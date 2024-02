Bonus casino online senza deposito immediato: lista delle migliori promo

Confronto dei migliori bonus casino senza deposito immediato che offrono free spin, giri per le slot e altro ancora.

Questa guida completa ai bonus senza deposito dei casinò online ha lo scopo di offrire un'analisi dettagliata di questo tipo di promozione.

Il bonus in questione presenta un profilo di rischio basso e ha attirato moltissime attenzioni nel corso degli ultimi anni. Verranno elencati i casinò che offrono i migliori bonus senza deposito immediato, oltre a fornire qualche cenno per contestualizzare questa offerta rispetto ad altre promo per consentire al lettore di prendere decisioni informate.

Migliori offerte e bonus casinò senza deposito

La top 11 dei migliori casinò con bonus senza deposito immediato

Le migliori offerte e casino bonus senza deposito immediato per i nuovi giocatori sono:

888: 20€ di bonus registrazione senza ricarica. Netbet: fino a 200€ di fun bonus con codice promo all'iscrizione NETCAS. Leovegas: 50 giri gratis alle slot machine. Goldbet: 500€ di play bonus slot se ci si registra con SPID Lottomatica: 500€ di Play bonus slot senza deposito per utenti con iscrizione SPID. Sisal: 5000€ subito per provare il gioco Salva il Bottino SNAI: 15 € alla registrazione e convalida account senza bisogno depositare Betflag: 1.000€ di bonus slot senza ricarica con CIE Starvegas: 60 free spin all’iscrizione + 100€ con invio documento. Starcasinò: 50 free spin alla convalida dell’account. BIG - Best in Game casinò: 55€ di bonus sulle slot italiane di Cape Cod.

Bonus casinò dopo validazione account, invio documenti e deposito

In alternativa esistono altri bonus casinò legati all'invio documenti, convalida e primo deposito minimo.

William Hill: 200 giri gratis alla convalida dell’account + 200 subito. bet365: bonus casinò dopo primo deposito Bwin: 50 free spins Book of Ra dopo conferma registrazione e minimo deposito Planetwin365: 365 Free Spins su Book of Dead

Definizione e rilevanza dei bonus senza deposito nel 2024

Nel 2024, i bonus senza deposito continuano a rappresentare un ingrediente fra i più ricercati nell'offerta promozionale dei casinò online. Questi bonus sono incentivi offerti dai casinò ai nuovi utenti o ai giocatori iscritti, che consentono loro di giocare al casinò senza la necessità di effettuare un deposito con denaro vero.

Proprio questa caratteristica ha la capacità di attrarre un pubblico molto ampio, offrendo la possibilità di esplorare e sperimentare l'ambiente di gioco senza rischi dal punto di vista economico.

Un fattore che naturalmente non va solo a vantaggio dei giocatori, che possono così registrarsi gratis e provare diversi giochi del casinò, ma è anche uno strumento strategico per i casinò online, che possono aumentare il numero di utenti attivi e fidelizzare i propri giocatori.

Casino con le offerte senza deposito più interessante nel 2024

Le informazioni raccolte qua sotto sono aggiornate ma potrebbero essere modificate in qualsiasi momento dal concessionario. Verificare sul sito ufficiale il periodo di validità delle offerte.

888: 20€ di bonus registrazione senza ricarica

Registrazione su 888casino: creare un nuovo account, fornendo tutte le informazioni richieste. Apertura della comunicazione di benvenuto: dopo la registrazione, l’utente appena iscritto riceverà una comunicazione di benvenuto via email. Bisognerà aprirla e seguire il link contenuto al suo interno. Richiesta del bonus: cliccando sul link fornito nella comunicazione di benvenuto, l'utente può richiedere il Bonus casinò senza deposito di 20€.

Prima di partecipare alla promo, bisogna essere al corrente dei T&C fondamentali:

Eleggibilità : la promozione è limitata a nuovi giocatori che non hanno mai aperto un conto di gioco su 888poker.it, 888.it, 888casino.it e 888sport.it. È consentita solo una partecipazione per nucleo familiare.

: la promozione è limitata a nuovi giocatori che non hanno mai aperto un conto di gioco su 888poker.it, 888.it, 888casino.it e 888sport.it. È consentita solo una partecipazione per nucleo familiare. Accreditamento del bonus : i 20€ vengono accreditati sul conto di gioco entro 72 ore dalla conferma di accettazione del bonus, che deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione di benvenuto.

: i 20€ vengono accreditati sul conto di gioco entro 72 ore dalla conferma di accettazione del bonus, che deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione di benvenuto. Utilizzo del bonus : limitato solo su alcuni giochi specifici su 888casino.it e non è prelevabile direttamente.

