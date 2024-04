Snai casino bonus: info sulla promo di benvenuto senza deposito

In questo articolo forniremo tutte le informazioni utili relativamente al bonus casinò Snai riservato ai nuovi utenti registrati.

La promozione che andremo a descrivere nei paragrafi seguenti è una tra i migliori bonus casinò attualmente offerti dai vari siti di gioco d’azzardo online legali in Italia. Consiste in un bonus senza deposito pari a 15€ + bonus ricarica del 100% fino a 1.000€ per il casinò Snai.

In questa sede analizzeremo nel dettaglio come è composta l’offerta per il casinò proposta da Snai ai nuovi clienti, come è possibile riscattare la promozione e quali sono i principali termini da tenere a mente.

Snai bonus benvenuto casinò: di cosa si tratta

Come anticipato, la promozione offerta da Snai ai giocatori che si registrano per la prima volta sul proprio sito è composta da

Bonus senza deposito 15€, di cui 5€ gratis per le scommesse sportive 5€ Game bonus su tutti i giochi contrassegnati dal colore blu (a eccezione di live e giochi con jackpot) 5€ Game bonus per le slot rosa

Bonus ricarica fino a 1.000€ da usare sui giochi Playtech

L’offerta può essere attivata dai giocatori maggiorenni che aprono per la prima volta un conto gioco Snai e che optano per questa promozione di benvenuto.

Bonus casinò Snai: come ottenerlo

Per partecipare alla promo descritta in questa guida, il giocatore è tenuto a completare i seguenti passaggi:

Visitare il sito Snai.it e cliccare su Registrati Compilare il formulario di registrazione in modo manuale oppure optare per la registrazione Spid Selezionare il bonus casinò utilizzando il codice promo Snai dedicato all’offerta Verificare il conto gioco tramite l’invio di un documento d’identità Effettuare un deposito qualificante per ottenere il bonus deposito

Una volta completata la procedura di apertura di un conto gioco e selezionata la promozione casinò Snai, sarà necessario attenersi a determinate condizioni per la fruizione.

Condizioni bonus registrazione Snai 15€ gratis

Come si è già accennato, il bonus registrazione Snai è composto da 5€ euro da utilizzare per le scommesse sportive a cui si aggiungono 10€ da usare invece sul casinò: 5€ sul casinò blu e 5€ sulle slot rosa.

Vediamo nello specchietto seguente quali sono i termini da rispettare per il riscatto del bonus senza deposito per il casinò Sani:

Bonus registrazione Snai Condizioni di rigioco 5€ sport Scommesse sportive 5€ casino blu X10 entro 24 ore dall’assegnazione 5€ slot rosa X10 entro 30 giorni dall’assegnazione

Nota: Per giocare col Fun Bonus è necessario, ogni volta che si accede ad un gioco, esprimere la preferenza di utilizzo della tipologia di credito "Game Bonus".

Snai casinò bonus: termini e condizioni dell’offerta

Il cuore della promozione per il casinò risiede nel bonus ricarica. Questo consiste nell’erogazione di un Game Bonus pari al 100% del primo versamento effettuato sul conto gioco appena creato fino ad un massimo di 1.000€ e può essere usato sui giochi Playtech.

Snai bonus casinò Condizioni di rigioco Fino a 1.000€ X20 entro 10 giorni dall’assegnazione

Riteniamo utile menzionare che i singoli giochi contribuiscono in misura diversa allo sblocco del bonus. Per maggiori informazioni sulla percentuale di contribuzione di ciascun gioco, invitiamo i lettori a consultare i termini dell’offerta per esteso.

Altri bonus e promozioni Snai

Snai propone una larga varietà di offerte per i giocatori. Per quanto riguarda le promozioni di benvenuto, oltre al qui citato Snai bonus casinò, il sito prevede un bonus scommesse Snai, e i bonus ippica, lotterie, poker, giochi di carte, virtual, bingo, ecc.

Per incentivare invece i giocatori che già dispongono di un sito a puntare sulla propria piattaforma di gioco, Snai prevede diverse promozioni sia temporanee che permanenti, come i fantastici bonus mutlipla e molte altre offerte su jackpot e giochi da casinò.

Domande Frequenti bonus Snai casinò

Su quali giochi possono usare il Snai bonus casinò blu?

Il bonus game sul casinò blu di Sani facente parte del bonus registrazione senza deposito può essere giocato sui giochi contrassegnati dal colore blu, ad eccezione dei giochi con jackpot e del casinò live.

È previsto uno Snai casino bonus senza deposito?

Sì, il bonus registrazione qui descritto prevede 10€ in fun bonus da usare sul casinò blue e sulle slot rosa, indipendentemente dal fatto che il giocatore abbia effettuato o meno una ricarica sul sito.

È necessario usare un codice promozionale per riscattare la promo di benvenuto per il casinò Snai?

Sì, per scegliere la promozione qui descritta gli utenti che si registrano sul sito dovranno usare il codice promo Snai corrispondente all’offerta.