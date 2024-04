bet365 casino bonus: tutte le info per i nuovi giocatori

In questa pagina verrà analizzato il bonus casinò bet365 per i nuovi giocatori e clienti selezionati.

Il sito scommesse e casinò bet365 propone varie iniziative per incentivare i giocatori a utilizzare la propria piattaforma di gioco. Tra altre promozioni attive, l’operatore propone uno dei migliori bonus casinò attualmente offerti da vari bookmakers che operano in italia con regolare licenza. Si tratta di un bonus che consiste nel 100% della prima ricarica fino ad un massimo di 365€ a cui si aggiungono 50 giri gratis su slot selezionate.

Confronto bet365 con altri siti casinò ADM in Italia

Nei paragrafi seguenti analizzeremo in dettaglio in cosa consiste la promozione, come aderirvi e quali sono i principali termini e condizioni da tenere a mente per partecipare alla promo.

bet365 bonus benvenuto casinò: cos’è

La welcome offer di bet365 per il casinò è composta da un bonus deposito e giri gratis. In particolare:

100% del primo deposito qualificante (minimo 10€) fino a 365€ da usare su slot Originali

50 giri gratis da usare su Book of Horus, Magma Rush, Reel Madness: Symbol Selector e Solar Flash

L’offerta è accessibile a coloro che si registrano via sito o app bet365 per la prima volta e a clienti selezionati e i bonus devono essere utilizzati entro 30 giorni secondo i termini esposti di seguito, pena la rimozione di eventuali vincite ottenute.

bet365 bonus casinò

Effettuando un versamento di almeno €10 nel Casinò di bet365 e selezionando 'Richiedi' si potrà usufruire di un bonus del 100% fino a un massimo di €365. Una volta richiesto, sarà possibile visualizzare il bonus accedendo al menù del conto e selezionando ‘Le mie offerte’.

Prima di poter trasferire i fondi nel saldo bonus, occorrerà effettuare giocate per un importo pari a 40 volte il valore del bonus (fino a un massimo di €365) sulle slot Originali di bet365, che è possibile trovare sotto ‘Originali’ nella scheda ‘Tutti i giochi’.



Eventuali vincite una volta completati i requisiti di puntata di 40 volte verranno accreditate al saldo bonus e dovranno essere giocate una volta prima che possano essere prelevate.

50 giri gratis bet365

Una volta completati i requisiti di puntata o usati tutti i fondi bonus, verranno automaticamente accreditati 50 giri sul conto, i quali dovranno essere accettati entro 7 giorni. È possibile accettare i giri tramite il messaggio pop up nella homepage del Casinò o accedendo alla sezione 'Le mie offerte'. Una volta accettati, i giri dovranno essere utilizzati entro 30 giorni.

I giri possono essere usati sui seguenti giochi: Book of Horus, Magma Rush, Reel Madness: Symbol Selector e Solar Flash.

Anche in questo caso, eventuali vincite attribuibili ai giri dovranno essere giocate una volta prima che i fondi possano essere prelevati.

Bonus benvenuto casinò bet365: come ottenerlo

Per partecipare alla promozione il giocatore maggiorenne che si registra per la prima volta sul sito di gioco dovrà seguire i seguenti passaggi per ottenere la promo:

Registrarsi a bet365 su sito oppure via app

Utilizzare a discrezione il codice bonus bet365 relativo alla promozione in oggetto

relativo alla promozione in oggetto Effettuare una ricarica minima di 10€ sul conto

Accettare l’offerta ed effettuare il rigioco come da termini entro i limiti temporali stabiliti dalle condizioni della promo

Bonus bet365 casinò: Termini e condizioni dell’offerta

Una volta chiarito in cosa consiste la promo bet365 casinò e come ottenerla, riteniamo utile menzionare ancora una volta che la promozione in oggetto è regolata da termini che limitano l’applicabilità del bonus ai casi riassunti nella tabella seguente:

Bonus benvenuto bet365 casinò Rigioco Bonus deposito fino a 365€ X40 su slot Originali bet365 Bonus 50 giri gratis Book of Horus, Magma Rush, Reel Madness: Symbol Selector e Solar Flash

L’offerta può essere utilizzata entro 30 giorni dall’accredito del bonus. Una volta rispettati i requisiti di puntata, sarà necessario rigiocare eventuali vincite ottenute affinché il bonus venga convertito in denaro reale e venga accreditato sul conto.

I termini di questa e altre promozioni possono essere consultate per esteso direttamente sulla piattaforma dell’operatore. In caso di dubbio o domande, si può fare riferimento alla sezione FAQ oppure contattare il servizio di assistenza clienti bet365.

Altre offerte bet365

Le promozioni previste sia per nuovi giocatori che per quelli già registrati sulla piattaforma di gioco bet365 sono numerose e variegate. Queste includono il bonus casinò qui descritto in contrapposizione al bonus scommesse bet365, ma le promo non si limitano di certo ai bonus di benvenuto.

Per i clienti già registrati ci sono tutta una serie di altre agevolazioni e incentivi, come il bonus multipla, bonus cashback, e varie promozioni temporanee e permanenti sulla sezione casinò, incluso poker e altri giochi.

Domande frequenti bet365 casinò bonus

È previsto un bet365 casinò bonus senza deposito?

Attualmente l’offerta per i nuovi giocatori proposta dall’operatore è di tipo bonus deposito. Tuttavia, non escludiamo che bet365 possa cambiare le condizioni di adesione alla promozione o crearne di nuove. Pertanto, invitiamo a consultare la piattaforma ufficiale per eventuali aggiornamenti.

È necessario usare un codice bonus bet365 per partecipare alla promozione casinò?

Nel formulario di iscrizione i giocatori hanno la possibilità di digitare il codice bonus bet365 in modo del tutto facoltativo. Il codice contenuto nel banner in alto in questa pagina può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta.

Sono previsti limiti al bonus casinò bet365?

Come tutti i bonus, anche la promo per il casinò bet365 prevede limitazioni sia per quanto riguarda i tempi di rigioco, che nell’ammontare del bonus stesso, ma anche nelle slot machine su cui è possibile giocare il bonus.