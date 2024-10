Bayern Monaco a due facce: dove può arrivare in Bundes e Champions League?

La squadra di Kompany sta facendo bene in campionato ma in Champions League stenta: il punto e le prospettive

Dopo la prima annata senza titoli dalla stagione 2011/2012 il Bayern Monaco ha deciso di aprire un nuovo ciclo con Vincent Kompany per provare a ristabilire l’egemonia in Germania ed essere competitivo in Champions nell’anno in cui la finalissima si disputerà proprio a Monaco di Baviera.

In questo inizio di stagione il club bavarese ha mostrato due facce differenti e la differenza di performance tra il campionato e la Champions sino ad ora è stata significativa.

Bundesliga: un inizio positivo

L’avvio in Bundesliga del Bayern sino ad ora è stato positivo con 6 vittorie, 2 pareggi, nessuna sconfitta e 20 punti conquistati che valgono la vetta solitaria assieme al Lipsia, sino ad ora la più consistente delle rivali.

A impressionare in particolare (per quanto non sia certo una novità in senso assoluto) è il rendimento offensivo della squadra di Kompany che viaggia ad una media di 3,62 gol a partita con 28 realizzazioni in 8 gare.

Di queste 28 reti ben 18 sono state realizzate da Harry Kane (9 gol in campionato) Jamal Musiala (5) e il neo-acquisto Michael Olise: l’ala francese, ormai titolare nello scacchiere di Kompany, ha segnato 4 reti servendo anche due assist a conferma dell’impatto positivo e immediato.

Anche la performance difensiva della squadra in campionato non è stata certo scarsa: 7 le reti subite in 8 gare, meno di una a partita: quattro di queste sono arrivate nei pareggi contro due realtà di vertice come Leverkusen (1-1) ed Eintracht Francoforte (3-3). La retroguardia del Bayern diventa però un tema se si guarda al rendimento europeo.

Champions in salita

Lo storico 9-2 contro la Dinamo Zagabria sembrava poter essere il preludio di una grande fase campionato ma nelle successive due partite contro Aston Villa e Barcellona il Bayern ha perso.

In particolare a far molto rumore è stata la sconfitta contro i blaugrana di due grandi ex come il tecnico Hansi Flick e la leggenda del club bavarese Lewandowski: un 4-1 senza appello in cui il Bayern dopo un primo tempo giocato alla pari si è sciolto come neve al sole.

Le 7 reti subite in 3 partite confermano che soprattutto in fase difensiva i bavaresi hanno molta difficoltà nel contenere le iniziative avversarie. Per quanto lunga la strada del Bayern (considerato a inizio stagione assieme all’Arsenal come una delle principali contender di City e Real) è già in salita: il rischio di qualificarsi solamente agli spareggi senza un’inversione di rotta è concreto.

Dove può arrivare il Bayern in questa stagione

Nonostante non sia ancora in fuga solitaria, complice un Lipsia molto solido che sino ad ora sta tenendo il passo, il club bavarese resta il favorito numero 1 per la vittoria della Bundesliga, circostanza questa che viene riconosciuta anche dai bookmaker.

Sebbene la squadra di Marco Rose sembri attrezzata per un campionato importante e il Leverkusen possa tornare sui livelli dello scorso anno, il maggior talento dei bavaresi alla lunga dovrebbe fare la differenza.

In Champions League il discorso è diverso. Le quotazioni del Bayern in questo momento sono in aumento e d’altronde visto l’avvio nella fase campionato questo è inevitabile. Serve un cambio di rotta.

Il calendario della squadra di Kompany presenta due partite complicate (Psg e Benfica) col vantaggio del fattore e tre impegni sulla carta più agevoli contro Feyenoord, Shakthar Donetsk e Slovan Bratislava. Per la qualificazione tra le prime 8 serve un filotto di vittorie da qui alla fine: altrimenti gli spareggi, che nel complesso sembrano l’opzione più probabile al momento.