Goldbet casino bonus: info sull’offerta esclusiva e codice

In questa pagina forniremo le informazioni relative al bonus casinò Goldbet fino a 1.000€ in Play Bonus slot + 250€ extra con codice.

I giocatori che si registrano per la prima volta sul sito di iGaming online Goldbet, possono scegliere a quale promozione aderire tra quelle disponibili. Specificatamente per quanto riguarda la sezione casinò, Goldbet propone uno dei migliori bonus casinò disponibili tra gli operatori di gioco online al momento.

Nei seguenti paragrafi analizzeremo l’offerta esclusiva riservata agli utenti che utilizzano il codice promo Goldbet contenuto in questa pagina per sbloccare il Goldbet bonus casinò fino a 1.250€ come Play Bonus Slot.

Bonus benvenuto casinò Goldbet: in cosa consiste l’offerta esclusiva

Gli utenti che aprono un conto gioco ex novo sulla piattaforma di gioco Goldbet possono scegliere tra diverse promozioni di benvenuto. La promo per il casinò descritta in questa guida è ottenibile utilizzando un codice promo Goldbet.

In particolare, la promo consiste nel 100% del primo deposito fino ad un massimo di 1.000€ da utilizzare sulle slot a cui si aggiungono altri 250€ sempre per la sezione casinò del sito se viene usato il codice promozionale contenuto qui.

Come partecipare alla promo Goldbet casinò Play Bonus Slot

Per aderire all’offerta sul casinò è necessario essere maggiorenni e completare la registrazione sul sito scommesse e casinò per la prima volta. Qui vediamo in particolare i passaggi da seguire:

Visitare il sito Goldbet.it o raggiungerlo tramite il link contenuto in questa pagina Cliccare su Registrati e completare i passaggi con metodo tradizionale o registrazione via Spid* Utilizzare il codice promozionale Goldbet per riscattare l’offerta esclusiva Effettuare una ricarica minima di importo pari ad almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione con un metodo a scelta eccetto Skrill, Neteller e OnShop Rispettare le condizioni dell’offerta

I giocatori che effettuano la registrazione con metodo Spid riscattano un bonus extra senza deposito pari a 500€.

Bonus senza deposito casinò Goldbet con registrazione Spid

Opzionalmente, l’utente in possesso di credenziali Spid che opta per la registrazione veloce tramite questa procedura, indipendentemente dall’uso di un codice promozionale, può ricevere un bonus extra senza deposito di 500€ da utilizzare sul sito.



Per maggiori approfondimenti sull’argomento, rimandiamo i lettori a consultare il sito web dell’operatore.

Termini e condizioni offerta casinò Goldbet

Vediamo adesso quali sono le condizioni da rispettare per ottenere l’offerta e per la conversione in denaro reale. Chiariamo infatti che i 1.250€ ottenibili non sono immediatamente prelevabili. Si tratta infatti di un Play Bonus Slot, ovvero un bonus da riscattare tramite rigioco per la conversazione.

Nello specifico, il bonus casinò Goldbet ha un requisito di rigioco pari a 30 volte l’importo del deposito stesso che si intende convertire.

Se, ad esempio, si è effettuata una ricarica di 20€, per ottenere il 100% del primo deposito in bonus, ovvero 20€, è necessario giocare tale importo x30, ovvero giocare 600€

Altre promozioni Goldbet

Il sito Goldbet propone diverse offerte sia per attrarre nuovi clienti che per mantenere fedeli alla propria piattaforma coloro che già dispongono di un conto gioco. Per gli amanti dello sport che aprono un conto gioco per la prima volta, ad esempio, il bookmaker mette a disposizione, a scelta dell’utente, un bonus scommesse Goldbet.

Per altre sezioni di gioco, l’operatore fa altrettanto. Non mancano poi i bonus multipla ma anche bonus temporanei e specifici per diversi giochi della sezione casinò.

Domande frequenti sul bonus casinò Goldbet

È necessario usare un codice promo Goldbet per partecipare all’offerta casinò?

No. L’utilizzo del codice promo è facoltativo. Tuttavia, l’offerta descritta in questa pagina presuppone l’utilizzo del codice qui contenuto in quanto si tratta di una promozione esclusiva per i nostri lettori.

È previsto un deposito minimo per partecipare alla promozione sul casinò di Goldbet?

Sì, Goldbet stabilisce che per ottenere il bonus è necessario versare almeno 20€ con uno dei metodi di pagamento accettati, a eccezione di Skrill, Neteller e OnShop.

Le offerte di benvenuto sono cumulabili?

Goldbet propone diverse promozioni per i nuovi giocatori che possono scegliere quale riscattare. Tuttavia, se si sceglie l’offerta sport, si rinuncia automaticamente al Goldbet bonus benvenuto casinò e viceversa. Le promozioni Goldbet non sono quindi cumulabili.