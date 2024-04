Betfair casinò bonus: info offerta

In questa pagina forniremo tutte le informazioni utili relative al bonus casinò Betfair per i nuovi giocatori iscritti.

Nel panorama delle promozioni incentivanti la registrazione ai siti di gioco d’azzardo online, troviamo Betfair che propone uno dei migliori bonus casinò online. La promozione consiste in un fun bonus pari a 50€ da usare nella sezione casinò del sito.

Nei paragrafi a seguire forniremo tutti i dettagli su come è strutturata l’offerta, come è possibile ottenerla e quali sono le condizioni di partecipazione alla promozione.

Casinò Betfair bonus: in cosa consiste

L’offerta attualmente proposta da Betfair nel contesto dei bonus di benvenuto prevede l'erogazione di un fun bonus di 50€ da utilizzare su alcuni giochi del casinò Betfair. In particolare, il bonus può essere usato per giocare a

Halloween Fortune

Book of Kings

Buffalo Blitz II

Blue Wizard

Fire Blaze: Jinns Moon

Fire Blaze: Legacy of the Tiger

Age of the Gods: King of Asgard

Age of the Gods: Epic Troy

Betfair bonus casinò: come ottenerlo

Per partecipare a questa offerta è necessario innanzitutto essere maggiorenne e aprire un conto per la prima volta sul sito scommesse. In aggiunta a ciò, è necessario seguire i passaggi seguenti:

Registrarsi a Betfair.it Convalidare il conto inviando copia del documento d’identità per la verifica Aderire all’offerta casinò* Effettuare un deposito minimo di almeno 10€ Scommettere 10€ sui giochi elencati nella promozione Attenersi ai termini e condizione dell’offerta per il riscatto

*È possibile aderire all’offerta utilizzando il codice promozionale Betfair relativo all’offerta durante la registrazione e accettando la promozione dal centro promozioni dopo aver effettuato il login al nuovo conto gioco.

Betfair casinò bonus: dettagli

Quali sono dunque i termini da seguire per riscattare la promozione? Dopo aver puntato 10€ sui giochi specificati si riceve l’accredito del fun bonus di 50€. Questo fun bonus dovrà essere giocato 40 volte per essere convertito in bonus reale entro 7 giorni.

Il bonus reale massimo ottenibile è pari a 20€ ed è soggetto anch’esso al rigioco per diventare prelevabile. Questa volta basta rigiocare il bonus una volta, entro 7 giorni.

Bonus casinò Betfair Termini Fun bonus 50€ X40 entro 7 giorni Bonus reale fino a 20€ X1 entro 7 giorni

Si applicano altre condizioni che invitiamo a consultare per esteso sul sito dell’operatore.

Altre promozioni Betfair

Il sito Betfair propone un vasto catalogo di scommesse e giochi di casinò. Ai prodotti offerti sono associate altrettante promozioni che si dividono principalmente in bonus benvenuto e altre offerte. I primi sono riservati ai giocatori che si iscrivono al sito per la prima volta, come i bonus scommesse Betfair, mentre i secondi sono disponibili a patto che non siano in conflitto con altre promozioni.

Tutte le offerte sono soggette a termini che le regolano e tendenzialmente i bonus non sono prelevabili se non sono stati convertiti secondo le condizioni dell’offerta.

Domande frequenti Betfair casinò bonus

È previsto un bonus Betfair casinò senza deposito?

No, attualmente l’offerta di benvenuto per il casinò Betfair è collegata al deposito. Tuttavia, l’operatore potrebbe prevedere l’erogazione di questo tipo di offerta in futuro, pertanto suggeriamo di controllare il sito Betfair per eventuali aggiornamenti.

È necessario usare un codice promozionale Betfair per partecipare alla promo casinò Betfair?

È previsto l’utilizzo di un codice promo Betfair specifico per selezionare l’offerta di benvenuto cui si desidera aderire.

È necessario effettuare un deposito minimo per partecipare all’offerta casinò Betfair?

Sì, è stabilito un deposito e gioco minimo di 10€ per ricevere il fun bonus di 50€ (sottoposto a termini).