Come ottenere il Bonus Multipla Betnero per le scommesse con più selezioni

In questa pagina analizzeremo l’offerta sulle multiple proposta dall’operatore Betnero.

Molti siti scommesse prevedono un Bonus sulle Multiple come incentivo ad effettuare questo tipo di giocate. Anche Betnero si unisce al coro e offre un Bonus Multipla che può raggiungere fino al 300% il valore della potenziale vincita.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo le condizioni di adesione alla promozione e i termini di utilizzo. Forniremo anche una rappresentazione delle varie percentuali da applicare alla scommessa vincente sulla base del numero di avvenimenti sulla giocata. In una pagina a parte i lettori potranno consultare la nostra recensione sul sito Betnero.

Come si articola il Bonus Multipla Betnero

Betnero propone una maggiorazione sulle vincite conseguite a partire dalle scommesse multiple e può raggiungere fino al 300% con 30 eventi.

Termini e condizioni Bonus sulle Multiple Betnero

Ogni bonus offerto da Betnero prevede il rispetto di specifici requisiti di adesione il Bonus Multipla non è esente da regolamenti. Vediamo qui di seguito quali sono i principali elementi da tenere a mente affinché si possa sfruttare il Bonus Multipla Betnero:

Il Bonus si applica a partire da 5 eventi in schedina fino ad un massimo di 30

Il valore delle quote deve essere uguale o superiore a 1.25

La percentuale di bonus massima applicabile è 300%

Il Bonus Multipla è valido anche per i Sistemi, ma la percentuale applicabile si arresta al 25%

Le scommesse live e cash out sono escluse dal Bonus Multipla

Gli eventi nulli non vengono presi in considerazione per il calcolo del bonus

Tabella valore Bonus Multipla Betnero

Numero Eventi Percentuale Bonus Multipla Betnero 5 4% 6 7% 7 10% 8 13% 9 16% 10 22% 11 25% 12 30% 13 35% 14 40% 15 45% 16 50% 17 55% 18 60% 19 65% 20 70% 21 75% 22 90% 23 100% 24 120% 25 140% 26 160% 27 180% 28 200% 29 250% 30 300%

Betnero Bonus Multipla VS altri Bonus Multipla

Domande Frequenti sul Bonus Multipla Betnero

Il Bonus sulle Multiple di Betnero si applica anche ai Sistemi?

Sì, il Bonus Multipla è valido anche per i sistemi, ma la percentuale massima di bonus applicabile è pari al 25% (dal 12 evento in poi quindi il moltiplicatore bonus sarà sempre pari a 25%). Per info aggiornate invitiamo a consultare il sito dell’operatore.

Quanti eventi posso inserire in schedina?

Si possono giocare fino ad un massimo di 30 eventi per scommessa.

Posso piazzare scommesse con quota superiore a 1.25?

Sì, Betnero stabilisce che la quota minima per partecipare alla promo deve essere uguale o maggiore a 1.25.