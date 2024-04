Bwin casino bonus: info utili sulla promo di benvenuto

In questo articolo i lettori potranno consultare le informazioni relative al bonus Bwin casino e le condizioni di partecipazione all’offerta.

Il bonus Bwin casino che tratteremo in questa guida consiste nel 100% del primo versamento effettuato sul nuovo conto gioco fino ad un massimo di 200€ a cui si aggiungono 50 Free Spin da utilizzare sulla slot Book of Ra Deluxe.

Si tratta di uno dei migliori bonus casinò offerti dai bookmaker che operano legalmente in Italia e in questa sede intendiamo offrire una panoramica completa sulla sua composizione e sul suo utilizzo nella sezione casinò del sito Bwin.

Bwin bonus benvenuto casinò: in cosa consiste

La promozione che andiamo ad analizzare di seguito è un’offerta riservata ai nuovi clienti che aprono per la prima volta un conto gioco presso il sito iGaming Bwin e che optano per questa offerta. Ricordiamo che solo i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di utilizzare siti di gioco d’azzardo come bwin.

La promo attualmente attiva è composta da due parti

Bonus deposito del 100% fino a 200€

50 Free Spin sulla slot Book of Ra Deluxe

Si tratta di una delle offerte di benvenuto che il giocatore può scegliere alla registrazione. La partecipazione ad un bonus di benvenuto esclude la fruizione delle altre promozioni dello stesso tipo.

Bwin casinò bonus: come ottenerlo

Per partecipare alla promozione qui descritta sarà necessario registrarsi presso bwin.it selezionando la relativa offerta. In particolare, vediamo qui di seguito i passaggi da eseguire per ottenere il bonus:

Registrazione su bwin.it Compilazione dei dati necessari e accettazione termini di gioco Selezione dell’offerta di benvenuto per il casinò Bwin Versamento di un deposito minimo pari ad almeno 10€ con un metodi di pagamento valido Rispetto dei termini e delle condizioni dell’offerta

Per ottenere il bonus casinò Bwin non è indispensabile utilizzare il codice promo Bwin. L’utilizzo del codice non è quindi propedeutico per partecipare alla promo di benvenuto casinò e può essere utilizzato a discrezione dell’utente qualora questo ne disponga.

Bonus Wagering 100% fino a 1.000€ x35 50 Giri gratis x10

Termini Bwin bonus deposito

Il giocatore che intende usufruire di questa promozione per il casinò dovrà effettuare un deposito qualificante utilizzando un metodo di versamento a scelta tra bonifico bancario, ePay, Mastercard, Visa, PayPal, Paysafecard, PostePay, Maestro e Apple Pay.

A seconda dell’ammontare della prima ricarica, vedrà accreditarsi un bonus pari al 100% fino a 200€. Per sbloccare il bonus, è necessario rispettare un requisito di puntata pari a 35 volte l’importo del bonus stesso entro 7 giorni dal primo versamento.

Condizioni 50 Free Spin Bwin

Contestualmente alla ricezione del bonus deposito, il giocatore riceverà 50 Free Spin da utilizzare sulla slot Book of Ra Deluxe entro 7 giorni. Le eventuali vincite devono essere giocate 10 volte sulle slot del casinò prima di poter essere prelevate.

Altre offerte Bwin

Il sito scommesse e casinò bwin propone un ricco ventaglio di promozioni sia per i nuovi utenti che per quelli che già dispongono di un conto gioco. Va menzionato, tuttavia, che le offerte di benvenuto non sono cumulabili. Perciò se il giocatore sceglie il bonus scommesse Bwin rinuncerà automaticamente ad ottenere il bonus casinò Bwin e viceversa.

Le altre promo disponibili includono offerte per il Blackjack, Poker giochi di carte, quiz, trivia, slot, e molto altro.

Domande frequenti Bwin casinò bonus

È necessario usare un codice promo Bwin per sbloccare la promo per il casinò?

No, l’offerta può essere riscattata semplicemente iniziando l’iscrizione a partire dal link contenuto in questa pagina, sul banner dell'offerta. L’uso del codice promozionale Bwin è facoltativo.

È previsto un tetto massimo al bonus casinò ottenibile?

Sì, Bwin stabilisce a 200€ l’importo massimo ottenibile per il bonus casinò. A questo si aggiungono i free spin per la slot sopracitata.

Posso prelevare il bonus casinò dal conto Bwin?

I bonus Bwin non sono prelevabili, ma devono essere giocati per la conversione in bonus reale prima e saldo poi. Solo le eventuali vincite generate dai bonus possono essere prelevate dal conto, secondo i termini di ciascuna offerta.