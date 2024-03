Leovegas casinò bonus: come ottenere il bonus senza deposito

In questa guida si parlerà del bonus casinò Leovegas: in cosa consiste, come riscattarlo e quali sono le condizioni di partecipazione.

Leovegas si introduce sul mercato italiano proponendo uno tra i migliori bonus casinò nel settore. Si tratta di una delle offerte proposte da questo sito di gioco d’azzardo legale che opera sul nostro territorio in modo legale tramite licenza GAD numero 15011.

Nei seguenti paragrafi forniremo tutte le informazioni principali relative all’offerta proposta per il casinò ai nuovi giocatori che si registrano per la prima volta creando un conto gioco ex novo su questa piattaforma.

Bonus benvenuto casinò Leovegas: di cosa si tratta

L’offerta di benvenuto casinò pensata da Leovegas prevede fino a 250 Free Spins + fino a 1.500€ di bonus sui primi 3 depositi. Vediamo nel dettaglio come è suddivisa questa promozione:

50 Free spin alla verifica del conto

200 free spins aggiuntivi

Fino a 1.500€ di bonus casinò da usare sulle slot

Ciascuna componente di questo bonus casinò Leovegas è regolata da alcuni termini che vedremo qui di seguito.

Bonus casinò Leovegas senza deposito: 50 Free spins

Vediamo in questo paragrafo come funziona il bonus Leovegas casinò senza deposito che permette di ottenere 10 free spin all’apertura del conto a cui si aggiungono altri 40 free spins alla verifica. I giri gratis ottenuti potranno essere utilizzati sulla slot Big Bass Bonanza.

10 free spin alla registrazione Leovegas

Una parte dei free spin offerti da Leovegas come parte del bonus casinò vengono erogati a conclusione della registrazione sul sito di gioco. Una volta effettuato il login sarà sufficiente cliccare su “Promozioni” -> “Le mie Offerte” entro 24 ore per attivarli.

40 free spin alla convalida del documento

Una volta che l’utente registrato avrà inviato una copia del documento d’identità a Leovegas per la verifica dell’identità e riceverà conferma tramite email da parte dell’operatore dell’avvenuta convalida, potrà riscattare altri 40 free spin entro 72 ore.

Leovegas bonus casinò fino a 1.500€ + 200 free spins

L’offerta per il casinò corrisponde ad un bonus del 100% fino a 1.500 euro a cui si aggiungono 200 free spin erogati sui primi 3 depositi:

100% del primo deposito fino a 350€ + 50 free spins

100% del secondo deposito fino a 500€ + 75 free spins

100% del terzo deposito fino a 650€ + 75 free spins

Questo bonus casino Leovegas è disponibile per 14 giorni dalla registrazione. I free spin devono essere utilizzati entro 3 giorni sulla slot Big Bonanza.

Il Leovegas bonus casinò prevede un deposito minimo di 10€ e viene sbloccato una volta che l’importo di ciascun deposito viene giocato 35 volte. Il bonus viene accreditato quindi sotto forma di bonus reale.

Occorre notare che i giochi contribuiscono a soddisfare il requisito di scommessa in percentuali diverse. Invitiamo dunque a prendere visione dei termini e le condizioni del bonus benvenuto casinò per esteso sulla pagina dell’operatore per maggiori chiarimenti.

Bonus Benvenuto Casinò Live Leovegas

Oltra alla promozione di cui abbiamo parlato estensivamente nei paragrafi precedenti, Leovegas prevede per i nuovi iscritti la possibilità di scegliere un altro bonus per il casinò Live.

I requisiti di partecipazione così come le tranches e i requisiti di sblocco sono a sé stanti. I giocatori interessati a questo tipo di promozione possono visitare il sito leovegas.it per approfondimenti su questo bonus per il casinò live di Leovegas.

Altre promozioni Leovegas

Sebbene il nome stesso di questo sito rimandi alla città del peccato, l’offerta di giochi non si limita al solo casinò e casinò live. Il sito offre infatti una ricca selezione di sport su cui scommettere e un altrettanto interessante bonus di benvenuto per le scommesse Leovegas.

Oltre alle promozioni di benvenuto, il sito di scommesse e casinò propone una vasto ventaglio di altre offerte per i giocatori già iscritti, come le promozioni temporanee per lo sport e per i numerosi giochi di casinò che propone.

Siti simili a Leovegas

Domande frequenti bonus casinò Leovegas

È necessario usare un codice bonus Leovegas per partecipare all’offerta di benvenuto per il casinò?

No, la promozione è accessibile a tutti i nuovi giocatori che si registrano per la prima volta sulla piattaforma di gioco online, indipendentemente dall’utilizzo di un codice Leovegas.

È possibile riscattare una sola parte del Leovegas bonus casinò?

I giocatori che intendono usufruire del bonus 50 free spin possono riscattare questa promo indipendentemente dal deposito che effettueranno in seguito. Questa parte della promozione, dal momento che non è vincolata alla ricarica, può essere riscattata a parte, a patto che vengano rispettate le condizioni del bonus stesso.

Ci sono limiti sulle slot su cui è possibile utilizzare i free spin dell’offerta casinò Leovegas?

I free spin sono validi per giocare alla slot Big Bass Bonanza, mentre le altre slot sono escluse dalla promo sui giri gratis. Per gli altri giochi, è possibile utilizzare eventualmente il bonus sul deposito fino a 1.500€