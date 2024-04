Sisal bonus casino: info aggiornate sulle offerte

In questa pagina descriveremo in cosa consiste il bonus casinò Sisal, come aderire all’offerta e i principali termini e condizioni.

Sisal si presenta come un sito di giochi online all’avanguardia e sempre attento alle esigenze dei giocatori. Tra le sue proposte, si annovera il bonus casinò Sisal, uno forse tra i migliori bonus casinò attualmente offerti dai bookmakers che operano legalmente in Italia.

Nei seguenti paragrafi analizzeremo questo bonus casinò Sisal che consiste in 5.000€ subito e oltre a 250€ di bonus benvenuto Casino. Forniremo informazioni utili per partecipare all’offerta e delineeremo i principali termini della promozione stessa.

Sisal casinò bonus benvenuto

Come ogni altro bookmaker, anche Sisal propone promozioni di benvenuto, ovvero offerte riservate a nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sulla propria piattaforma di gioco online. Le opzioni tra cui l’utente può scegliere sono generalmente varie e includono diverse categorie di gioco. Qui analizziamo l’offerta di benvenuto per il casinò così composta:

5.000€ subito per giocate a “Salva il bottino”

250€ di bonus benvenuto casinò, di cui Fino a 50€ sul primo deposito 200€ di fun bonus per il casinò distribuito su 4 settimane.



Passiamo quindi alla rassegna ciascuna di queste componenti della promozione per il casinò di Sisal per capire come funziona.

Sisal casinò bonus: come ottenerlo

Per partecipare all’offerta è necessario che vengano rispettate alcune condizioni fondamentali, come essere maggiorenni e registrarsi per la prima volta e online. Forniamo qui sotto un quadro riassuntivo dei principali passaggi per aderire alla promo:

Effettuare la registrazione a Sisal.it Compilare i campi con le informazioni personali o scegliere la modalità Spid Selezionare l’offerta di benvenuto per il casinò Sisal Usare o meno un codice promo Sisal a seconda della disponibilità Effettuare una ricarica qualificante entro 30 giorni usando un metodo a scelta a eccezione di Skrill e Bonifico Bancario Convalidare il conto gioco tramite l’invio di un documento d’identità a Sisal Rispettare i termini e le condizioni della promozione

Sisal bonus benvenuto casinò: termini e condizioni

Vediamo adesso effettivamente quali regole rispettare per usufruire della promozione per il casinò. Considerato che il bonus è diviso in più parti, analizzeremo le principali condizioni di riscatto di ciascuna di esse.

5.000€ di bottino subito

Una volta completata la registrazione, i giocatori che hanno optato per questa promo casinò Sisal riceveranno 5.000€ da usare per giocare a “Salva il bottino”.

Si tratta di un gioco a quiz su cui è necessario puntare il bottino. Il giocatore può scegliere se puntare tutto il bottino sulla risposta che ritiene corretta o se dividerlo tra più opzioni. Si prosegue quindi il quiz, fino a esaurimento domande, con il bottino che è stato puntato sulla risposta vincente.

Bonus deposito casinò Sisal

La seconda parte del bonus benvenuto casinò Sisal è costituita da un bonus deposito pari al 25% della somma depositata sul nuovo conto gioco fino ad un massimo di 50€.

Per ottenere quindi l’ammontare massimo di bonus deposito sarà necessario depositare almeno 200€. Il bonus accreditato sarà utilizzabile per giocare ad alcune slot specifiche presenti sul sito Sisal e ha scadenza 7 giorni dall’accredito.

200€ Fun bonus Sisal

Il bonus settimanale Sisal valido a partire dalla registrazione e per le 4 settimane successive consiste in una sorta di cashback del 10% fino a 50€ dell'importo giocato su Casino Games, al netto delle vincite conseguite su Casino Games effettuate nell'arco della settimana precedente. L’importo massimo del fun bonus ottenibile è pari a 200€.



Ciascun fun bonus ha un coefficiente di giocata pari a 35. Il Real Bonus (eventualmente convertito) è spendibile entro 7 giorni dalla data di accredito su tutte le slot escluse Starbust, Rainwobmania, Or d'Egipt, Er Colosseo. Una volta sbloccato, l’ammontare dovrà essere rigiocato un’altra volta per la conversione.

Altri bonus e promozioni Sisal

La piattaforma di gioco italiana propone diverse offerte per incentivare la registrazione sul proprio sito di gioco d’azzardo. Attualmente, tra le promo disponibili nella categoria bonus di benvenuto annoveriamo il bonus scommesse Sisal, il bonus casinò Sisal di cui si è parlato in largo modo in questa pagina, e ancora offerte per le lotterie, giochi di carte, bingo, poker, ecc.

In aggiunta alle welcome offers, Sisal propone diversi incentivi per i giocatori già registrati con promozioni temporanee e ricorrenti e varie offerte come maggiorazione delle quote e promozioni varie per gli altri giochi da casinò e slot.

Siti casinò ADM simili a Sisal

Domande frequenti bonus casinò Sisal

Posso aprire un conto presso una ricevitoria Sisal e partecipare alla promo di benvenuto per il casinò?

No, la promo qui descritta è riservata ai giocatori che si registrano online e tramite il link presente sulla nostra pagina.

Devo usare un metodo di pagamento specifico per la prima ricarica su Sisal?

Se si intende partecipare al bonus casinò Sisal, sarà necessario effettuare il primo deposito qualificante con uno strumento di pagamento a scelta a eccezione di Skrill e bonifico bancario.

Il fun bonus Sisal è sottoposto a rigioco o può essere prelevato direttamente?

Il fun bonus fino a 200€ di Sisal ha un requisito di giocata pari a x35 volte il suo ammontare per la conversione in bonus reale. I bonus sono soggetti ad ulteriori termini e condizioni che invitiamo a consultare per esteso sul sito Sisal.it