: limitato solo su alcuni giochi specifici su 888casino.it e non è prelevabile direttamente. Requisito di puntata : le vincite ottenute con il Bonus possono essere prelevate solo dopo aver soddisfatto un requisito di puntata pari a 50 volte l'importo del Bonus. La percentuale di contribuzione al requisito di puntata varia in base al gioco.

: le vincite ottenute con il Bonus possono essere prelevate solo dopo aver soddisfatto un requisito di puntata pari a 50 volte l'importo del Bonus. La percentuale di contribuzione al requisito di puntata varia in base al gioco. Scadenza : I giocatori hanno 90 giorni di tempo dal momento dell'accredito del Bonus per soddisfare il requisito di puntata. Dopo questo periodo, il Bonus e le vincite da esso derivanti verranno rimossi.

: I giocatori hanno 90 giorni di tempo dal momento dell'accredito del Bonus per soddisfare il requisito di puntata. Dopo questo periodo, il Bonus e le vincite da esso derivanti verranno rimossi. Utilizzo dei fondi: il credito di gioco disponibile viene utilizzato prima dei fondi bonus. In caso di tentativo di abuso della promozione, si applicheranno le sanzioni previste dai termini e condizioni.

Netbet: 200 € con codice NETCAS + 200 giri gratis senza deposito

Questa promo prevede 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni consecutivi a seguito della registrazione.

a seguito della registrazione. Eventuali vincite sono considerate "Fun Bonus" e devono essere giocate 40 volte per essere convertite in Bonus Reale (fino a un tetto massimo di 25€).

(fino a un tetto massimo di 25€). Questa offerta è valida solo per i nuovi utenti residenti in Italia e maggiorenni

Ogni giorno, i 20 giri gratis permettono di provare una slot machine diversa. Giorno 1: Starburst, Giorno 2: Big Bass Bonanza, Giorno 3: Fruit Shop, Giorno 4: Gates of Olympus, Giorno 5: Gonzo's Quest, Giorno 6: Dog House Megaways, Giorno 7: Starburst Xxxtreme, Giorno 8: Bigger Bass Bonanza, Giorno 9: Big Bass Splash, Giorno 10: Netbet Bonanza.

In totale, si possono ricevere 200 free spin, per un valore iniziale complessivo del fun bonus pari a 20€ (0,10 € per giro gratis).

Bonus senza deposito Leovegas: 50 giri gratis alle slot machine

La procedura da seguire per ottenere questo bonus è composta da vari step:

Alla registrazione: gli utenti che si iscrivono per la prima volta ricevono 10 free spins immediatamente dopo la registrazione, senza necessità di deposito. I giri gratis sono utilizzabili sulla slot machine Big Bass Bonanza. Convalida del documento: inviando una copia fronte e retro e passando i controlli KYC, si ricevono altri 40 free spins per la convalida del conto di gioco. Come ricevere i free spin: bisogna completare la registrazione, accedere alla sezione "Promozioni" e attivare l'offerta entro 24 ore per i primi 10 free spins direttamente dalla scheda del bonus. Bisogna poi seguire una procedura simile per i successivi 40 free spins. Condizioni: i giri gratis hanno un valore di 0,10€ l’uno e le vincite sono considerate bonus reale con requisito di puntata pari a 1x. Proprio per questo motivo quello di Leovegas è il miglior casino bonus senza deposito.

Goldbet: fino a 500€ di play bonus slot.

Goldbet è un sito gemello di Lottomatica. I due portali sono controllati dalla stessa società e sono sostanzialmente identici anche per quanto riguarda i bonus registrazione. Si può fare riferimento alla spiegazione riportata nei paragrafi precedenti.

Trattandosi di due siti formalmente separati, ognuno dei quali dotato di uno specifico codice ADM, è possibile registrarsi su entrambi e ricevere tutti e due i bonus slot senza deposito.

Lottomatica: fino a 500€ di Play bonus slot senza deposito

Per ottenere il Bonus Registrazione SPID di Lottomatica, i nuovi utenti devono registrarsi tramite SPID, scegliere il bonus di benvenuto tramite il relativo bannare e completare la registrazione.

In questo modo, è possibile ricevere un bonus aggiuntivo da 500€, utilizzabile sulle slot machine che fanno parte del "catalogo Slot Play Bonus". Per convertire il Play Bonus in Real Bonus prelevabile, è necessario soddisfare i requisiti di puntata precisati nei T&C.

In estrema sintesi, bisogna giocare un importo pari a 30 volte il valore del bonus ricevuto, tenendo presente che viene applicata una percentuale di contribuzione del 75% sulle puntate sulle slot.

Nonostante l’importo sia superiore all’offerta vista prima e l’utilizzo dello SPID velocizzi la procedura di registrazione e renda superflua la convalida dell’account (facendo risparmiare molto tempo agli utenti), i requisiti di puntata sono stringenti.

