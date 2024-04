Betway casinò bonus: tutte le info sulla promo

In questa pagina forniremo tutte le informazioni relative al bonus casinò Betway per i nuovi clienti.

Nell'ambito dei migliori bonus casinò online proposti dai vari operatori che operano in Italia con regolare licenza, Betway propone un’offerta che include 50 Free spin senza deposito e fino a 1.000€ di bonus reale per le slot.

Nei seguenti paragrafi analizzeremo nel dettaglio come è strutturata l’offerta, come è possibile parteciparvi e quali sono i termini che la regolano.

Betway bonus casinò: in cosa consiste

La promozione che stiamo descrivendo in questa pagina è un’offerta di benvenuto. Questo vuol dire che si tratta di una promo di cui possono usufruire solo i clienti che si registrano per la prima volta sul sito betway.it e che rispettano tutti gli altri requisiti del bonus in oggetto.

La promozione attualmente attiva è composta da

15 Free spin senza deposito

100% della prima ricarica fino ad un massimo di 1.000€

Sia i giri gratis che il bonus deposito casinò Betway possono essere usati su slot specifiche e secondo i termini che descriveremo nel dettaglio a seguire.

Bonus casinò Betway: come ottenerlo

Per partecipare all’offerta è indispensabile innanzitutto essere maggiorenni. In secondo luogo, condizione necessaria per partecipare all’offerta di benvenuto per il casinò Betway è che il giocatore si registri per la prima volta al sito. In particolare, i passaggi da seguire sono elencati di seguito:

Aprire un conto gioco su Betway Selezionare il bonus casinò Betway Inviare una copia del documento d’identità per la convalida* Effettuare una ricarica minima di 10€** Attenersi ai termini e condizioni dell’offerta per il riscatto

*Per ricevere i 50 free spin è necessario completare la verifica dell’identità entro 3 giorni dall’apertura del conto.

**Il primo deposito qualifica per la partecipazione all’offerta se effettuato entro 3 giorni dalla registrazione con un metodo di pagamento a scelta tra carte di debito/carte di credito, Postepay e Paypal.

Bonus Betway casinò: Termini e condizioni

Veniamo dunque al nocciolo della questione. Quante volte, su quali giochi ed entro quali tempi bisogna giocare per ricevere l’accredito del bonus?

Bonus casinò Betway Condizioni rigioco 50 free spin Solo su slot “Free Spin” entro 7 giorni e conseguente fun bonus x15 Bonus reale 100% fino a 1.000€ X35 su slot benvenuto entro 14 giorni dalla ricarica

Entrambi i bonus, una volta convertiti in bonus reale, presentano un coefficiente di giocata pari a x1. Pertanto, vanno rigiocati ancora una volta prima di essere prelevabili.

Qualsiasi prelievo effettuato durante il corso della promozione, fa decadere la promozione in corso.

Altre Promozioni Betway

Il sito scommesse e casinò Betway prevede l’erogazione di una serie di promo per nuovi e vecchi giocatori. Nel primo caso, rientrano il bonus qui descritto, ma anche l’alternativo bonus scommesse Betway, dedicato agli amanti dello sport e non solo.

Anche agli utenti già registrati Betway riserva delle promozioni come cashback, bonus multipla, Drops & Wins, ma anche i benefici connessi all’Elite Club.

Siti casinò simili a Betway

Domande frequenti Betway bonus casinò

Cosa qualifica un deposito per la partecipazione alla promozione di benvenuto?

Innanzitutto il bonus comprende anche 50 free spin per ricevere i quali non è necessario effettuare un deposito. Per il bonus reale, invece, bisogna effettuare una ricarica minima di 10€ entro 3 giorni con un metodo tra carte di debito/carte di credito, Postepay e Paypal.

È possibile usare il bonus Betway casinò su tutti i giochi del casinò?

No. I free spin possono essere usati sulle slot contrassegnate come “free spin” mentre il real bonus può essere utilizzato sulle slot di benvenuto incluse nella categoria. Per maggiori informazioni raccomandiamo di leggere i termini dell’offerta per esteso sul sito betway.

L’operatore prevede un bonus casinò senza deposito Betway?

Attualmente la parte dell’offerta per il casinò che non necessita deposito è costituita dai 50 free spin, convertibili in fun bonus con requisito di puntata pari a 15 volte il valore del fun bonus sbloccato con i free spin.