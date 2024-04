Lottomatica casino bonus: bonus senza deposito con codice

In questa guida analizzeremo il bonus casinò Lottomatica e forniremo tutte le info relative al suo ottenimento e funzionamento.

Lottomatica presenta uno dei migliori bonus casinò composta da un bonus deposito fino a 2.000€ a cui si aggiungono 250€ se la registrazione avviene tramite codice promo Lottomatica incluso in questa pagina. Inoltre, per i giocatori che si registrano tramite procedura Spid, 500€ in più come Play Bonus Slot.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo nel dettaglio come si compone il bonus casinò Lottomatica per i nuovi utenti, come riscattare l’offerta e quali condizioni tenere a mente per riscattare la promozione correttamente.

Lottomatica bonus benvenuto casinò: di cosa si tratta

La promozione offerta da Lottomatica ai giocatori che aprono un conto per la prima volta sulla propria piattaforma di gioco e che scelgono di usufruire di questa promozione avranno accesso a:

100% della prima ricarica fino a 2.000€

250€ extra, a condizione che venga usato il codice promo Lottomatica

500€ bonus senza deposito, a condizione che la registrazione venga effettuata tramite procedura Spid

Ciascuna di queste offerte è regolata da alcune condizioni di riscatto. Tuttavia andiamo per passi e analizziamo quali sono le condizioni di accesso a questa promozione.

Bonus benvenuto casino Lottomatica: come ottenerlo

Criteri necessari per l’attribuzione del bonus casinò Lottomatica qui descritto sono la maggiore età e l’apertura del primo account di gioco presso questo sito iGaming. Vediamo quali sono gli step da seguire per ottenere il bonus casinò Lottomatica qui descritto:

Registrarsi su Lottomatica.it e scegliere il Bonus Benvenuto Casinò Scegliere la procedura di registrazione tramite Spid per ottenere 500€ bonus senza deposito Utilizzare il codice promo Lottomatica qui presente per ottenere 250€ extra Validare il conto gioco inviando il documento d'identità a Lottomatica per la verifica Effettuare la prima ricarica di almeno 20€ entro 7 giorni dall’apertura del conto Rispettare Termini & Condizioni dell’iniziativa, riportati nel dettaglio qui di seguito

Considerato i bonus in questione possono essere chiaramente distinti in 3, vedremo qui di seguito le condizioni di partecipazione a ciascuna delle offerte che ricordiamo essere cumulabili.

Bonus casino Lottomatica fino a 2.000€ + 250€ extra con codice: termini

Il bonus deposito consiste nel 100% del primo deposito effettuato entro 7 giorni dall’apertura del conto con un metodo di pagamento tra quelli accettati a esclusione di Skrill, Neteller, OnShop.



La somma massima ottenibile sotto forma di bonus deposito casinò in Play Bonus Slot è di 2.000€.

Bonus casinò Lottomatica Condizioni di rigioco Fino a 2.000€ X40 entro 3 giorni dalla ricezione 250€ extra con codice X30 entro 3 giorni dalla ricezione

Per il riscatto è necessario giocare il bonus entro 3 giorni dalla ricezione esclusivamente sulle Slot disponibili nella “catalogo Slot Play Bonus”

Bonus senza deposito casinò Lottomatica: condizioni

Il bonus deposito casinò Lottomatica viene erogato ai clienti che utilizzano la procedura Spid per la registrazione. In particolare, consiste in 500€ in Play Slot bonus aggiuntivi. Vediamo nella tabella seguente il wagering necessario per riscattare questo bonus:

Bonus Registrazione Spid Lottomatica Condizioni di rigioco 500€ in Play bonus Slot X50 entro 3 giorni dalla ricezione

Altre promozioni e offerte Lottomatica

Il sito scommesse e casinò offre diverse alternative ai giocatori che scelgono di giocare sul proprio sito online o app. Sono numerose le promozioni di benvenuto come il bonus scommesse Lottomatica o il bonus casinò che abbiamo trattato in questa guida.

Molte sono anche le offerte riservate ai clienti già registrati, come il bonus sulle multiple per lo sport ma anche diversi bonus per il poker, jackpot e giochi vari oltre che le slot.

Domande frequenti bonus Lottomatica casinò

È previsto un bonus senza deposito Lottomatica casinò?

Il bonus senza deposito pari a 500€ in bonus Play Slot viene erogato a patto che la registrazione sul sito scommesse e casinò Lottomatica avvenga via procedura Spid.

Qual è il codice promo Lottomatica che mi permette di ottenere 250€ in più di bonus?

Il codice collegato alla maggiorazione è copiabile tramite tasto “info codice” presente sul banner in alto alla pagina.

È possibile ottenere il bonus casinò e il bonus scommesse?

Attualmente il giocatore può scegliere uno tra i bonus di benvenuto disponibili. Tuttavia, è possibile riscattare successivamente altre promozioni per diverse categorie di gioco, secondo i termini e le condizioni di ciascuna offerta.