William Hill: 200 giri gratis alla convalida dell’account

L’offerta di benvenuto del casinò di William Hill è così strutturata:

200 free spin subito: sui giochi PlayTech nella sezione Casinò di William Hill, accreditati entro 96 ore dalla registrazione (propriamente non è un bonus senza deposito poiché viene accreditato solo dopo una ricarica). 200 giri gratis alla convalida dell’account: caricando i documenti richiesti entro 96 ore dalla registrazione, si potranno ricevere i giri gratis entro 48 ore dalla verifica del conto.

Vale la pena inoltre ricordare che:

Eventuali vincite dei free spin devono essere scommesse 50 volte sui giochi dedicati per trasformarsi in Game Bonus , che poi deve essere scommesso ulteriormente 50 volte per diventare Bonus Cash, fino a un massimo di 300€.

, che poi deve essere scommesso ulteriormente 50 volte per diventare Bonus Cash, fino a un massimo di 300€. Requisiti di puntata per il bonus Cash : almeno 35 volte entro 7 giorni dalla registrazione per convertirlo in denaro reale.

: almeno 35 volte entro 7 giorni dalla registrazione per convertirlo in denaro reale. Contribuzione ai requisiti di puntata : varia a seconda del gioco; per esempio, le slot contribuiscono al 100%, mentre giochi come la roulette e il blackjack hanno una percentuale di contribuzione inferiore o variabile.

: varia a seconda del gioco; per esempio, le slot contribuiscono al 100%, mentre giochi come la roulette e il blackjack hanno una percentuale di contribuzione inferiore o variabile. Limitazioni: l’offerta è limitata a una volta per deposito, conto, persona, e indirizzo IP, tra gli altri criteri. Per la parte legata al deposito, vengono considerate solo le ricariche effettuate con certi metodi di pagamento (maggiori dettagli sul sito ufficiale).

Betflag: 5.000€ di bonus slot senza ricarica con CIE.

Attenzione, il bonus senza deposito del casinò Betflag ha un valore variabile a seconda del metodo usato per la registrazione. L’importo massimo si ottiene usando la carta d’identità elettronica. Importi minori possono essere ottenuti tramite SPID o usando la procedura standard.

Per ottenere il bonus nella sua variante massima, bisogna seguire questi passaggi:

1. Effettuare la registrazione su BetFlag, selezionando la modalità CIE.

2. Scegliere il bonus "5.000€ Slot" durante la registrazione.

3. Convalidare l’account, inserendo il codice inviato al numero di cellulare fornito.

4. Accredito del primo bonus: una volta completati gli step precedenti, verranno accreditati i primi 1.000€ di bonus slot utilizzabile solo sui titoli Playtech.

5. Giocare il bonus: per poter convertire il bonus in denaro reale, bisognerà completare un requisito di puntata a scaglioni, che prevede un rollover complessivo di 35.000€ per ricevere il bonus massimo.

6. Cap di conversione del bonus: fino a 500€ del bonus in denaro reale.

7. Ripetere i passaggi precedenti per ricevere i bonus rimanenti: sono previsti altri 4 bonus aggiuntivi di 1.000€ su provider differenti. Per ogni step sono previsti i requisiti di puntata precisati in precedenza.

Starvegas: 60 free spin all’iscrizione.

Il bonus di benvenuto offerto da StarVegas prevede sia un fun bonus collegato a una ricarica che 60 giri gratis senza deposito. Ecco i dettagli principali:

60 giri gratis senza deposito : sono disponibili immediatamente dopo la registrazione e sono validi solo su alcune slot machine come ad esempio Book of Ra™ Deluxe, Lucky Lady's Charm, Dolphin’s Pearl™, Sizzling Hot™ e Apollo God of the Sun™.

: sono disponibili immediatamente dopo la registrazione e sono validi solo su alcune slot machine come ad esempio Book of Ra™ Deluxe, Lucky Lady's Charm, Dolphin’s Pearl™, Sizzling Hot™ e Apollo God of the Sun™. 100€ di fun bonus: completando la registrazione e inviando un documento d’identità per la verifica del conto.

Vale la pena notare che il bonus ha queste caratteristiche:

Coefficiente di giocata : i bonus e le vincite dai free spin hanno un coefficiente di giocata pari a 100, che indica il numero di volte in cui il bonus deve essere giocato prima di poter convertire eventuali vincite in denaro reale.

: i bonus e le vincite dai free spin hanno un coefficiente di giocata pari a 100, che indica il numero di volte in cui il bonus deve essere giocato prima di poter convertire eventuali vincite in denaro reale. Cap (limite di conversione del bonus e di vincita): è fissato a 1, ciò significa che il bonus convertibile in saldo reale non può superare l’importo accreditato inizialmente.

(limite di conversione del bonus e di vincita): è fissato a 1, ciò significa che il bonus convertibile in saldo reale non può superare l’importo accreditato inizialmente. Valore dei free spin: ogni giro gratis ha un valore predeterminato di 0,20€.

