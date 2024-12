Barcellona in crisi, il Real Madrid torna favorito e sale l’Atletico Madrid: si riapre la corsa alla Liga

La crisi dei “Blaugrana” ha riportato i “Merengues” in scia di sorpasso: lo scenario per la vittoria del campionato spagnolo

Dopo la prima parte di stagione, che ha visto un Barcellona in forma smagliante e un Real Madrid in difficoltà, i catalani sembravano essere i favoriti per la vittoria finale della Liga. Nel giro di poche settimane lo scenario è nuovamente cambiato.

Liga: quote vincente campionato bet365 Lottomatica Netwin Real Madrid 1.66 1.65 1.65 Barcellona 2.37 2.25 2.25 Atletico Madrid 13.00 12.00 10.00

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Ulteriori mercati e pronostici sulla Liga possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco hanno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale Lottomatica.

Il Real Madrid in scia di sorpasso

La squadra di Flick nelle ultime 3 partite ha ottenuto due sconfitte ed un pareggio: il Real Madrid, nonostante un momento non straordinario dovuto alla crisi in Champions League, ha approfittato della situazione.



Il gap di 6 punti che il Barcellona aveva dopo la vittoria per 0-4 nel “Clasico” adesso è di un solo punto ma i rivali madridisti hanno una partita in meno e vedono dunque potenzialmente il sorpasso dopo un filotto di tre vittorie senza subire reti contro Leganes, Osasuna e Getafe.

Il club “Blaugrana” ha invece perso contro Real Sociedad e Las Palmas, pareggiando nel mezzo col Celta Vigo, dando segnali di opacità in termini di performance e soprattutto di tenuta difensiva.

Atletico terzo incomodo

Nel frattempo anche l’Atletico Madrid si è rifatto sotto. I “Colchoneros” dopo un mese di ottobre altalenante con una vittoria in campionato e due tonfi rumorosi in Champions, hanno ritrovato slancio, inanellando una serie di 4 vittorie consecutive nella Liga, che diventano 7 contando tutte le coppe.

La squadra di Diego Simeone sta ritrovando la sua proverbiale solidità e tra i vari singoli di un collettivo talentuoso sta emergendo l’attaccante norvegese Sørloth (già vicecapocannoniere della scorsa Liga alle spalle di Dovbyk) e autore di 3 gol nelle ultime 4 partite, tutti in un’uscita dalla panchina. Un'ulteriore risorsa per un attacco che può già contare su talenti assoluti come Griezmann, Julian Alvarez e Angel Correa.

Real favorito ma non troppo

Per i bookmaker dopo il sorpasso iniziale del Barcellona si è registrato il ritorno del Real Madrid come favorito per la vittoria nella Liga. La squadra di Ancelotti sulla carta resta la migliore, vero, ma questa versione dei “Blancos” presenta ancora dei punti di domanda: uno su tutti Mbappé, che ha fatto vedere il suo talento sino ad ora solo a sprazzi. In compenso invece sembra in netta ripresa Jude Bellingham, che sta tornando sui livelli dello scorso anno.

Il Barcellona d’altro canto sta dando dei segnali di involuzione, soprattutto in fase difensiva: l’ultimo clean sheet risale proprio al “Clasico” contro il Real Madrid di un mese e mezzo fa. La proposta di gioco della squadra di Flick resta la migliore del campionato e una delle migliori d’Europa ma la retroguardia va registrata prima possibile.

In questo scenario l’Atletico Madrid resta sulla carta indietro, poiché comunque meno attrezzato rispetto alle due superpotenze del calcio spagnolo: se però dovesse continuare su questo ritmo ( e se “Blancos” e “Blaugrana” a loro volta non riuscissero a smussare i difetti di questo periodo) allora potrebbe seriamente entrare nella bagarre.