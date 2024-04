Starvegas casino bonus: tutte le info sul bonus senza deposito

In questa pagina analizzeremo il bonus benvenuto di Starvegas per il casinò, requisiti e modalità di partecipazione.

Starvegas si presenta come un sito con uno dei migliori bonus casinò tra i casinò online legali. L’operatore propone infatti un bonus registrazione senza deposito accompagnato da Free Spin a cui si aggiunge un bonus ricarica fino a 900€.

Nei paragrafi seguenti esamineremo nel dettaglio l’offerta e spiegheremo come gli appassionati di casinò possono parteciparvi.

Starvegas bonus benvenuto casinò: di cosa si tratta

I siti scommesse e casinò che operano in Italia con licenza propongono delle iniziative di benvenuto per incentivare nuovi utenti a registrarsi sulla propria piattaforma. Si tratta di offerte di benvenuto atte a facilitare l’esplorazione dei giochi che ciascun operatore ha da offrire per il divertimento dell’utenza.

Starvegas prevede per questi giocatori un’offerta che include sia una promozione senza deposito che una commisurata all’importo del primo deposito di denaro sul nuovo conto gioco pari al 100% dello stesso.

Bonus senza deposito Starvegas: i dettagli

La promo 100 Giri gratis + 100€ senza deposito prevede che alla registrazione gli utenti ottengano:

60 giri gratis su slot specifiche (Book of Ra deluxe, Lucky Lady’s Charm, Dolphin’s Pearl, Sizzling Hot e Apollo God of the Sun)

40 Free Spin da utilizzare alla slot StarVegas Rush

100€ di fun bonus slot da usare sul casinò Starvegas

Si tratta quindi di una promozione legata all’iscrizione sul sito che come tutte le promozioni prevede un rigioco. In questo caso, il wagering per il riscatto prevede che il bonus venga giocato 100 volte entro 30 giorni. Per maggiori dettagli, invitiamo a consultare i termini e condizioni per esteso.

Bonus primo deposito Starvegas fino a 900€

La promozione sulla prima ricarica di Starvegas prevede invece l'erogazione di un bonus deposito pari al 100% del primo versamento qualificante fino ad un massimo di 900€ da utilizzare su tutte le slot presenti sul sito.



In questo caso, il coefficiente di giocata per la conversione del bonus è pari a 50. Questo vuol dire che l’importo della prima ricarica deve essere giocato 50 volte affinché il bonus venga convertito in bonus reale. Inoltre, è espressamente specificato dai termini dell’offerta che il bonus deve essere giocato entro 30 giorni, pena l’esclusione dalla promozione.

Bonus Starvegas casinò: come ottenerlo

Una volta chiarito in cosa consiste la promozione, vediamo nel dettaglio i passaggi che è necessario seguire per partecipare alla stessa. Qui forniamo i passaggi da tenere a mente:

Visitare il sito Starvegas.it o scaricare l’app Cliccare su Registrati e completare la registrazione* Completare la convalida del conto gioco inviando un documento d’identità a Starvegas Effettuare il login e riscattare la promo dalla sezione Bonus Rispettare i termini e le condizioni dell'offerta

*Durante la registrazione potrebbe essere presente un campo relativo al codice promo Starvegas. Per partecipare alla promozione descritta in questa guida, non è necessario utilizzarne uno.

Bonus casinò Starvegas: Termini e condizioni

Per partecipare all’offerta di benvenuto proposta dall’operatore è necessario che il giocatore sia maggiorenne ed effettui la registrazione per la prima volta sulla piattaforma Starvegas. Oltre a ciò, è poi richiesto che gli utenti procedano alla verifica del conto gioco per l’erogazione del bonus e che rispettino i requisiti di rigioco che abbiamo riassunto nella tabella seguente:

Bonus casinò Stravegas Rigioco 100 Giri gratis + 100€ alla registrazione x100 100% del primo deposito fino a 900€ x50

Altre promozioni Starvegas

Le offerte proposte dal sito di giochi d’azzardo non si limita al bonus casinò qui esposto. Le promozioni di benvenuto, infatti, includono bonus alla registrazione e bonus scommesse Starvegas.

In aggiunta a ciò, l’operatore prevede una moltitudine di promozioni come Invita un amico, offerte cashback, promo temporanee e molto altro.

Per maggiori dettagli sulle offerte Starvegas sia per nuovi giocatori che per utenti già registrati, si può consultare il sito web Starvegas.it

Siti casinò simili a Starvegas

Domande Frequenti Starvegas bonus casinò

È previsto un bonus senza deposito Starvegas?

Sì, attualmente Starvegas prevede che i nuovi giocatori usufruiscono di un bonus casinò alla registrazione indipendentemente dal fatto che questi scelgano di riscattare in aggiunta un bonus scommesse o un bonus deposito per il casinò.

Posso giocare il bonus senza deposito Starvegas senza depositare denaro sul conto?

Seppure l'erogazione del bonus avviene prima che il giocatore depositi denaro reale sul conto, per poter completare il wagering necessario alla conversione in real bonus, il giocatore dovrà effettuare uno specifico volume di giocate con denaro reale. Pertanto, se si desidera convertire il bonus entro i termini previsti, il giocatore dovrà eventualmente depositare e giocare denaro reale.

È possibile prelevare il bonus senza verificare l’identità?

No. In quanto sito ADM, Starvegas è tenuto a verificare innanzitutto la maggiore età del giocatore e successivamente il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal bonus per l’erogazione, la conversione e il prelievo delle somme eventualmente vinte giocando il bonus.