Starcasinò: 50 free spin alla convalida dell’account

Per ottenere questo bonus, è sufficiente seguire questi step:

Registrazione: è richiesta la creazione di un account su StarCasinò. Convalida del conto: dopo la registrazione, l'utente deve accedere al proprio account, aprire la sezione “Dati Personali” e utilizzare il pulsante “Invia i documenti” per caricare una copia del documento d'identità, sia fronte che retro. Sono accettate anche foto chiare o copie scannerizzate di alta qualità e a colori. Tempistica per la convalida: la verifica della documentazione inviata da parte di StarCasinò viene completata entro 24 ore lavorative. Assegnazione del bonus: a convalida avvenuta, l'utente ha diritto a 50 free spins senza necessità di deposito, utilizzabili sulla slot Razor Returns (valore per giro gratis di 0,10€).

Bisogna notare che:

Le vincite derivanti dall'uso dei free spins vengono accreditate sotto forma di fun bonus , utilizzabile su vari titoli all'interno del portfolio di gioco di questo casinò.

, utilizzabile su vari titoli all'interno del portfolio di gioco di questo casinò. Il fun bonus ha un requisito di puntata pari a 100x e un cap di conversione pari a 1.

BIG Best in Game casinò: 55€ bonus slot italiane Cape Cod

La promozione "Bonus Benvenuto Giochi italiani" offerta da BIG prevede un bonus fino a 55€ in token, utilizzabile sulle slot contrassegnate dal colore rosa e sviluppate dalla società italiana Capecod.

Per partecipare correttamente all’offerta bisogna seguire questi step:

Selezione dell’offerta alla registrazione: la promozione deve essere selezionata al momento dell'apertura del conto gioco ed è valida esclusivamente per gli utenti che si registrano per la prima volta. Accreditamento: il bonus viene erogato entro 5 giorni dal primo deposito sotto forma di token. Utilizzo del bonus: solo sulle slot machine rosa di BIG casinò.

Vale la pena anche considerare che:

Il bonus ha una validità di 30 giorni dalla data di erogazione.

dalla data di erogazione. La promozione è limitata a una per persona (ovvero una volta per Codice Fiscale), nucleo familiare, conto di gioco, indirizzo IP e dispositivo.

Il bonus ha un requisito di puntata pari a 150 volte l’importo erogato inizialmente.

Comparazione dei pacchetti bonus e condizioni

Anche se piuttosto dettagliate, le informazioni presentate nei paragrafi precedenti possono risultare indigeste, soprattutto alle persone non particolarmente esperte di gioco d’azzardo.

Ecco perché viene proposta la seguente tabella comparativa a sintetizzare i bonus senza deposito dei casinò:

Casinò Tipo di bonus Importo/Quantità Wagering Limitazioni Altri dettagli Leovegas Giri gratis senza deposito 50 giri gratis 1x Utilizzabili solo su Big Bass Bonanza. 10 free spins alla registrazione, 40 dopo la convalida del documento. Valore di 0,10 € per giro. Lottomatica Play bonus slot senza deposito Fino a 500 € 30x 75% contribuzione su slot. Registrazione tramite SPID. Betflag Bonus slot senza ricarica Fino a 5.000 € Variabile Cap di conversione fino a 500 €. Iscrizione con CIE per massimo bonus, 35.000 € rollover per ogni scaglione del bonus. Goldbet Play bonus slot Fino a 500 € 30x 75% contribuzione su slot. Identico a Lottomatica. Netbet Giri gratis senza deposito 200 free spin 40x 25 € di vincita massima convertibile in bonus reale 20 giri gratuiti al giorno per 10 giorni. 888 Bonus registrazione 20 € 50x Utilizzo limitato su alcuni giochi. Scadenza di 90 giorni. Promo limitata solo ai nuovi giocatori. William Hill Giri gratis 200 free spin 50x Conversione in Game Bonus, poi in Bonus Cash fino a 300 €. Convalida dell'account necessaria. Starvegas Giri gratis senza deposito 60 free spin 100x Cap di conversione pari a 1. Valore per ogni giro gratis di 0,20 €. Disponibili su slot selezionate. StarCasinò Giri gratis senza deposito 50 giri gratis 100x Cap di conversione 1. Utilizzabili sulla slot Razor Returns. Valore di €0,10 per giro. BIG Casinò Bonus slot italiane Cape Cod 55 € in token 150x Utilizzo solo sulle slot machine rosa di BIG casinò. Validità di 30 giorni dalla data di erogazione.

Focus su casinò ADM/AAMS con bonus senza deposito

La scelta di considerare solo i bonus senza deposito offerti da casinò con licenza AAMS/ADM in Italia è motivata dalla volontà di garantire sicurezza e piena legalità a tutti i lettori giocatori.

