Gioco Digitale casinò bonus: Free spin, bonus deposito e bonus bingo

In questa pagina analizzeremo l’offerta di benvenuto casinò Gioco Digitale riservato ai nuovi giocatori che si registrano online.

Come molti altri siti di gioco d’azzardo legale, Gioco Digitale offre delle promo per incentivare l’iscrizione di nuovi utenti alla propria piattaforma di gioco. L’offerta attualmente attiva prevede l'erogazione di 500 Free Spin + fino a 1.000€ di bonus casinò + 5€di bingo. Si tratta a tutti gli effetti di una promozione tra i migliori bonus casinò online del momento.

Nei paragrafi seguenti delineeremo i dettagli della promozione con particolare enfasi su come ottenere l’offerta e quali accorgimenti tenere in considerazione per parteciparvi.

Gioco Digitale bonus casinò: di che si tratta

Tra le altre offerte riservate ai nuovi clienti, Gioco Digitale propone un ricco bonus casinò così composto:

100% del primo deposito fino a 1.000€ di bonus casinò

5€ di bonus bingo

500 Free Spin sui primi 3 depositi, di cui 100 alla prima ricarica da usare su Book of Ra Deluxe 100 alla prima ricarica da usare su Legacy of Dead 100 Free Spin a fronte di un deposito di almeno 10€ - Tre giorni dopo il primo deposito da giocare su Starburst, Rise of Maya, Fairytale Legends: Mirror Mirror, Wild Wild West: The Great Train Heist, Pyramid The Quest of Immortality 100 Free Spin a fronte di un deposito di almeno 10€ - Sei giorni dopo il primo deposito da usare su Mega Fire Blaze: Big Circus!, Fire Blaze: Blue Wizard Megaways, Adventure Trail, Mega Fire Blaze: Wild Wild Pistolero, Joker Rush 100 Free Spin a fronte di un deposito di almeno 10€ - Nove giorni dopo il primo deposito disponibili sulle seguenti slot: Book of Egypt, Book of History: Cleopatra, Book of Science: Leonardo da Vinci, Book of History: Alexander, Book of History: Columbus, Mega Bars, Eye of Hathor, Spin and Win, Mega Cars, Galacticos.



Il ricco bonus casinò Gioco Digitale comprende quindi sia le slot machine che altri giochi del casinò come i giochi Instant Win, Roulette, Roulette live, bingo e molto altro. Ciascun gioco contribuisce in modo differente al soddisfacimento dei requisiti di giocata del bonus.

Gioco Digitale bonus benvenuto casinò: come ottenerlo

Dal momento che la promo casinò è pensata per nuovi utenti, condizioni imprescindibili per la partecipazione sono la maggiore età e la registrazione per la prima volta. Assodato che questo sia il caso, il giocatore che intende ottenere il bonus dovrà seguire i passaggi seguenti:

Aprire un conto gioco su GiocoDigitale.it Depositare almeno 10€ entro 7 giorni dall’avvenuta registrazione con un metodo diverso da Skrill, Moneybookers e Neteller Attivare il bonus dalle sezione “Le mie offerte” all’interno dell’area personale Rispettare termini e condizioni di riscatto di ciascuno dei bonus casinò Gioco Digitale

In particolare, contestualmente al versamento della prima ricarica qualificante, l’utente riceve l’accredito del bonus ricarica Gioco Digitale pari al 100% della somma versata fino ad un massimo di 1.000€ + 200 Free Spin + 5 per il bingo. I restanti 300 giri gratis dell’offerta vengono erogati a distanza di 3, 6 e 9 giorni dal primo deposito e conseguentemente al versamento di un altro deposito qualificante.

Gioco Digitale casinò bonus: termini di utilizzo

Veniamo quindi al dunque e specifichiamo quali sono le condizioni per il riscatto dell’offerta.

Bonus deposito Gioco digitale casinò

Il bonus fino a 1.000€ consiste nel 100% del primo deposito qualificante e prevede un requisito di giocata pari a 35 su slot e giochi da casinò che contribuiscono diversamente al raggiungimento del requisito di puntata.

Bonus casinò Gioco Digitale Condizioni 100% fino a 1.000€ X35 su slot e casinò entro 30 giorni

Le condizioni di rigioco del bonus devono essere rispettate entro 30 giorni dal primo deposito, pena il decadimento dell’offerta.

500 Free Spin Gioco Digitale

I giri gratis per le slot machine vengono erogati in 3 tranche e sono utilizzabili su specifiche slot machine disponibili nella sezione casinò del sito Gioco Digitale.

Occorrerà attivare i free spin nella sezione “Le mie offerte” all’interno della propria area personale e i giri gratis resteranno attivi per 7 giorni dal momento dell'accredito.

Giri gratis Gioco Digitale Condizioni Vincite generate dai 500 Free Spin X30 entro 30 giorni

Le vincite generate dai free spin saranno accreditate con requisiti di puntata pari a 30 volte l'importo del bonus ricevuto e avranno una validità di 30 giorni.

Bonus bingo Gioco Digitale: condizioni

In aggiunta all’offerta per le slot e il casinò, GD prevede l’erogazione di un bonus aggiuntivo pari a 5€ spendibili in tutte le sale Bingo presenti su Gioco Digitale, entro 30 giorni dalla data di accredito.

Bonus bingo Gioco Digitale Termini rigioco 5€ bonus bingo x1

L'importo dei bonus, del deposito e delle eventuali vincite sono vincolati al prodotto Bingo e devono essere giocati almeno una volta prima di essere prelevati.

Altre promozioni Gioco Digitale

Il bonus benvenuto casinò Gioco Digitale qui descritto si inserisce in una cornice piu ampia che contiene tutte le offerte destinate ai clienti. Alcune di queste offerte, come il bonus casinò Gioco Digitale o il bonus scommesse Gioco Digitale, sono riservate ai nuovi giocatori registrati.

Non mancano, però, promozioni sia temporanee che durature su tutti i prodotti del casinò in senso lato, incluso giochi da tavolo, slot, game show, e molto altro. Per approfondimenti sulle offerte attive, invitiamo i lettori a consultare il sito di giochi online Gioco Digitale e a prendere visione dei termini e delle condizioni per esteso.

Domande frequenti bonus casinò Gioco Digitale

È previsto un bonus senza deposito casinò Gioco Digitale?

Attualmente l’operatore non prevede l’erogazione di un bonus senza che prima venga effettuata una ricarica minima pari a 10€. Per maggiori info, rinviamo al sito di gioco.

Ci sono limiti sull’importo della prima ricarica per partecipare al Gioco Digitale bonus casinò?

Sì, il primo versamento qualificante deve ammontare ad almeno 10€ e deve essere effettuato con un metodo a scelta a esclusione di Skrill, Moneybookers e Neteller entro 7 giorni dalla registrazione.

È possibile usare il bonus fino a 1.000€ su tutti i giochi del casinò?

Il bonus deposito può essere usato sia sulle slot che su altri giochi. Non tutti i giochi della sezione casinò contribuiscono allo stesso modo al soddisfacimento dei requisiti di puntata. Rimandiamo ai termini e condizioni completi per informazioni aggiornate.