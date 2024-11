Il Bayer Leverkusen non brilla come l'anno scorso: dove può arrivare la squadra di Xabi Alonso?

I campioni di Germania stanno facendo più fatica del previsto ma la stagione non è ancora compromessa

Dopo la trionfale stagione passata, chiusa con una storica vittoria da imbattuti in Bundesliga, la vittoria della Coppa di Germania e la finale di Europa League persa contro l’Atalanta, il Bayer Leverkusen era una delle squadre più attese dell’annata 2024/2025.

In molti si chiedevano se la squadra di Xabi Alonso sarebbe riuscita a confermarsi sugli stratosferici livelli dell’anno scorso: un’impresa in partenza difficile che sino ad ora non sta riuscendo al club tedesco.

Bayer Leverkusen BetFlag SNAI NetBet Vincente Bundesliga 12.00 12.00 12.00 Piazzamento nelle prime 8 - Fase campionato Champions 2.75 2.75 2.75 Vincente DFB Pokal 4.00 5.00 5.00

Un inizio altalenante con troppe rimonte subite

Rispetto allo scorso anno il Leverkusen ha mantenuto quasi integralmente la rosa che ha conquistato il “double” ad eccezione di Stanisic (tornato in prestito al Bayern) e di alcuni comprimari come Hlozek e Kossounou. In compenso il mercato ha portato un prospetto difensivo interessante come Belocian e tre giocatori di qualità come il centrocampista Garcia, l’attaccante Terrier e lo stopper Mukiele.

Nonostante ciò Wirtz e compagni non sono però riusciti a confermare lo standard dello scorso anno. In Bundesliga la squadra di Xabi Alonso si trova al quarto posto, già a -9 dal Bayern, dopo aver raccolto 4 vittorie, 5 pareggi e la sconfitta che ha posto fine all'imbattibilità del club in campionato contro il Lipsia. L’anno scorso dopo 10 giornate il Leverkusen aveva conquistato 28 punti, con 10 gol subiti e 30 segnati. Quest’anno i gol messi a segno sono 21 e i gol subiti 16.

Il pareggio per 1-1 subito all’89’ nell’ultima partita prima della sosta in trasferta contro il Bochum (che prima di giocare col Bayer aveva conquistato un solo punto) l’emblema delle difficoltà del club della Renania Settentrionale. Su 5 partite concluse in parità in ben 4 occasioni il Leverkusen è stato raggiunto dopo essere passato in vantaggio mentre nella sconfitta contro il Lipsia gli avversari hanno rimontato dal passivo di 2-0. Ciò conferma le difficoltà della difesa (a onor del vero mai il punto di forza nemmeno lo scorso anno) come anche un problema nella gestione delle partite.

In Champions League le cose sono andate leggermente meglio: due vittorie nelle prime due uscite contro Feyenoord e Milan; il pari contro il sorprendente Brest e la sconfitta netta contro un Liverpool che in questo momento ha il miglior livello di performance del calcio europeo. In questo scenario 7 punti in 4 partite non sono un brutto bottino, ma il difficile verrà nelle prossime gare.

Quali prospettive stagionali per il Bayer?

All’orizzonte il club tedesco ha ancora del tempo per poter ritrovare se non completamente, almeno gran parte della brillantezza dello scorso anno: questo però potrebbe non bastare per vincere ancora in Bundesliga.

In campionato il Bayern Monaco e già a + 9: considerando il valore sulla carta del club bavarese e il fatto che in Bundesliga si giochi sulle 34 partite, una rimonta per il bis sembra difficile: saranno decisive le prossime settimane in cui le “Aspirine” sanno di non poter sbagliare.

Proprio il Bayern Monaco sarà avversario del Leverkusen negli ottavi di finale della Coppa di Germania. Considerando che sempre agli ottavi si affronteranno altre due favorite come Lipsia ed Eintracht Francoforte e che in corsa ci sono ben 5 squadre di Zweite Liga e una di terza serie, una vittoria in questo turno darebbe al Bayer serie possibilità di poter replicare il successo dello scorso anno.

In Champions League resta ancora viva la possibilità di qualificarsi tra le prime 8 della fase campionato: nelle quattro partite che restano il Bayer affronterà Salisburgo, Inter e Sparta Praga in casa e l’Atletico Madrid in trasferta. Servono almeno 10 punti per sperare di rientrare tra le squadre che vanno direttamente agli ottavi: l’impresa è difficile ma non impossibile. A patto di ritrovare la qualità nelle trame e soprattutto il carattere dello scorso anno.