Questi casinò sono sottoposti a controlli dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di assicurare l’equità dei risultati, la protezione dei dati personali e il rispetto dei principi sul gioco responsabile.

La legislazione italiana, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e garantire trasparenza e equità, impone a tali operatori di rispettare una delle normative più complete a livello mondiale.

In caso di problemi, i giocatori hanno la possibilità di rivolgersi all'ADM per chiedere una possibile risoluzione: questa strada non è percorribile se si opta per casinò non autorizzati. Giocare su piattaforme non AAMS/ADM comporta rischi legali e finanziari, fra cui possibili sanzioni pecuniarie, e l’impossibilità di recuperare i fondi depositati e le vincite.

Tipologie di bonus senza deposito offerti dai casinò online

Come è facile da vedere dando uno sguardo alla tabella sopra, ci sono molti tipi di bonus senza deposito proposti dai casinò italiani. I principali sono i seguenti:

Bonus in denaro.

Fun bonus.

Real bonus.

Giri gratuiti.

Bonus cashback.

Bonus sui giochi da tavolo.

Bonus VIP.

Bonus esclusivi.

Bonus con codice promozionale.

Bonus mobile.

Bonus benvenuto.

Cash races slot.

Drops, wins e bonus casuali.

Bonus tornei con montepremi.

Bonus casino live.

Bonus in denaro dei casinò: cash bonus

I bonus in denaro, chiamati anche cash bonus, sono crediti disponibili sull’account di gioco. Nei limiti dei T&C, l’utente può utilizzarli nella sua attività di gioco, verificando l’ammontare sul proprio saldo e selezionando il credito, se necessario, tramite il pulsante “Bonus” nella finestra che viene mostrata all’apertura del gioco.

Per comprendere a meglio questo concetto, vale la pena analizzare le differenze fra fun bonus e real bonus, ovvero le due tipologie più importanti di bonus in denaro dei casinò.

Differenze fra real bonus e fun bonus

Il real bonus rappresenta un credito che, dopo essere stato puntato una volta sola, consente ai giocatori di prelevare direttamente le vincite ottenute. A livello gerarchico, è quindi superiore rispetto al fun bonus.

Il fun bonus, invece, è un credito con un requisito di puntata pari o superiore a 2x che va completato per trasformare il saldo in real bonus o in denaro prelevabile (non tutti i casinò italiani utilizzano la stessa definizione).

In breve, la distinzione principale risiede nella prelevabilità immediata delle vincite e nella flessibilità d'uso: il Real Bonus offre entrambe, mentre il Fun Bonus impone ulteriori passaggi per la conversione delle vincite in denaro prelevabile.

Free spin o giri gratis

I free spin, o giri gratuiti, sono bonus senza deposito offerti dai casinò online che consentono di giocare in modo totalmente gratuito su alcune slot machine. Questi bonus consentono quindi di provare nuove slot senza rischi, con la possibilità di vincere denaro reale (a seconda dei T&C).

Vale la pena ricordare che ogni offerta con free spin può presentare specifiche condizioni quali: numero di giri, valore di ciascun giro, giochi validi per l'uso dei free spin, limitazioni di vincita e termini di scadenza.

A livello pratico, per usare questo bonus bisogna attendere l’accredito e poi aprire le slot parte dell’offerta. Solitamente, verrà mostrata una finestra o una notifica che chiederà all’utente di giocare con i giri gratis o con il saldo reale.

Bonus cashback o rimborso

I bonus cashback senza deposito danno ai giocatori la possibilità di recuperare parte delle proprie perdite, ricevendo un credito dal valore percentuale variabile.

La percentuale di cashback, l'importo massimo rimborsabile e i giochi presi in considerazione per il calcolo della posizione netta (giocato + vincite - perdite) sono i fattori principali da tenere a mente.

A livello tecnico, non è un bonus casinò senza deposito puro. Questo perché, a differenza di altre offerte viste in precedenza, quasi sempre il rimborso viene calcolato solo sulle perdite di denaro vero. Ciò significa che l’utente che desidera questo tipo di bonus deve aver effettuato almeno una ricarica dal momento della registrazione.

Bonus su giochi specifici

Come è facile intuire, in questo caso l’aspetto caratterizzante è l’ambito di utilizzabilità del bonus. Molti operatori, infatti, possono proporre promozioni a termine su giochi specifici come slot machine, blackjack, baccarat, poker, roulette o altri giochi del casinò.

Bonus VIP e programmi fedeltà

Sebbene i bonus VIP e i programmi fedeltà possano, in alcuni casi, coincidere, talvolta si tratta di due promozioni distinte.

