Corsa al titolo in Belgio: Genk e Club Bruges favorite, Anderlecht in scia

Il club del Limburgo e i campioni uscenti corrono ma l’Anderlecht resta ancora in scia: lo scenario

Nella prima parte della Pro League sembra che si stiano definendo i rapporti di forza nella lotta per il titolo belga.

Campionato belga: quote vincente SNAI Goldbet NetBet Genk 2.50 2.00 2.30 Club Bruges 2.25 2.30 2.50 Anderlecht 7.75 8.50 9.00

Quote esatte al momento della pubblicazione e suscettibili di variazioni. Consultare i siti dei bookmaker per gli aggiornamenti.

In questo momento a svettare nella classifica della “Regular Season” c’è il Genk che ha conquistato 38 punti: il Club Bruges, campione di Belgio uscente è però incollato al secondo posto con una sola lunghezza di svantaggio.

Queste due squadre sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza: l’Anderlecht, terzo in classifica a 33 punti, vuole comunque restare in scia senza perdere contatto anche perché i punti conquistati nella prima fase hanno un peso specifico importante in ottica della poule scudetto.

Le prime 6 classificate della “Regular Season” si giocano infatti il titolo in un secondo campionato da dieci partite in cui partono esattamente della metà dei punti conquistati.

Genk e Club Bruges hanno una marcia in più

Da un lato una squadra che dal nuovo millennio si è affermata come una delle più competitive del calcio belga; dall’altro uno dei club con maggior tradizione dell’area del Benelux, che quest’anno era ai nastri di partenza la squadra da battere, dopo la rimonta trionfale ai danni dell’Union Saint Gilloise. Genk e Club Bruges sino ad ora stanno imprimendo il loro ritmo.

La squadra che ha lanciato al grande calcio talenti come Courtois, De Bruyne, Koulibaly e Milinkovic-Savic per citarne giusto alcuni, si è dimostrata subito costante ed ha trovato nell’attaccante classe 2001 Arokodare l’ennesimo profilo di enorme potenziale. 10 le reti sino ad ora segnate dalla punta nigeriana, fulcro di una squadra che può contare sulla qualita e l’esperienza di profili come la mezzala di costruzione Bram Heynen, capitano della squadra, e i difensori Cuesta e Kayembe.

Il Bruges (che anche in Champions League si sta facendo valere) ha confermato il suo spessore. Nonostante le cessioni di due cardini come l’attaccante Igor Thiago (capocannoniere dello scorso campionato) e il talentuoso fantasista esterno norvegese Antonio Nusa, approdato al Lipsia, il club nerazzurro ha mantenuto la sua competitività su standard alti.

Allo zoccolo duro composto da giocatori esperti come il portiere Mignolet, il difensore Mechele, la mezzala Vanaken e di qualità come il centrocampista Onyedika e l’ex fantasista Bologna Skov Olsen, si è aggiunto tra gli altri la seconda punta greca Tzolis, che tra i nuovi acquisti è quello che ha avuto l’impatto migliore. Il capocannoniere della Serie B tedesca della scorsa stagione ha messo sino ad ora a referto 6 gol e 3 assist in 18 partite di campionato.

La vittoria ottenuta per 2-0 nello scontro diretto proprio contro il Genk ha ulteriormente lanciato le ambizioni del club fiammingo, che ha senza dubbio la rosa più attrezzata e meglio assortita del campionato belga.

L’Anderlecht vuole tornare a vincere

Il terzo incomodo in questo momento è rappresentato dall’Anderlecht, la squadra più titolata del calcio belga. Il club biancomalva, che sta facendo molto bene anche nella fase campionato dell’Europa League, finora è stato l’unico in grado di tenere la scia del duo di testa.

La squadra guidata da David Hubert ( che ha sostituito a settembre Riemer, divenuto c.t. della Danimarca) ha un gruppo di buon spessore tecnico composto sia da giocatori di esperienza come Vertonghen, l’ex Napoli Dendoncker, il fantasista Dreyer e Thorgan Hazard (attualmente fuori per infortunio) che da talenti più giovani come la mezzala Verschaeren, il terzino di origine italiana Sardella e l’ex difensore del Milan classe 2005 Simic. Tra i giocatori più in forma l’attaccante danese Kasper Dolberg, promessa mai del tutto mantenuta del calcio internazionale e autore di 10 reti in campionato.

Il club di Bruxelles non vince da ormai da 7 stagioni il titolo belga e dopo diverse annate in chiaroscuro spera di interrompere il digiuno: il potenziale sulla carta c’è ma manca ancora qualcosina per colmare la distanza con Genk e Club Bruges.