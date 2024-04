Unibet casinò bonus: info sul bonus benvenuto

In questa guida esamineremo il bonus casinò Unibet, la promozione di benvenuto riservata ai nuovi clienti.

Il sito di giochi d’azzardo online Unibet propone un’offerta di benvenuto per il casinò fino a 500€ ai giocatori che si registrano per la prima volta sul sito. Questa promo fa di Unibet uno tra i migliori bonus casinò online attualmente proposti dai casinò AAMS.

Nei paragrafi seguenti forniremo tutte le informazioni relative a questa promozione, specificando quali sono le condizioni per ottenere la promozione e come fare per riscattarla.

Bonus casinò Unibet: cos’è

L’offerta di benvenuto per il casinò Unibet consiste in un bonus ricarica pari al 100% del primo deposito, fino ad un massimo di 500€ da utilizzare sia su casinò che sulle slot.

Questo significa che il giocatore che desidera partecipare alla promozione, riceverà un bonus commisurato all’ammontare della prima ricarica effettuata sul nuovo conto gioco. Se l’importo della prima ricarica supera i 500€, non verrà accreditato un bonus maggiore in quanto 500€ è il tetto massimo del bonus ottenibile in questo caso.

Unibet bonus casinò: come partecipare all’offerta

Dovrebbe essere chiaro a questo punto che la promo casinò Unibet consiste in un bonus riservato ai giocatori che aprono per la prima volta un conto gioco presso il sito unibet.it. Chiaramente, per fare ciò è necessario che l’utente sia maggiorenne. Infatti, in Italia, il gioco d’azzardo è vietato ai cittadini che non abbiano compiuto 18 anni.

Per partecipare alla promo, quindi è necessario seguire dei semplici passaggi:

Registrare un conto gioco Unibet Effettuare un deposito minimo di almeno 10€ Rispettare i termini e le condizioni della promozione

Prima di iniziare a giocare, invitiamo i giocatori a verificare che il bonus sia stato accreditato e risulti attivo nella sezione “Il mio bonus” del conto. In caso di problemi, si potrà far contattare il servizio clienti Unibet.

Unibet bonus benvenuto casinò: condizioni di partecipazione

Una volta ottenuto il bonus ricarica fino a 500€ sarà possibile utilizzarlo sia sui giochi del casinò che sulle slot con requisito di puntata pari a x35 volte il valore del versamento stesso. Tuttavia, non tutti i giochi sono validi per il riscatto della promozione e i vari giochi contribuiscono in modo differente alla conversione del bonus.

Innanzitutto, alcune slot sono escluse dalla promozione. Invitiamo a consultare i termini dell’offerta per esteso per avere una visione completa delle limitazioni applicabili. Inoltre, mentre le slot contano il 100% ai fini dei requisiti di puntata,i giochi da tavolo e i video poker contano il 10%.

Unibet casinò bonus Termini di gioco 100% prima ricarica fino a 500€ X35 su slot (contribuzione 100%, alcune escluse) e casinò (contribuzione 10%)

Altre offerte Unibet

Il sito scommesse e casinò Unibet propone sia iniziative di benvenuto che offerte per i giocatori già registrati. Tra le prime, ricordiamo la distinzione tra bonus scommesse Unibet e il bonus casinò di cui si è parlato in questa guida e specifichiamo che le promo non sono cumulabili. Al contrario, il giocatore può scegliere alla registrazione a quale iniziativa di benvenuto partecipare.

In aggiunta alle welcome offers, Unibet prevede bonus invita un amico, bonus multipla, cashback e molte altre offerte sia temporanee che specifiche per alcuni giocatori.

Domande frequenti Unibet casinò bonus

È previsto un bonus casinò senza deposito Unibet?

Attualmente no. L’offerta attiva al momento prevede un bonus ricarica della misura del 100% del primo deposito fino a 500€.

È possibile utilizzare il bonus casinò Unibet su qualsiasi prodotto del casinò?

Il fun bonus può essere usato su slot e giochi del casinò come poker e altri giochi di carte. Tuttavia la contribuzione al riscatto del bonus può differire e alcune slot sono escluse dalla promo. Per maggiori dettagli, rinviamo ai termini e condizioni ufficiali.

Qual è il deposito minimo da effettuare per la promo casinò Unibet?

Il giocatore che intende riscattare il bonus casinò Unibet dovrà effettuare una ricarica minima pari a 10 euro.