Caratteristica Bonus VIP Bonus Fedeltà Target Giocatori che raggiungono livelli superiori nel programma VIP. Tutti i giocatori, indipendentemente dall'importo scommesso. Vantaggi Vantaggi esclusivi come account manager personali, inviti a eventi speciali, bonus maggiorati, cashback più elevato. Punti fedeltà convertibili in bonus, giri gratuiti, bonus su depositi, promozioni periodiche. Vantaggi aperti a tutti ma comunque significativi. Accesso Su invito o raggiungendo specifici criteri di gioco che dimostrano un certo livello di attività. Automatico, basato sul sistema di punti fedeltà del casinò. I giocatori accumulano punti giocando. Obiettivo Mantenere alto il livello di interesse e attività dei grandi scommettitori. Incentivare tutti i giocatori a continuare a giocare presso lo stesso casinò, premiando la costanza.

Bonus esclusivi

I bonus esclusivi senza deposito sono una promozione particolare riservata a specifici giocatori nei casinò online, e si caratterizzano per la presenza di link e/o messaggi dedicati. Questi bonus, che non richiedono un deposito per essere attivati, possono rientrare in una o più delle categorie viste in precedenza.

L'aspetto caratterizzante riguarda l’ampiezza del campo di attivazione dell’offerta: essendo esclusive, queste offerte sono rivolte solo a particolari utenti. Questo significa che chi non ha ricevuto il messaggio, non potrà ricevere il bonus casinò neanche rispettando tutte le altre condizioni promozionali.

Quasi sempre, i casinò italiani richiedono all’utente di prestare consenso specifico per l’invio di messaggi promozionali e di marketing. Chi si iscrive alla piattaforma senza fornire questo consenso non potrà ricevere i bonus esclusivi.

Bonus con codice promozionale

L'attivazione di questo bonus richiede l'inserimento di un codice promozionale specifico, ottenibile attraverso vari canali come il sito del casinò, recensioni online, newsletter o social media.

Per usufruire di questi bonus, i giocatori devono soddisfare i criteri promozionali, seguire la procedura indicata nell’offerta, inserire il codice promozionale nell'apposito campo e rispettare eventuali requisiti di puntata per le vincite ottenute tramite il bonus.

Bisogna prestare particolare attenzione a dettagli come ambito di validità del codice, modalità di inserimento, l'importo del bonus, i giochi parte dell’offerta, i requisiti di puntata e la scadenza della promo.

Bonus mobile

I bonus mobile senza deposito sono rivolti specificamente ai giocatori che utilizzano dispositivi mobili, come smartphone o tablet, per registrarsi o giocare. Questi bonus, che non richiedono una ricarica come azione qualificante, mirano a promuovere l'uso delle app del casinò, incentivando il download e l’installazione di questo strumento.

Anche in questo caso, il bonus mobile dei casinò può essere un bonus cash, giri gratis o anche dei punti fedeltà convertibili. La scelta del tipo di incentivo da accreditare spetta al concessionario e può cambiare di volta in volta.

Bonus benvenuto

Il bonus di benvenuto senza deposito dei casinò è un’offerta riservata esclusivamente agli utenti che si registrano per la prima volta. Solitamente, si tratta di un’offerta di valore nominale più alto rispetto alle altre promo presenti in questa categoria.

Per ottenere questo bonus bisogna rispettare i T&C che spesso richiedono il completamento dell’iscrizione e la convalida dell’account, tramite conferma dell’identità tramite invio di una copia fronte e retro di un documento di identità.

Trattandosi di un’offerta piuttosto sostanziosa, non è cumulabile con altre offerte di benvenuto ed è riservata a una persona per nucleo familiare e indirizzo IP (oltre ad altre limitazioni variabili).

Cash races slot

Si tratta di tornei organizzati dai casinò online che permettono ai giocatori di competere tra loro giocando a determinate slot machine per un periodo di tempo limitato. Questi eventi non richiedono una ricarica per partecipare, classificandosi quindi come bonus senza deposito, anche se spesso richiedono l’utilizzo di saldo reale.

Durante una Cash Race, i partecipanti possono accumulare dei punti in base all’attività di gioco sulle slot qualificanti, con l'obiettivo di salire in cima alla classifica per vincere premi in denaro o altri incentivi.

Il funzionamento delle Cash Races è semplice: i giocatori si iscrivono al torneo sul sito del casinò, iniziano a giocare alle slot durante il periodo del torneo e raccolgono un numero di punti variabile in base a una serie di fattori come l'importo vinto, l’importo del singolo spin o il numero di giri effettuati. Al termine del torneo, i giocatori con il maggior numero di punti ricevono i bonus casino secondo la struttura del montepremi.

Drops, wins e bonus casuali

Questi bonus casino senza deposito distribuiscono premi casuali ai giocatori. Anche in questo caso, la promozione è senza deposito nel senso che non è necessaria una ricarica per partecipare, ma va detto che molto probabilmente servirà del saldo reale.

