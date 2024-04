Admiralbet casinò bonus: promo senza deposito e bonus ricarica

In questa pagina forniremo tutte le informazioni utili sul bonus casinò Admiralbet riservato ai nuovi giocatori.

Il sito di gioco d’azzardo Admiralbet opera in Italia con regolare licenza ADM e come gran parte della concorrenza, offre ai nuovi utenti che si registrano sulla piattaforma di scommesse e casinò online uno tra i migliori bonus casinò online.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo il bonus senza deposito Admiralbet e la promozione di benvenuto per il casinò fino a 1.000€, forniremo i passaggi su come è possibile ottenerle e i principali termini da tenere in considerazione per l’accredito.

Bonus benvenuto Admiralbet casinò: di che si tratta

Abbiamo già enunciato che la promozione di benvenuto di Admiralbet per il casinò è composta da 2 offerte cumulabili:

Bonus registrazione 100 free spin + 100€ senza deposito

Bonus slot e casinò Admiralbet del 200% fino a 1.000€

Vediamo però nel dettaglio come si articolano queste due promo casinò.

Admiralbet casino bonus senza deposito

La promo registrazione Admiralbet prevede l’erogazione di 100 free spin e 100€ alla verifica del conto. In particolare, l’offerta si compone come segue:

50 Free Spin sulla slot Book of Ra deluxe

50 Free Spinsulla slot Gates of AdmiralBet.

100€ di Bonus slot e casinò*

Per ricevere l’accredito del bonus è necessario inviare un documento d’identità ad Admiralbet, che confermi che i dati utilizzati durante la procedura di registrazione del conto siano veritieri e che il giocatore possa partecipare alla promo.

Bonus casino Admiralbet

La promozione prima ricarica su Slot e casinò Admiralbet prevede l’accredito di un bonus pari al 200% del primo deposito effettuato sul nuovo conto gioco fino ad un massimo di 1.000€ che è possibile utilizzare per esplorare le slot e i giochi del casinò presente sul sito Admiralbet.

Chiaramente, il bonus è regolato da termini e non può essere prelevato immediatamente. Al contrario, sarà necessario giocare un determinato numero di volte - in questo caso 50 volte - l’importo ricaricato affinché l’ammontare venga convertito in bonus reale.

Admiralbet bonus benvenuto casinò: come ottenerlo

Per usufruire di questa offerta e iniziare a giocare sul sito Admiralbet è necessario innanzitutto essere maggiorenni e non avere un conto aperto presso il sito di giochi. Infatti, la promo descritta in questa pagina si inquadra all’interno delle offerte di benvenuto, ovvero promozioni riservate ai nuovi utenti. In aggiunta, è necessario seguire i passaggi seguenti:

Registrarsi ad Admiralbet.it Inviare un documento per la convalida dell’identità Effettuare una prima ricarica (per il bonus slot e casinò) Rispettare i termini dell’offerta

I bonus Admiralbet non sono prelevabili immediatamente. È necessario eseguire determinate giocate affinché il bonus risulta convertito e prelevabile.

Bonus Admiralbet casinò: termini e condizioni

La promo ricarica Admiralbet prevede attualmente che il giocatore che effettua la prima ricarica sull’account di gioco riceva fino a 1.000€ di bonus slot e casinò.

Considerato che il bonus viene assegnato nella misura del 200% sulla prima ricarica, se il giocatore intende ottenere l’importo massimo, potrà decidere di versare 500€.

A questo punto sarà necessario effettuare delle giocate pari a 50 volte l’importo della ricarica sui giochi del casinò Admiralbet.

Bonus casinò Admiralbet Condizioni rigioco 200% fino a 1.000€ X50 su slot e casinò

Tendenzialmente viene stabilito un limite temporale entro cui è possibile effettuare le giocate per la conversione del bonus. Per maggiori dettagli, invitiamo i nostri lettori a consultare le condizioni dell’offerta per esteso sul sito dell’operatore.

Altre offerte Admiralbet

Il sito Admiralbet propone sempre nuove promozioni per i giocatori appassionati sia di sport che di gambling. Infatti, tra le promozioni di benvenuto, è possibile scegliere tra bonus scommesse Admiralbet e bonus casinò. In ogni caso, è possibile ottenere, a parte, la promo senza deposito.

In aggiunta a queste iniziative di benvenuto, sono previsti bonus se si riferisce un amico a iscriversi al conto gioco, bonus sulle scommesse multiple, cashback e molto altro. Per una panoramica completa, rinviamo al sito Admiralbet.

Domande frequenti Admiralbet casino bonus

È possibile ottenere un bonus Admiralbet senza deposito casinò?

Sì, attualmente l’operatore prevede un’offerta per i giocatori che hanno verificato la propria identità ma non hanno ancora effettuato un deposito.

Qual’è l’importo massimo ottenibile dal bonus Admiralbet?

L’attuale promozione prevede l’ergoazione del 200% della prima ricarica fino ad un massimo di 1.000€ da usare su slot e casinò con coefficiente x50.

L’offerta di benvenuto Admiralbet per il casinò è un bonus slot?

La promo attiva prevede che il giocatore che riscatta l’offerta, possa giocare il fun bonus non solo sulle slot presenti sul sito, ma anche sui giochi del casinò.