la percentuale di incremento bonus. Nel caso di Betsson il bonus multipla scatta a partire da una schedina con 3 eventi (tripla) e da quella soglia cresce in percentuale fino a un massimale del 600% su 30 eventi.

Termini di utilizzo del bonus multipla Betsson

All'offerta sulle multiple dell'operatore, così come accade sempre nelle iniziative promozionali di Betsson ma anche di altri bookmakers online, si applicano i termini e condizioni decisi dal concessionario di gioco stesso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul funzionamento del bonus multiple del bookmaker.

La schedina multipla deve avere un minimo di 3 eventi mentre il massimo numero di partite è fissato a 30

mentre il numero di partite è fissato a La quota minima degli eventi inseriti deve essere uguale o superiore a 1,25

degli eventi inseriti deve essere uguale o superiore a Il bonus è disponibile sia nelle schedine pre-match che in quelle live nonché in quelle miste (prematch+live)

La percentuale di maggiorazione parte da un minimo del 3% fino a un massimo del 600%

Betsson: bonus multipla e tabella delle percentuali

Ecco a seguire le percentuali del bonus multiple calcolate a seconda del numero di eventi inseriti in giocata.

Numero avvenimenti (quota minima 1.25) % Percentuale bonus multipla Betsson applicabile 3 3% 4 5% 5 6% 6 8% 7 10% 8 15% 9 20% 10 25% 11 30% 12 35% 13 40% 14 50% 15-16 60% 17-18 65% 19-22 75% 23 100% 24-26 125% 27-28 150% 29 300% 30 600%

FAQ - Domande frequenti sul bonus multipla Betsson

Qual è il numero minimo di eventi necessari per far scattare il bonus multipla Betsson?

Affinché scatti il bonus multiple bisogna puntare su almeno 3 eventi inseriti in una singola schedina. Il limite massimo di partite sul quale si può puntare è fissato a 30.

A quanto arriva la percentuale massima di incremento del bonus multiple Betsson?

La percentuale massima del bonus multiple è del 600%: questa viene raggiunta se viene giocata una schedina con 30 eventi.

Qual è la quota minima che deve avere un evento su Betsson affinché si attivi il bonus multiple?

Affinché possa attivare la maggiorazione sulle multiple la quota deve essere uguale o superiore a 1.25.

La maggiorazione del bonus multiple su Betsson è disponibile solo nelle schedine pre-match?

No, la maggiorazione è prevista anche per le schedine multiple giocate live e in quelle miste.