Durante il periodo promozionale, gli utenti che giocano alle slot o ai giochi da tavolo qualificati possono vincere premi inaspettati come bonus, giri gratuiti o cashback, indipendentemente dall'esito delle loro puntate.

Queste ricompense sono generate attraverso algoritmi randomici a garanzia della casualità nelle vincite.

Bonus casino live

Per chiudere la carrellata i bonus casinò live sono promozioni riservate ai tavoli del casinò in diretta, ovvero la sezione più moderna e innovativa della proposta di gioco dei portali ADM. Questi bonus possono ricadere in una o più delle categorie precedenti.

Criteri per valutare i bonus senza deposito

La lista dei fattori presi in considerazione durante la stesura di questo articolo è molto ricca:

Requisiti di puntata.

Giochi validi.

Limiti di vincita.

Percentuale di contribuzione dei giochi.

Compatibilità con altri bonus.

Importo/Valore.

Scadenza.

Limiti di puntata per gioco.

Requisiti per l'attivazione.

Tipologia di bonus.

Reputazione del casinò.

Requisiti di puntata

I requisiti di puntata, o anche wagering, rollover o playthrough, indicano l'importo che un giocatore deve puntare per trasformare le vincite da un tipo di bonus a un altro (da fun bonus a real bonus) o da bonus in saldo reale prelevabile.

Ad es. se un bonus di 100 euro ha un requisito di puntata di 20x, il giocatore deve puntare 2.000 euro (20 x 100 euro) prima di poter prelevare le vincite.

Giochi validi per l’offerta

Questo termine indica l'elenco di giochi su cui è possibile utilizzare il bonus ricevuto. I vari casinò possono limitare l'uso di questi bonus a specifiche categorie di giochi, come slot, blackjack, o roulette.

Limiti di vincita

Un parametro che stabilisce il massimo importo che i giocatori possono trasformare in saldo reale dalle vincite ottenute utilizzando il bonus. Sapendo il limite di vincita, è possibile comprendere il potenziale reale del bonus e gestire le aspettative in maniera equilibrata.

Percentuale di contribuzione dei giochi

La "percentuale di contribuzione" è un criterio essenziale nella valutazione dei bonus senza deposito, poiché indica quanto le puntate su vari giochi contribuiscono al soddisfacimento dei requisiti di puntata del bonus. Ad esempio, in molti casinò italiani le puntate sulle slot possono contribuire al 100%, mentre altri giochi come blackjack o roulette possono avere una percentuale di contribuzione inferiore, spesso attorno al 10% o 20%.

Compatibilità con altri bonus

Fattore che determina se gli utenti del casinò possono cumulare diversi bonus contemporaneamente, incrementando così il potenziale effetto positivo. Verificare la compatibilità tra le varie offerte è una strategia utilizzata da moltissimi giocatori avanzati.

Importo/Valore

Anche se da molti è considerato il fattore principale per valutare un bonus senza deposito, l’esperienza suggerisce diversamente. Se è vero che questo parametro quantifica il beneficio economico offerto direttamente ai giocatori senza necessità di effettuare un deposito.

Un bonus di maggior valore può attirare maggiormente l’attenzione ma se il tasso di conversione è basso, l’importanza di questo fattore viene ridimensionata.

Scadenza

Chiamato anche “termine”, indica il periodo di tempo entro il quale i giocatori devono utilizzare il bonus e, in molti casi, soddisfare i requisiti di puntata associati per convertire il bonus in denaro prelevabile.

Poco tempo a disposizione mette fretta e urgenza all’utente, riducendo la possibilità di utilizzare il bonus in modo equilibrato, razionale ed efficiente.

Limiti di puntata per gioco

Rappresentano l'importo massimo che i giocatori possono puntare singolarmente utilizzando il bonus. Questi limiti influenzano la strategia di gioco e l’approccio alla promozione: limiti troppo bassi possono richiedere più tempo per completare il rollover; d’altro canto limiti minimi molto alti possono esporre l’utente alla volatilità in modo statisticamente svantaggioso.

Requisiti per l'attivazione

Sono importanti nella valutazione di un bonus senza deposito, perché fissano tutti i paletti da raggiungere per sbloccare l'offerta. I più comuni sono: registrazione al sito, verifica dell'account, inserimento di un codice promozionale, ecc. Il numero e la complessità di questi requisiti può compilare in maniera significativa la procedura di accesso al bonus per i giocatori.

Tipologia di bonus

Indica la natura dell'offerta e come può essere utilizzata. Le principali sono state descritte più in alto, come ad esempio giri gratuiti specifici per le slot o cashback sulle perdite. Ogni tipologia offre vantaggi diversi: una piena comprensione della tipologia di bonus permette ai giocatori di scegliere l'offerta più adatta alle proprie preferenze.

