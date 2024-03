Netbet casino bonus: offerta senza deposito con codice NETCAS

In questa guida spiegheremo come funziona il bonus casinò Netbet per i nuovi utenti registrati e come partecipare all’offerta

Netbet opera sul territorio italiano in virtù di una licenza GAD numero 12015 che lo rende un sito legale in quanto autorizzato dall’ADM. Si propone come un sito di igaming online completo, con una ricca selezione di sport per le scommesse e di giochi per il casinò. In particolare, Netbet offre uno dei migliori bonus casinò per questa categoria di gioco d’azzardo legale. Vediamone insieme i dettagli.

Bonus benvenuto casinò Netbet: di che si tratta

L’offerta di benvenuto proposta da Netbet consiste in una combinazione di tre elementi:

Bonus senza deposito fino a 200€

Bonus ricarica pari al 100% dei primi tre depositi fino a 600€

200 Free spin

Per partecipare all’offerta, il giocatore che si registra per la prima volta sul sito di gioco dovrà utilizzare il codice promozionale Netbet: NETCAS.

Per partecipare alla promo descritta in questa pagina, è necessario che gli utenti effettuino ricariche qualificanti di importo pari o superiore a 20€ utilizzando metodi di pagamento diversi da Skrill e Neteller.

Netbet bonus casinò senza deposito esclusivo con codice NETCAS

Le promozioni senza deposito, si sà, sono quelle più apprezzate dai giocatori. Netbet mette a disposizione, per i soli utenti che usano il codice promo NETCAS alla registrazione, un bonus esclusivo pari a 200€ da utilizzare su alcune slot sul sito Netbet.

Le eventuali vincite generate dal bonus vengono accreditate sotto forma di Fun Bonus. Questo avrà un requisito di puntata pari a x60 per la conversione in Real Bonus.

Bonus casinò Netbet fino a 600€

In aggiunta al bonus senza deposito per le slot, Netbet propone un bonus deposito pari al 100% dei primi 3 versamenti, ciascuno dei quali arriva fino a 200€ per un massimo di 600€ da utilizzare, ancora una volta, nella sezione casinò del sito.

Anche questa offerta viene accreditata sotto forma di Fun Bonus, questa volta con requisito di puntata pari a x40.

200 Free Spin Netbet alla registrazione

Oltre al bonus senza deposito esclusivo con codice promo NETCAS e il bonus ricarica Netbet, il sito di giochi d’azzardo offre 20 giri gratis al giorno su specifiche slot per 10 giorni per un totale di 200 Free Spins con requisito di scommessa pari a x40.

Netbet casinò bonus: come ottenerlo

Per partecipare all'iniziativa di benvenuto proposta da Netbet è necessario soddisfare alcuni requisiti che riassumeremo per comodità.

Innanzitutto riteniamo utile menzionare due fattori determinanti e condivisi tra tutti i bookmakers legali:

Essere maggiorenni

Aprire un conto gioco per la prima volta presso il sito di gioco d’azzardo in questione

Fatte queste precisazioni, passiamo alla disamina dei requisiti da rispettare per ottenere il Netbet bonus casinò descritto in questa pagina:

Visitare il sito Netbet.it o raggiungere il sito ufficiale tramite link presente su questa pagina Cliccare su Registrati e compilare i campi inserendo le informazioni personali Utilizzare il codice promo Netbet NETCAS Effettuare una ricarica minima di 20€ con uno strumento di pagamento a scelta tra quelli disponibili a eccezione di Skrill e Neteller Rispettare i requisiti di gioco come da tabella seguente:

Bonus Netbet Requisito di puntata Bonus esclusivo fino a 200€ x60 Bonus 3 depositi fino a 600€ x40 Bonus 200 Free Spins x40

Altre promozioni Netbet

Il sito di giochi online Netbet offre numerose altre promozioni sia per i nuovi giocatori che per quelli già acquisiti. Tra le promozioni di benvenuto proposte ricordiamo il bonus scommesse Netbet, ma le offerte sono numerose e coprono tutta una serie di sezioni che accontentano veramente ogni tipo di giocatore.

Ci sono promo temporanee e ricorrenti tra cui poter scegliere. In ogni caso, invitiamo i giocatori a prendere visione di termini e condizioni delle offerte per esteso, così da avere un quadro chiaro di tutti i requisiti e le limitazioni di ciascuna offerta.

Siti simili a Netbet

Domande frequenti Netbet bonus casinò

È necessario usare un codice promo Netbet per partecipare alla promozione di benvenuto per il casinò?

Sì, è previsto l’uso di un codice promo per sbloccare il bonus casinò Netbet. In particolare, per usufruire dell’offerta esclusiva descritta in questa guida è necessario usare il codice NETCAS.

Devo effettuare una ricarica minima qualificante per ottenere il bonus casinò?

Sì, è importante tenere a mente che per riscattare l’offerta è necessario effettuare un deposito minimo di 20€ con un metodo di pagamento che non sia Neteller or Skrill.

È possibile prelevare il casino fun bonus netbet?

No, tutti i bonus devono essere rigiocati secondo le specificazioni determinate dai termini e condizioni dell’offerta per essere convertiti in bonus reale. Solo le eventuali vincite generate da queste ultime sono prelevabili.