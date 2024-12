Top League: Bayer Leverkusen, Atalanta, Atletico Madrid e Chelsea possono sognare il titolo

Queste quattro squadre nei rispettivi campionati provano a fare lo sgambetto alle favorite per il titolo

I principali campionati europei stanno arrivando al loro giro di boa. I rapporti di forza si vanno gradualmente consolidando ma al momento (se si toglie il Psg, già in fuga nella Ligue 1) nessuna squadra ha preso il largo in vetta alle classifiche di Bundesliga, Liga, Premier League e Serie A.

Quote vincente Bundesliga, Liga Premier League Serie A bet365 Goldbet NetBet Bayer Leverkusen campione di Germania 6.00 6.00 6.00 Atletico Madrid campione di Spagna 5.50 7.00 5.50 Chelsea campione d’Inghilterra 4.50 4.50 4.50 Atalanta campione d’Italia 5.50 4.50 4.00

Quote esatte al momento della pubblicazione. Per eventuali aggiornamenti si possono consultare i siti degli operatori.

Ulteriori mercati e pronostici si possono trovare sui siti scommesse ufficiali degli bookmaker. Per conoscere tutto quello che c'è da sapere sugli operatori presenti in Italia è possibile consultare la nostra guida sui migliori siti di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice bonus bet365.

In Germania il Bayern Monaco è la squadra da battere ma non ha ancora fatto il vuoto; in Inghilterra i valori tecnici sono di livello talmente alto che nessun margine, come insegna la storia recente, si può considerare effettivamente di sicurezza; nella nostra Serie A si è aperto a tutti gli effetti un pacchetto di mischia tra favorite e outsider; infine, nella Liga, Real e Barcellona non hanno preso il largo e viaggiano a corrente alternata.

Germania: il Leverkusen sta tornando l’anti-Bayern

Nelle prime battute della stagione il Leverkusen non è riuscito a ritrovare subito lo standard straordinario dello scorso anno, che lo ha portato a dominare sulla scena tedesca con la storica prima affermazione in Bundesliga e la vittoria della Coppa di Germania.

Nell’ultimo periodo però squadra di Xabi Alonso vive un momento di grande crescita testimoniato dalla continuità di risultati. Le “Aspirine” stanno dunque rilanciando la loro sfida al Bayern Monaco per la vittoria del “Meisterschale”.

I bavaresi, organico alla mano. hanno certamente una marcia in più ma in questa stagione la loro superiorità non è stata ancora così netta e l’ottavo di finale della DFB Pokal vinto proprio dal Leverkusen dimostra che i campioni di Germania in carica possono insidiare la squadra di Kompany.

Premier League: il Chelsea può sognare in grande?

Dopo stagioni che definire difficili è riduttivo, il Chelsea sembra aver ritrovato la sua competitività sotto la guida di Enzo Maresca. I “Blues” sono partiti bene, assestandosi a ridosso della vetta della Premier League e con il passare delle settimane continuano un processo di costante crescita sotto il profilo individuale e collettivo.

Il Liverpool resta più strutturato così come sulla carta lo sarebbero anche Arsenal e Manchester City ma rispetto a queste tre compagini il Chelsea ha il vantaggio di dover gestire una competizione europea meno ingombrante come la Conference League e l’entusiasmo dato dai risultati. La missione resta certamente complicata ma guai a definirla impossibile: la Premier è un contesto che sa regalare delle sorprese.

Spagna: l’Atletico Madrid si inserisce nella lotta al titolo

Nelle prime battute della Liga il Barcellona sembrava essere lanciato in fuga con il Real Madrid faticosamente in scia. Lo scenario del campionato è però cambiato nel secondo segmento del girone d’andata.

I “Blaugrana” hanno avuto un calo drastico nel loro ruolino di marcia e ad approfittarne non sono stati solo i “Merengues” comunque anche loro alle prese con delle difficoltà. L’Atletico Madrid infatti si è riportato a ridosso delle due grandi favorite.

Dopo un inizio modesto ed un mese di ottobre complicatissimo la squadra di Simeone ha alzato notevolmente l’asticella delle sue prestazioni, trascinata dai suoi talenti, uno su tutti Antoine Griezmann, che vive un momento di forma a dir poco strepitoso.

I “Colchoneros” stanno dimostrando di non fare sconti e di essere pronti a trarre vantaggio dalle difficoltà di Real e Barcellona, sulla carta più attrezzate ma non sempre dominanti in questa stagione. La vittoria della Liga non è, con questo ruolino di marcia, una missione così impossibile, pur difficile che sia.

Serie A: l’Atalanta sogna la consacrazione definitiva

Dopo la storica finale di Europa League a Dublino contro il Leverkusen l’Atalanta di Gasperini è passata dall’essere una bellissima realtà di calcio a diventare una squadra vincente. Un fatto che cambia ulteriormente la storia già straordinaria di questo ciclo. Nonostante un addio pesante come quello di Koopmeiners e qualche piccola sbavatura la “Dea” ha trovato subito le marce alte a differenza di quanto accaduto nella storia recente.

I nerazzurri volano, trascinati da uno stile di gioco unico che valorizza le qualità di tutti i suoi interpreti: emblematico in tal senso il ruolino di marcia di Retegui. L’Atalanta adesso è a tutti gli effetti una big in termini di gioco e risultati. Se da un lato è vero che questa squadra ha meno esperienza dell’Inter e molti più impegni da gestire rispetto al Napoli, dall'altro è altrettanto vero che ha molta meno pressione di entrambe le rivali e soprattutto un potenziale non del tutto esplorato.

Scalvini e Scamacca sono prossimi al rientro, Samardzic e Zaniolo non hanno ancora mostrato tutto il loro talento. In prospettiva la squadra di Gasperini sembra poter crescere ancora: considerarla un outsider a questo punto è persino esagerato. Lo scudetto se non un obiettivo resta comunque uno scenario possibile.