Reputazione del casinò

Intesa come qualità del servizio offerto nel suo complesso, misura l'affidabilità, la sicurezza e la qualità del servizio offerto dal casinò online. Se la reputazione è positiva, frutto delle recensioni dei giocatori, la presenza di licenze ADM, regolarità dei giochi certificata e un servizio clienti professionale, indica che il casinò è degno di fiducia e che le offerte promozionali, inclusi i bonus senza deposito, sono gestite in modo trasparente.

Come richiedere e utilizzare un bonus senza deposito

Anche se gli step da seguire di volta in volta possono variare, è comunque possibile delineare una serie di guida “standard” applicabile alla maggior parte dei bonus senza deposito dei casinò italiani.

Procedura passo-passo per ottenere il bonus

Ricerca e selezione del casinò: valutare solo siti di gioco autorizzati dall’ADM e che offrano bonus senza deposito. Registrazione: compilare il modulo di iscrizione con i propri dati personali. Inserimento codice promozionale: se richiesto, come nel caso del bonus di benvenuto di Netbet, inserire il codice promozionale nel campo apposito durante la registrazione o nella sezione dedicata del sito. Verifica dell'account: completare la procedura di verifica richieste dal casinò (documento e/o indirizzo e-mail). Accettazione del bonus: accettare l’accredito del bonus senza deposito, tramite la sezione delle promozioni o contattando l'assistenza clienti. Utilizzo del bonus: aprire uno dei giochi validi specificati nei termini e condizioni della promozione e selezionare il credito “Bonus”. Completare i requisiti di puntata: soddisfare il wagering per convertire le vincite in denaro prelevabile. Prelievo delle vincite: una volta soddisfatti i requisiti, trasformato quindi il saldo bonus in denaro reale, si può procedere al prelievo delle vincite selezionando uno dei metodi di pagamento supportati dal casinò (potrebbero essere richiesti step ulteriori).

Strategie per massimizzare gli aspetti positivi dei bonus

Prima di tutto per aumentare le probabilità di successo nell’utilizzo di un bonus senza deposito, bisogna leggere con attenzione i T&C, ponendo particolare attenzione ai requisiti di puntata.

Selezionare quindi giochi con alta percentuale di contribuzione, RTP alto e una volatilità bassa. Ricordarsi che i bonus non sono denaro reale fino alla conversione e che non devono determinare alcun tipo di aspettativa di vincita.

Aspetti legali e verifica dei documenti

Tutti i casinò autorizzati dall’ADM hanno l’obbligo di verificare l’identità dei propri utenti, tramite procedura KYC (Know your customer, ovvero “Conosci il tuo cliente”) per evitare che soggetti a rischio come minorenni e affetti da ludopatia giochino d’azzardo.

Ecco perché, a seguito della registrazione bisogna completare la convalida dell’account. A tutti gli utenti viene quindi richiesto di inviare una copia fronte e retro del documento di identità utilizzato in fase di registrazione entro 30 giorni (pena la sospensione e successiva chiusura dell’account).

Solitamente, sono sufficienti 24 ore per il completamento della procedura di verifica ma i tempi effettivi possono variare di volta in volta.

Vantaggi e svantaggi dei bonus senza deposito

Queste promozioni presentano pro e contro, come tutti i bonus proposti dai casinò.

Analisi degli aspetti positivi per i giocatori

I bonus senza deposito offrono ai giocatori la possibilità di esplorare la proposta di gioco dei casinò online e dei giochi al suo interno senza rischiare denaro vero. Questi bonus sono perfetti per gli utenti alle prime armi, che possono così familiarizzare con l'ambiente di gioco, le dinamiche e le regole.

Almeno da un punto di vista teorico, è possibile denaro reale partendo da un investimento nullo, completando il rigioco. Inoltre, i bonus senza deposito possono essere un ottimo strumento per testare diverse strategie di gioco, senza la pressione che deriva dal timore di perdere denaro.

Potenziali rischi e come evitarli

Nonostante i vantaggi, i bonus senza deposito comportano anche alcuni rischi, principalmente legati ai requisiti di puntata spesso elevati, che possono rendere difficile il prelievo delle vincite.

Un altra criticità è rappresentata dalla scadenza del bonus, che può limitare il tempo disponibile per soddisfare i requisiti di puntata. In tutti i casi, gli utenti dovrebbero ricordarsi l’importanza di un approccio responsabile al gioco online.

FAQ: domande frequenti sui bonus senza deposito

Si possono prelevare subito i bonus senza deposito immediato?

No, bisogna prima completare il requisito di puntata, così come specificato dai T&C dell’offerta promozionale.

I bonus senza deposito sono soldi gratis?

No, si tratta di crediti virtuali che possono essere trasformati in saldo reale dopo aver completato il wagering.

Si possono cumulare i bonus senza deposito di benvenuto con altre offerte?

Generalmente no, ma la risposta può variare di casinò in casinò, a seconda delle politiche applicate dal singolo sito.