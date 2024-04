Betnero casinò bonus: bonus senza deposito e bonus ricarica

In questa pagina forniremo tutte le informazioni relative al bonus casinò Betnero dedicato ai nuovi utenti registrati.

Il sito di gioco d’azzardo Betnero, come molti suoi concorrenti sulla scena italiana del gioco online, offre degli incentivi ai giocatori che aprono un conto per la prima volta. In particolare, l’offerta attualmente attiva per il casinò prevede 10€ senza deposito e fino a 1.3000€ di bonus ricarica da utilizzare nella sezione casinò.

La promozione rientra a pieno diritto tra quelli che abbiamo recensito come i migliori bonus casinò online offerti da siti legali e autorizzati ADM. Nei paragrafi a seguire forniremo una panoramica completa sul bonus stesso, sui passaggi per ottenerlo e sulle condizioni di partecipazione all’offerta.

Betnero casinò bonus: cos’è

L’offerta che andremo a commentare in questa pagina rientra nella categoria delle iniziative di benvenuto. Si tratta quindi di un’offerta riservata ai giocatori maggiorenni che aprono un conto gioco presso Betnero per la prima volta. La promozione è così composta:

10€ bonus senza deposito slot

Fino a 1.3000€ bonus ricarica casinò

Ciascuna delle due promo prevede delle specifiche procedure di partecipazione che vediamo nel dettaglio di seguito.

Bonus casinò Betnero: come ottenerlo

Per partecipare alla promozione benvenuto casinò Betnero i giocatori che intendono usufruire della promo possono seguire i passaggi seguenti:

Aprire un conto gioco su Betnero.it Selezionare l’offerta casinò durante la registrazione Inviare un documento d’identità per la convalida Effettuare depositi qualificanti Giocare i bonus secondo i termini e le condizioni

Betnero bonus casinò: Termini

Veniamo ora al dunque e forniamo alcuni dettagli specifici sulle modalità di riscatto dei due bonus qui descritti.

Bonus casinò Betnero Condizioni 10€ bonus senza deposito X50 su slot Capecod entro 90 giorni 5 bonus ricarica fino a 1.300€ X33 su Cristaltec, WorldMatch, WMG, 7ABC, EVG, Pragmatic Play entro 90 giorni

Bonus senza deposito Betnero

Il Betnero bonus senza deposito consiste in 10€ di bonus slot e viene accreditato alla verifica del conto. Può essere utilizzato entro 90 giorni sulle slot Capecod con requisito di puntata pari a 50 volte il valore del bonus.

Una volta rispettato il wagering, il bonus reale dovrà essere giocato ancora una volta prima di essere prelevabile.

Betnero casinò bonus ricarica

Per ricevere il bonus fino a 1.300€ è invece necessario effettuare 5 despositi sul conto che verranno accreditati in fun bonus (se rispettato il wagering che vedremo piu avanti) nella misura del

100% fino a 200€ per il primo, secondo, terzo e quarto deposito

100% fino a 500€ per il quinto deposito

Il bonus fino a 1.300€ è un fun bonus con requisito di puntata pari a 33 volte il valore di ciascuno dei depositi. Inoltre, può essere utilizzato su alcune delle slot dei seguenti fornitori:

Cristaltec

WorldMatch

WMG

7ABC

EVG

Pragmatic Play

Il giocatore dispone di 90 giorni dal momento dell'attivazione del conto di gioco per ottenere i 5 bonus casinò Betnero. Ciascuno dei 5 bonus deve essere giocato entro 5 giorni dall’accredito.

Altre promozioni Betnero

Non solo Betnero offre un bonus senza deposito e un bonus casinò ai nuovi registrati, ma offre la possibilità agli appassionati di sport di scegliere alla registrazione un bonus scommesse Betnero.

Inoltre, propone diverse altre offerte come bonus multiple, cashback, promozioni temporanee, offerte slot, lotterie e molto altro. Per una panoramica completa sulle promo Betnero cui nuovi giocatori ma anche giocatori già registrati possono partecipare, invitiamo a consultare la sezione “promozioni” sul sito e a leggere attentamente le condizioni di partecipazione a ciascuna offerta.

Domande frequenti Betnero casinò bonus

Cosa fare per ottenere il bonus senza deposito casinò Betnero?

Per partecipare alla promo bonus senza deposito Betnero basta registrarsi al sito per la prima volta e inviare un documento d’identità per la verifica. Una volta convalidato il conto e accreditato il fun bonus, sarà possibile rigiocarlo secondo i termini della promo.

È possibile giocare il bonus casinò Betnero su tutta la sezione casinò?

No, i due bonus sono giocabili su specifiche slot. In particolare, il bonus senza deposito Betnero è valido per le slot Capecod, mentre il bonus ricarica casinò Betnero può essere giocato su alcune slot dei fornitori X33 su Cristaltec, WorldMatch, WMG, 7ABC, EVG, Pragmatic Play.

Qual è il tempo limite per riscattare il bonus benvenuto casinò Betnero?

Entrambi i bonus sono riscattabili entro 90 giorni dalla registrazione. Tuttavia si applicano altre limitazioni temporali. Invitiamo pertanto a consultare i termini e le condizioni dell’offerta per esteso sul sito Betnero.it.