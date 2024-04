Eurobet casinò bonus: info su promo e free spin

In questa pagina analizzeremo il bonus casinò Eurobet fornendo info relative all’offerta e al suo utilizzo.

Gli amanti del gioco d’azzardo sanno bene che i vari siti di casinò online utilizzano, tra le altre cose, promozioni per attrarre sulla propria piattaforma di gioco nuovi utenti. Eurobet, si colloca in questo contesto, offrendo una promozione di benvenuto tra i migliori bonus casinò attualmente proposti dai bookmakers. Il bonus casinò Eurobet prevede 10€ in bonus reale + 50 free spin + 100% del primo deposito fino a 1.000€.

Nei paragrafi a seguire forniremo tutte le informazioni utili sul bonus benvenuto casinò Eurobet a partire da cosa si tratta nel dettaglio, a come funziona, come ottenerlo e quali condizioni tenere a mente.

Eurobet bonus casinò: cos’è

Il bonus casinò Eurobet è una promozione di benvenuto, ovvero un’offerta che viene erogata ai nuovi giocatori per permettere loro di esplorare il catalogo di giochi e servizi offerti dall’operatore stesso.

La promo casinò Eurobet attualmente attiva è così composta:

50 giri gratis su slot Blue Wizard

100% bonus ricarica fino a 1.000€

10€ bonus reale, di cui 5€ da usare su Crazy Time 5€ da usare su Slot Premium



Perchè il giocatore partecipi a questa promo, sarà necessario che vengano rispettati alcuni requisiti che vedremo di seguito.

Bonus casinò Eurobet: come ottenerlo

Per ottenere il bonus è necessario innanzitutto essere maggiorenni. Il gioco d’azzardo infatti è vietato ai minori di 18 anni. In aggiunta a ciò, trattandosi di una Eurobet welcome offer, la promo è riservata a coloro che non hanno mai aperto un conto gioco presso Eurobet prima.



In particolare, i passaggi da seguire per ottenere il bonus Eurobet casinò sono i seguenti:

Registrarsi a Eurobet.it per la prima volta Effettuare un primo deposito qualificante* Seguire termini e condizioni della promo per il riscatto

*È necessario che la prima ricarica venga effettuato entro 7 giorni dall’apertura del conto gioco con un metodo di pagamento valido. Inoltre, l'ammontare del primo versamento deve essere di importo minimo pari a 10€.

Bonus Eurobet casinò: condizioni dell’offerta

Una volta chiarito come ottenere la promozione, vediamo nel dettaglio come è possibile usufruirne.

Bonus Casinò Eurobet Condizioni 50 free spin Validi su slot Blue Wizard 10€ bonus reale 5€ su slot Crazy Time

5€ su slot Premium Bonus deposito fino a 1.000€ Rigioco x35

Eurobet 50 free spin: dettagli

Una volta completata la registrazione ed effettuato il primo accesso, il giocatore viene informato da un pop-up della ricezione di 50 giri gratis da utilizzare sulla slot Blue Wizard. Per usare i free spin, è necessario attivare la funzione cliccando sulla relativa icona.

Eurobet 10€ bonus reale

Il bonus reale si distingue dagli altri bonus in quanto non è necessario rigiocarlo per sbloccarlo. In particolare, l’utente riceve alla prima ricarica un bonus reale di 5€ da usare sul gioco Crazy Time e 5€ da usare sulle slot Premium.

Bonus deposito Eurobet fino a 1.000€

Il bonus ricarica prevede l’accredito di un fun bonus pari al 100% del primo versamento (min 10€; da effettuarsi con Ricarica Eurobet se il conto è stato aperto presso un punto vendita fisico Eurobet) fino ad un massimo di 1.000€ da usare sul casinò Eurobet.

In particolare, per sbloccare il fun bonus è necessario giocare l’importo della prima ricarica x 35 volte.

Altre offerte Eurobet

Il sito scommesse e casinò propone diverse promozioni sia per attrarre nuovi utenti sia per mantenere alto l’interesse di quelli già registrati a giocare sulla piattaforma di gioco.

Oltre alle iniziative di benvenuto, che comprendono il bonus casinò qui esposto, un bonus scommesse Eurobet e altri welcome bonus per poker e bingo, il sito offre altre promo come bonus multipla per le scommesse sportive, offerte cashback, bonus temporanei e molto altro.

Per consultare tutte le offerte attive in dettaglio, invitiamo i lettori a visitare il sito web dell’operatore nella sezione “bonus e promo”. Qui saranno esposti i termini di partecipazione di ciascuna promozione, che suggeriamo sempre di leggere.

Domande frequenti Eurobet casinò bonus

È previsto un Eurobet casinò bonus senza deposito?

Attualmente l’offerta per il casinò di Eurobet include dei giri gratis e un bonus reale (non ricarica). Tuttavia, per riceverli, è necessario che il giocatore effettui un deposito minimo di 10€.

Su quali slot è possibile utilizzare il bonus casinò Eurobet?

Ciascuna parte della promo casinò Eurobet prevede l’utilizzo su slot specifiche: i 50 giri gratis possono essere usati su Blue Wizard, 5€ su Crazy Time, 5€ su slot Premium.

È possibile prelevare l’Eurobet bonus casinò?

I bonus non sono quasi mai prelevabili. Anche nel caso in cui non sia previsto rigioco, come per il bonus 10€ subito, il bonus può essere usato per giocare alle slot specificate dalla promozione e solo eventuali vincite generate possono essere prelevate.