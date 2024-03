William Hill Casino Bonus: promo sul deposito e free spins

In questo articolo verranno fornite le informazioni utili sul bonus William Hill per il casinò, come riscattarlo e cosa tenere a mente.

Secondo le opinioni dei giocatori d’azzardo online che fanno affidamento ai siti casinò legali, William hill offre uno tra i migliori bonus di benvenuto per il casinò ai nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sul sito di giochi dell’operatore.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo nel dettaglio l’offerta di William Hill per il casinò, i requisiti per parteciparvi e i termini da considerare per il riscatto della promozione.

Bonus Benvenuto Casinò William Hill: cos’è

L’offerta di benvenuto proposta da William Hill per la sezione casinò del sito di giochi prevede 3 bonus cumulativi per i nuovi giocatori così composti:

200 Free Spin subito

200 Free Spin alla verifica

Fino a 1.000€ di Bonus Cash

Ciascuno dei tre bonus William Hill casinò è regolato da termini e condizioni. Vediamone i dettagli di seguito.

Bonus Casinò William Hill 200 Free Spin subito

L’operatore prevede l’erogazione di 200 Spin da utilizzare sulle slot del sito a patto che venga effettuato un deposito entro 96 ore dalla registrazione e che si piazzi una scommessa in denaro reale sui giochi Top della Playtech.

William Hill casinò Bonus 200 Free Spin alla verifica

In aggiunta ai primi 200 spin, William Hill prevede l’erogazione di 200 free spin aggiuntivi a patto che venga completata la verifica dell'identità entro 96 ore dalla registrazione.

Sono esclusi dalla promo coloro che hanno utilizzato uno dei seguenti metodi di pagamento per effettuare il primo deposito sul nuovo conto gioco: Revolut, Bonifico Bancario, PayPal, Apple Pay, Moneybookers/Skrill, Paysafecard, Entropay o Neteller.

Bonus Cash William Hill fino a 1.000€

Il bonus ricarica è un bonus progressivo che viene erogato sulla base dell’importo depositato sul nuovo conto gioco appena registrato. Per convertire il Bonus cash in denaro reale sarà necessario giocare il bonus 35 volte entro 7 giorni dalla registrazione.

Come ottenere il Bonus Casinò William Hill

Riassumendo, l’offerta per il casinò di William Hill prevede l’erogazione di 400 free spin in due tranches e di un Bonus Cash fino ad un massimo di 1.000 euro.

In particolare, per partecipare alla promozione, è necessario essere maggiorenni e creare un conto gioco per la prima volta presso il sito giochi William Hill. Per ottenere il bonus non è necessario utilizzare un codice promozionale William Hill alla registrazione.

Registrazione a William Hill Verifica del conto entro 98 ore Invio documenti per la verifica dell'identità Depositare denaro sul conto Effettuare una puntata in denaro reale su una qualsiasi delle slot Playtech presenti sul sito Ricezione Bonus e rigioco secondo termini

Termini e condizioni Bonus 400 free spin e fino a 1.000€ per il casinò William Hill

Al di là del rispetto dei tempi per effettuare depositi e verifica, occorre tenere presente i requisiti di gioco per sbloccare e convertire ciascun bonus. Vediamone i dettagli:

Requisiti di gioco 200 Free spin x50 Bonus Progressivo fino a 1.000€ X35 entro 7 giorni

Occorre altresì tener a mente che i giochi del casinò William Hill contribuiscono in modo diverso al soddisfacimento del requisito di puntata. Per maggiori dettagli, rinviamo al sito dell’operatore dove è possibile visionare i termini e le condizioni dell’offerta per esteso.

Altre offerte William Hill

Oltre al bonus casinò William Hill, l’operatore prevede altre promozioni periodiche per il casinò e premia la fedeltà dei giocatori con il William hill Club, il programma fedeltà pensato per i giocatori già registrati.

I nuovi utenti che siano invece appassionati di sport, possono optare alla registrazione per il bonus scommesse William Hill, facendo attenzione, anche in questo caso, ai termini e le condizioni di applicazione della promozione.

Siti simili a William Hill Casinò

Domande Frequenti William Hill bonus casinò

È previsto un bonus senza deposito casinò William Hill?

Al momento l’operatore non prevede un bonus senza deposito per la sezione casinò. Anche l'erogazione dei Free Spin per le slot infatti segue alla prima ricarica. Non è escluso che William Hill introduca questo bonus in futuro.

Qual è il bonus cash massimo ottenibile dal gioco dei 200 Free Spin?

I 200 Free spin, siano essi erogati subito oppure alla verifica, prevedono un rigioco di 50 volte e possono essere convertiti fino ad un massimo di 300€.

Che tipo di bonus è il bonus deposito William Hill casinò?

Il bonus cash William Hill per il casinò è un bonus deposito progressivo, che è quindi strettamente dipendente dall’ammontare delle ricariche effettuate progressivamente sul conto.