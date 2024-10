Netwin app: come scaricarla sui dispositivi iOS e Android

I passaggi per il download e le funzionalità: tutto quello che c'è da sapere sull’app NetWin.

Come la maggior parte dei siti scommesse con app presenti in Italia, anche Netwin mette a disposizione dei propri utenti un'applicazione di betting per dispositivi mobili che consente loro di scommettere on the move, in qualsiasi momento e luogo semplicemente dal proprio smartphone o tablet.

In questo articolo i lettori troveranno una guida completa all'app Netwin: dalle modalità di download alle funzioni che predispone, per valutarne strumenti, servizi e soprattutto l'esperienza di gioco degli utenti che preferiscono scommettere da mobile. Per una recensione Netwin sul portale da gioco, invece, è possibile consultare la nostra pagina dedicata.

App Netwin: guida al download sul proprio dispositivo

Il primo passo per l’utilizzo dell’app Netwin è quello di scaricarla sul proprio smartphone o tablet. Per farlo bisogna visitare il sito ufficiale del concessionario di gioco e scorrere nella pagina fino a quando non appare la schermata “Scarica la nostra app”. A seguire tutte le istruzioni per effettuare il download sia su dispositivo iOS che su dispositivo Android.

Come scaricare l’applicazione Netwin su Android

Gli appassionati di betting probabilmente lo sapranno già: non è possibile trovare le applicazioni di scommesse nel Play Store del proprio smartphone. Occorrerà effettuare il download del file utile all'installazione visitando il sito ufficiale o inquadrandone il QR code. Ecco qui i passaggi necessari:

Recarsi sul sito dell’operatore con il proprio dispositivo mobile e scorrere la pagina principale

Una volta apparsa la schermata “Scarica la nostra app” cliccare a sinistra sul pulsante “Disponibile per” con accanto il simbolo di Android

Scaricare il file .apk e abilitare il proprio dispositivo all’installazione di applicazioni di origine sconosciuta

e abilitare il proprio dispositivo all’installazione di applicazioni di origine sconosciuta Completare l’installazione e inserire le proprie credenziali per il login.

Dopo aver conseguito correttamente l'installazione ed aver avviato l'applicazione, i nuovi iscritti che aprono per la prima volta un conto di gioco possono usufruire di un bonus scommesse Netwin di benvenuto.

Come scaricare l’app Netwin su iOS

Scaricare l'applicazione Netwin per i dispositivi iOS è decisamente più facile e veloce:

Visitare l' App Store del proprio telefono o smartphone Apple

del proprio telefono o smartphone Apple Cercare il nome dell'operatore dalla barra di ricerca

Cliccare sul pulsante per ottenere e installare l'applicazione

Completare l’installazione e inserire le credenziali d’accesso per effettuare il log in sul proprio conto.

In alternativa è sempre possibile visitare il portale ufficiale dal browser del proprio telefono ed effettuarne così il download.

Come funziona l’app scommesse Netwin

L'operatore italiano mette a disposizione dei propri utenti una'app Netwin ben organizzata, dalla grafica ordinata e chiara e dall’utilizzo intuitivo, al fine di migliorare la loro esperienza di gioco.

Per utilizzare l’applicazione dopo l’installazione bisognerà eseguire l’accesso con le proprie credenziali. Qualora non si sia ancora in possesso di un conto di gioco, è possibile creare un account anche dalla versione mobile. Basterà seguire tutti i passaggi come si fare da desktop e allo stesso modo è possibile digitare un codice presentatore Netwin (scelta facoltativa), o usufruire dei welcome bonus attivi. Una volta fatto il login l’utente può muoversi all’interno dell’applicazione ed esplorare la proposta del bookmaker.

Scommesse sportive

Nonostante il concessionario di gioco sia piuttosto giovane ed abbia fatto recentemente il suo ingresso nel mercato italiano, vanta già tutta una serie di strumenti che lo rendono un degno concorrente dei bookmaker storici. Sull'app Netwin è possibile scommettere, sia pre-match che live, sugli eventi e i mercati quotati dall'operatore. Le scommesse possono essere piazzate in schedina singola, multipla o a sistema.

Il palinsesto è molto vasto e oltre al calcio si può scommettere sia su sport mainstream come tennis, basket e competizioni motoristiche maggiori che su sport meno noti come biliardo e football australiano. Inoltre sono quotate anche scommesse su eventi di politica, come le elezioni americane, e spettacolo.

Slot machine, poker e casinò

All’interno della Netwin app gli utenti possono, oltre che scommettere sullo sport, anche giocare a poker online nonché agli altri giochi da casinò e alle slot machine presenti all’interno del portfolio dell’operatore.

Deposito e richiesta prelievo

Naturalmente per scommettere online anche da mobile occorre avere dei fondi sul proprio conto. Proprio come accade dalla versione desktop, nell'app Netwin i giocatori possono gestire il proprio conto e saldo sia per quel che riguarda i depositi che i prelievi.

Netwin app: vantaggi e svantaggi a confronto

Dopo aver analizzato tutte le funzioni dell'applicazione scommesse Netwin ed averne visto le modalità di download, non resta che concludere con una valutazione generale. Indubbiamente scommettere da mobile dà all'utente grandi vantaggi come comodità e velocità: attraverso la versione mobile Netwin è possibile puntare su un determinato evento anche live senza dover necessariamente avere il proprio computer a disposizione. D'altra parte a risentirne è l'esperienza di gioco soprattutto a causa di una grafica adattata a schermi più piccoli e che quindi dovrà sacrificare necessariamente qualcosa. Ad ogni modo l'applicazione si mostra soddisfacente e prestante con continui aggiornamenti che la rendono sempre più apprezzata dai giocatori.