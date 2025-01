Atletico Madrid in crescita esponenziale: dove possono arrivare i "Colchoneros"?

La squadra di Simeone ha vinto le ultime 13 partite giocate rilanciando le sue ambizioni stagionali

Dopo un inizio a dir poco tribolato la stagione dell’Atletico Madrid sembrava essere indirizzata verso un anno interlocutorio e avaro di soddisfazioni. Le cose però sono decisamente cambiate e i “Colchoneros” possono guardare al 2025 con grandi speranze.

La ripresa della squadra guidata dal “Cholo” Simeone è stata significativa con il club che ha inanellato 13 vittorie consecutive tra Liga, Champions League e Coppa del Re.

L’Atletico Madrid vuole dunque provare a dire la sua e il ruolo di semplice outsider comincia a stargli stretto.

L’attacco “Colchonero” chiave della svolta

Al netto delle due sconfitte sorprendenti in Champions League contro Benfica (4-0 in trasferta) e Lille (1-3 in casa) l’Atletico di inizio di stagione si era confermato come una squadra solida ma con numeri offensivi relativamente bassi. 17 le reti segnate nelle prime 14 uscite, poche rispetto ad un potenziale che, adesso, viene espresso con maggiore continuità.

Dalla vittoria nel primo turno di Coppa del Re contro i dilettanti catalani del Vic ad oggi i gol segnati sono stati 33 in 13 partite tra Liga, coppa nazionale e Champions: numeri che hanno consentito al club di portarsi molto in avanti in queste competizioni. Discorso che vale in particolare per il campionato, nel quale l’Atleti è secondo a 41 punti, a -2 dal Real Madrid ma con una partita in meno e dunque in corsia di sorpasso.

Determinante in tal senso è stato l’apporto di due volti nuovi portati dal mercato estivo: Julian Alvarez e Alexander Sørloth. Il centravanti argentino ex Manchester City sta cominciando a trovare la porta con maggiore regolarità e soprattutto fa giocare bene la squadra, nella quale si è finalmente integrato; l’attaccante norvegese (l’anno scorso secondo miglior scorer della Liga dietro Dobvyk) si sta rivelando un fattore in uscita dalla panchina con 5 reti segnate nelle ultime 7 giornate di campionato, tutte da subentrato.

A completare il quadro un Antoine Griezmann che sta vivendo una seconda giovinezza. Le “Petit Diable” nel suo ruolo di attaccante a tutto campo lega il gioco, segna con buona costanza ed è sempre presente nei momenti decisivi. Dopo il ritiro dalla nazionale francese i suoi sforzi sono tutti per un Atletico del quale vuole essere il trascinatore.

Dove può arrivare l’Atleti?

A inizio stagione l’Atletico Madrid era candidato come di consueto ad essere la prima outsider nelle competizioni spagnole ed una variabile, seppur non la più considerata, per la vittoria in Champions League.

Le quote dei bookmaker confermano questi status e la condizione attuale della squadra rende ulteriomente consistenti le ambizioni dei “Colchoneros”. In campionato con un Barcellona in difficoltà anche per questioni extracampo (come il tesseramento di Dani Olmo) ed un Real Madrid che si sta ritrovando ma deve consolidare i suoi nuovi equilibri, le possibilità di vincere la Liga, con questo rendimento, ci sono tutte.

Anche in Coppa del Re, dove l’Atleti (reduce da un cammino in cui sino ad ora non ha incontrato squadre della Liga) affronterà agli ottavi l’Elche, impegnato in Segunda Division, la squadra di Simeone può dire la sua, per quanto la concorrenza sia molto consistente.

In Champions i “Colchoneros” hanno buone chance di chiudere la fase campionato tra le prime 8 dovendo affrontare prima in casa il Leverkusen (in una vera e propria gara spareggio) e poi in trasferta il Salisburgo, ostico ma comunque alla portata. La vittoria finale però al momento resta qualcosa di più complicato.