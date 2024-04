Planetwin365 casinò bonus: tutte le info sulla promo

In questa pagina offriamo una panoramica del bonus di benvenuto casinò Planetwin365, specificando termini di riscatto e benefici.

Planetwin365 propone uno dei migliori bonus casinò disponibili attualmente sulla scena dei siti con regolare licenza ADM. In questa guida delineeremo in cosa consiste la promozione, che cosa bisogna fare per aderire all’offerta e come riscattarla.

Chiariamo immediatamente che la promo 100% del primo deposito fino a 1.000€ + 365 free spins per Book of Dead è riservata a giocatori maggiorenni che si registrano per la prima volta sulla piattaforma di gioco.

Planetwin365 bonus benvenuto casinò: cos’è

La promozione di Planetwin per il casinò consiste in un bonus deposito pari al 100% del primo deposito qualificante fino ad un massimo di 1.000€ a cui si aggiunto 365 Giri Gratis da utilizzare sulla slot machine Book of Dead.

Bonus Planetwin365 casinò Wagering Bonus deposito fino a 1.000€ x35 365 Free Spins Book of Dead x1

Come ottenere il bonus casinò Planetwin365

Per usufruire della promozione casinò proposta da Planetwin è necessario seguire i passaggi seguenti:

Registrarsi per la prima volta sul sito Planetwin365.it Compilare il formulario di registrazione inserendo le proprie informazioni personali Leggere e accettare le condizioni del contratto di gioco Selezionare il relativo bonus casinò Planetwin365 in fase di iscrizione Verificare il conto gioco creato inviando una copia del documento di identità a Planetwin365 Effettuare un deposito di importo minimo pari ad almeno 10€ con un metodo di pagamento a scelta tra carte di carte di credito/debito, Paypal, Vouchers, OnShop Vouchers, Rapid Transfer, Paysafecard, Apple Pay, scratch cards o bonifico bancario

Nota: l’utilizzo di un eventuale codice promozionale Planetwin365 è facoltativo e non cambia l’importo del bonus eventualmente accreditato.

Termini promo casinò Planetwin365 fino a 1.000€

Una volta effettuata la prima ricarica qualificante di almeno 10€ con metodo di pagamento accettato, è necessario giocare l’importo della ricarica per 35 volte entro 20 giorni dalla registrazione così da convertire il bonus in bonus reale.

Una volta completata la conversione, sarà possibile prelevare eventuali vincite generate dai bonus dopo aver rigiocato quest’ultimo un’altra volta.

Il bonus è utilizzabile per slot selezionate presenti sulla piattaforma di gioco Planetwin365.

Condizioni 365 Free Spin su Book of Dead

Questa parte del bonus casinò Planetwin365 non viene erogata in un’unica soluzione. Al contrario, il giocatore ricevere i giri gratis in corrispondenza dei primi 3 depositi effettuati sul conto Planetwin365 e in particolare riceverà

65 Free Spin al primo deposito qualificante

100 Free Spin al secondo deposito qualificante

200 Free Spin al terzo deposito qualificante

I depositi devono avere importo di almeno 10€ e sono da effettuarsi coi metodi accettati elencati nel paragrafo precedente. Devono inoltre essere effettuati entro 10 giorni dal primo deposito e attivati entro 7.



Una volta accreditati, i free spin dovranno essere utilizzati entro 72 ore dall’attivazione. L’utente vedrà quindi accreditarsi le eventuali vincite generate dai giri gratis sotto forma di Real Bonus con wagering pari a 1 da completarsi entro 3 giorni dall’accredito, pena la cancellazione dello stesso.

Altre offerte e promozioni Planetwin365

Il sito di iGaming propone una varietà di promozioni sia per attrarre sul proprio sito nuovi giocatori sia per mantenere quelli che già dispongono di un conto gioco.

In particolare, alla registrazione i giocatori possono scegliere tra diversi bonus di benvenuto: possono optare per il bonus scommesse Planetwin365, per la promozione casinò qui descritta o per il bonus sul poker.

Oltre a queste promo, il sito prevede altre offerte sia temporanee che permanenti per pressoché tutte le sezioni del sito e per ogni categoria di gioco. Per info aggiornate sulle attuali offerte attive, invitiamo a consultare direttamente il sito Planetwin365.

Siti casinò simili a Planetwin365

Domande frequenti Planetwin365 bonus casinò

È necessario usare un codice promo Planetwin365 per partecipare all’offerta di benvenuto per il casinò?

No, l’uso di un codice promo è facoltativo. Per ottenere l’offerta basta selezionarla alla registrazione e attenersi ai termini e le condizioni come da regolamento dei bonus.

Esiste un bonus casinò senza deposito Planetwin365?

L’operatore non prevede un casinò bonus senza deposito per il momento, in quanto l’offerta descritta in questa sede è collegata al deposito, anche nel caso dei Free Spin. Tuttavia, Planetwin365 potrebbe prevedere altre promozioni senza deposito iniziale. Pertanto, rinviamo al sito dell’operatore per maggiori info.

È possibile prelevare le vincite generate dai 365 Free Spins su Book of Dead?

La somma eventualmente ottenuta dai giri gratis sulla slot selezionata devono essere ulteriormente giocati x1 volta prima che il real bonus venga convertito in denaro reale e quindi diventi prelevabile.