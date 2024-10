QuiGioco app: come scaricarla su Android e iOS e tutto quello che c’è da sapere

Guida su come scaricare l’app QuiGioco per dispositivi mobili e tablet e nei sistemi operativi principali.

La piattaforma QuiGioco mette a disposizione dei propri iscritti un'applicazione utilizzabile dai propri dispositivi mobili. Disponibile sia per devices iOS che Android, rientra nella lista delle migliori app di scommesse online.

In questo articolo si potrà trovare la guida completa su come scaricare l’app QuiGioco, che mette a disposizione degli utenti anche un’altra applicazione per le ricariche e i prelievi. Per saperne di più sul nuovo operatore italiano, invece, gli appassionati di betting possono visitare la pagina dedicata alle valutazioni ed opinioni QuiGioco sull'esperienza di gioco in toto comprensiva di bonus benvenuto, palinsesto, quote e servizi all'utente.

App Quigioco: come utilizzarla sul proprio dispositivo

Il primo passaggio per utilizzare l'app QuiGioco, naturalmente, è quello di scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo in uso. Le modalità di download variano a seconda del sistema operativo utilizzando dal device di riferimento. A seguire è possibile scoprire come effettuare il download dell'applicazione QuiGioco Android così come la versione per iOS.

Come scaricare l’app QuiGioco per Android

Per scommettere da mobile sui dispositivi Android è possibile visitare il sito dell'operatore di riferimento utilizzando il browser del proprio telefono o tablet, oppure scaricare le applicazioni di scommesse sportive le quali però non sono disponibili sul Play Store. Bisognerà infatti effettuarne il download direttamente dal portale. Ecco come fare:

Accedere sul sito della piattaforma QuiGioco

Cliccare sul pulsante “App” situato in alto a destra nella schermata

Cliccare sul bottone “Scarica per Android” presente sulla sinistra nella schermata per scaricare il file apk

Autorizzare tramite il menu impostazioni del proprio cellulare/tablet l’opzione “ installa da sorgenti sconosciute ”

” Procedere con l'installazione l’applicazione sul proprio dispositivo.

Una volta finalizzato il procedimento è possibile accedere al proprio conto di gioco utilizzando le credenziali proprio come si farebbe da desktop. I nuovi utenti, invece, possono procedere con la creazione di un account anche dall'applicazione mobile. Basterà aprire il formulario di registrazione compilarlo con tutti i dati personali richiesti. In questa fase i giocatori hanno anche la possibilità di digitare un codice presentatore QuiGioco, un campo che possono compilare in modo facoltativo ma che potrebbe essere utile per usufruire di particolari iniziative promozionali. Al momento il bookmaker italiano propone un bonus scommesse QuiGioco sul primo deposito.

Come scaricare l’app QuiGioco per iOS

In questo caso i giocatori hanno due possibilità per effettuare il download:

Accedere sul sito della piattaforma

Cliccare sul pulsante “App” situato in alto a destra nella schermata

Cliccare sul bottone “Scarica per Apple” collocato sul lato sinistro della schermata che rimanda all'AppStore di Apple

Cliccare su “Ottieni” per far partire il download

Installare l’applicazione sul proprio dispositivo.

Oppure in alternativa è possibile utilizzare direttamente l'App Store del proprio smartphone:

Collegarsi l'App Store del proprio smartphone o tablet Apple

Cercare la QuiGioco app nella barra di ricerca in alto alla schermata

Cliccare sul pulsante per effettuare il download.

App QuiGioco: ecco come funziona

L’app QuiGioco è stata progettata per consentire agli utenti di poter giocare sui loro dispositivi mobili (siano essi cellulari o tablet) fornendo loro uno strumento semplice e intuitivo. Per utilizzarla la prima cosa da fare sarà il login con le proprie credenziali: una volta avvenuto ciò l’utente potrà navigare nella vasta offerta dell’operatore e scegliere tra le scommesse e i giochi casinò.

Scommesse sportive

All’interno di QuiGioco app è possibile scommettere su un vasto numero di eventi e sport dai più famosi come calcio, basket, tennis, Formula 1 e MotoGP a realtà più di nicchia compreso il bowling e il bundy, sport scandinavo su ghiaccio. Sono inoltre quotati anche eventi riguardanti lo spettacolo. Il giocatore può scegliere tra scommesse singole, multiple e sistemiche oltre che ovviamente puntare in modalità live.

Casinò e slot machine

Oltre alle scommesse sportive il bookmaker mette a disposizione una grande selezione di giochi di carte e casinò come Poker, Baccarat, Roulette e BlackJack a cui si aggiungono anche le slot machine.

App Quigioco: cos'è e come funziona A-Pay Wallet

Oltre all’app dedicata per le scommesse il bookmaker mette a disposizione A-Pay Wallet, applicazione di portafoglio digitale che consente ai giocatori di poter gestire direttamente dal telefono depositi e prelievi. Per saperne di più si può consultare il sito dell’operatore.

QuiGioco app mobile: pro e contro

Quali sono i motivi per preferire l'applicazione scommesse QuiGioco alla versione desktop? Indubbiamente tutto dipende dalle preferenze del giocatore. Se da un lato la versione mobile permette di accedere più velocemente e in qualsiasi momento o luogo al palinsesto sportivo, quote ed eventi, d'altra parte l'impaginazione potrebbe apparire più pragmatica per adattarsi ad una schermata ridotta, e di conseguenza meno pratica nella navigazione. Soprattutto se l'utente studia i pronostici e le statistiche prima di scommettere su un dato incontro. D'altra parte le applicazioni di scommesse permettono di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle proprie giocate anche lontani dal proprio PC andando eventualmente a puntare su eventi live per coprire le proprie schedine o per scommettere magari proprio mentre si sta guardando un match.