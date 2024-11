L’Atalanta vola: può essere una candidata alla vittoria della Serie A?

La squadra di Gasperini sta trovando una continuità impressionante e può sognare ancora: lo scenario

In questo inizio di stagione la lotta per le posizioni di vertice in Serie A ha preso una piega inaspettata con le prime sei squadre racchiuse in soli due punti. Napoli, Inter e Juventus stanno confermando le aspettative iniziali; Atalanta, Fiorentina e Lazio stanno invece viaggiando ad un ritmo impressionante.

Tra queste tre brillanti outsider la squadra di Gasperini in questo momento sembra essere la più convincente: generalmente la sua Atalanta veniva sempre fuori alla distanza ma quest’anno la continuità sembra essere arrivata molto prima del previsto. E non è un dettaglio.

Atalanta: quote e pronostici Serie A bet365 SNAI Lottomatica Vincente Scudetto 7.00 6.50 7.00

I numeri della “Dea”

L’inizio di campionato, con 7 punti ottenuti in 5 partite e la roboante sconfitta per 4-0 contro l’Inter alla seconda giornata, faceva pensare che anche quest’anno l’Atalanta avrebbe avuto bisogno di un po’ di rodaggio. Dopo la sconfitta contro il Como e il pari con il Bologna la “Dea” ha cambiato marcia.

Sei i successi consecutivi ottenuti dalla squadra di Gasperini, che ha confermato di essere una macchina offensiva spaventosa: 31 le reti segnate dai nerazzurri in campionato, di cui 20 nelle ultime 6 partite.

Non è però solamente una questione di attacco (notoriamente il pezzo forte dell’Atalanta di questo lungo ciclo) perché anche la difesa sta dando risposte importanti. L’Atalanta ha concesso 15 gol in 12 partite che non sono pochi, ma sempre nelle ultime 6 gare le reti subite sono state solamente 3. Il fatto che in questo frangente siano riusciti a tenere a secco anche un attacco talentuoso come quello del Napoli, rende l’idea del miglioramento.

Una crescita esponenziale

La squadra di Gasperini in questo momento appare veramente in forma e in crescita, una crescita che si manifesta sia sotto il profilo del gioco di squadra che a livello di singoli interpreti: Lookman e De Ketelaere sono tornati sui livelli straordinari dell’anno scorso; Retegui si sta confermando una garanzia sotto porta con 11 reti segnate; in difesa sta emergendo con forza Hien, ormai perno di una retroguardia che, per altro, attende il rientro di Scalvini.

Che l’Atalanta di Gasperini sia una grande realtà calcistica, capace di migliorarsi anche cambiando spesso pelle (non va dimenticato che quest’anno è andato via un perno della squadra come Koopmeiners) e un fatto conclamato: il trionfo nell’Europa League dello scorso anno ha cambiato ulteriormente le cose, trasformando la “bella favola” in una realtà vincente. Una consapevolezza importante che può essere l’innesco per un’ulteriore salto di qualità.

Lo scudetto resta una missione difficile ma adesso come non mai la sensazione che sia possibile c’è. Questo lo riconoscono anche i bookmaker: nelle prime fasi della stagione le quote dell’Atalanta vincente della Serie A si assestavano tra il 20 e il 26 a seconda dell’operatore: adesso sono scese tra il 6.50 e il 7.

Sotto il profilo complessivo la “Dea” ha ancora qualcosina in meno rispetto a Inter, Napoli (che in assenza di coppe ha nello scudetto la missione unica) e Juventus ma la distanza non è del tutto insormontabile. Specie con questo ritmo.