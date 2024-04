Vincitu casinò bonus: info sul bonus senza deposito

In questa pagina analizzeremo il bonus casinò Vincitu dedicato ai nuovi giocatori che effettuano la registrazione per la prima volta alla piattaforma.

La promozione per i nuovi clienti Vincitu prevede un bonus casinò di 200€ senza deposito e fino a 800€ di bonus ricarica, per un totale di 1.000€ da usare per il casinò Vincitu. Si tratta di uno dei migliori bonus casinò attualmente offerti dagli operatori che operano in Italia con regolare licenza ADM.



Nei paragrafi seguenti spiegheremo di cosa si tratta, come aderire all’offerta casinò Vincitu e quali sono le condizioni di partecipazione da tenere a mente.

Bonus benvenuto Vincitu casinò: cos’è

La promozione di benvenuto per il casinò prevede l'erogazione di un bonus casinò Vincitu fino a 1.000€ da usare su specifici provider. Come menzionato in precedenza, l’offerta è composta da:

200€ di bonus senza deposito da giocare sulle slot Playson e Nemesis

Fino a 800€ di bonus deposito da giocare sulle slot Pragmatic, Netent, Playson e Nemesis

Il giocatore può riscattare entrambe le offerte entro 2 giorni completando un rigioco pari a 60 volte il valore del fun bonus accreditato sulle slot specificate dalla promo.

Vinciut casinò bonus senza deposito

Il giocatore che verifichi la sua identità entro i tempi indicati potrà riscattare 200€ in fun bonus da usare per giocare sulle slot Playson e Nemesis. Il volume di giocate da generare sarà pari a 60. Una volta ricevuto il corrispondente coupon, questo deve essere giocato almeno 1 volta su tutte le slot Playson per essere prelevato.

Bonus ricarica Vincitu casinò

Parimenti al Vincitu bonus senza deposito, anche la promo collegata alla ricarica (che deve ammontare ad almeno 20€ per partecipare alla promo) prevede un rigioco del fun bonus pari a 60 volte il valore del primo versamento. Questa volta, però, le giocate dovranno essere effettuate sulle slot Pragmatic, Netent, Playson e Nemesis.

L’eventuale bonus ottenuto può essere incassato dopo aver giocato il saldo 1 volta sulle slot Playson.

Bonus casinò Vincitu: come ottenerlo

Per aderire alla promo sul casinò è necessario rispettare alcuni criteri, come essere maggiorenni e non aver mai prima aperto un conto gioco presso la piattaforma Vincitu. A questi si aggiungono ulteriori parametri da tenere a mente

Aprire un conto gioco con o senza utilizzo del codice bonus Vincitu

Verificare l’identità tramite l’invio di un documento d’identità (per riscattare il bonus senza deposito Vincitu)

Effettuare un deposito minimo di 20€ (per la promo fino a 800€ sul primo deposito)

Rispettare i termini e le condizioni dell’offerta

Riteniamo utile menzionare che l’offerta si applica una sola volta per soggetto, per indirizzo IP e per nucleo familiare.

Bonus Vincitu casinò: termini e condizioni

La promozione qui descritta prevede delle limitazioni che andremo ad analizzare a seguire. Si tratta di limiti temporali ma anche requisiti di rigioco che è utile menzionare e raggruppare per offrire una spiegazione esaustiva ai nostri lettori.

Bonus benvenuto casinò Vincitu Rigioco 200€ X60 entro 2 giorni su Playson e Nemesis 800€ X60 entro 2 giorni su Pragmatic, Netent, Playson e Nemesis

Entrambi i bonus devono poi essere giocati almeno 1 altra volta per poter essere prelevabili. Il coefficiente di giocata x1 va applicato alla sola slot Playson.

Altre promozioni Vincitu

L’operatore italiano Vincitu prevede altre offerte, oltre quella discussa in questa pagina. In particolare, alla registrazione gli utenti possono scegliere ricchi bonus senza deposito Vincitu, ma anche importanti bonus ricarica come il bonus scommesse Vincitu, per lo sport e molto altro.

In aggiunta alle iniziative di benvenuto, inoltre, sono previste promo temporanee e offerte per i vari giochi del casinò, ma anche per la sezione sport. Un catalogo ricco che vale la pena esplorare direttamente sul sito dell’operatore, dove possono anche essere consultati i termini per esteso.

Confronto Vincitu e altri siti casinò legali

Domande Frequenti Vincitu casinò bonus

È necessario giocare il bonus senza deposito casinò Vincitu?

Sì, sia il bonus registrazione che il bonus ricarica prevedono il rigioco della somma per un determinato numero di volte su slot specifiche presenti nel catalogo casinò Vincitu.

Devo usare un codice bonus per partecipare all’offerta?

No, il giocatore che dispone di un codice promo Vincitu potrà usarlo nel relativo campo alla registrazione o al deposito. Tuttavia, non è necessario farne utilizzo per partecipare alla promozione descritta in questa pagina.

Posso usare il bonus casinò Vincitu per effettuare giocate su tutta la sezione casinò?

No. L’offerta prevede che per il riscatto e la conversione il giocatore utilizzi il fun bonus su delle slot specifiche a seconda che si tratti del Vincitu casinò bonus senza deposito o del bonus ricarica e ancora a seconda delle fasi di riscatto e conversione.