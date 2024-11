App Betsson: come funziona e come scaricarla sui dispositivi iOS e Android

Dal download alle funzionalità: tutto quello che c’è da sapere sull’app Betsson in questo articolo.

Ormai già da qualche tempo nel contesto del betting italiano è cresciuto il numero dei bookmakers con app di scommesse che gli utenti possono utilizzare per scommettere online utilizzando il proprio dispositivo mobile, sia esso uno smartphone o un tablet, in qualsiasi luogo e momento.

In questo articolo i lettori troveranno una guida completa sull’app Betsson: dal download alle funzioni messe a disposizione dell’utente, al fine di avere un’idea esaustiva in merito all’esperienza di gioco offerta per i mobile da questo concessionario di gioco. Per saperne di più sull’operatore si può invece consultare la nostra recensione Betsson.

App Betsson: come scaricarla sul proprio dispositivo

Il primo passaggio per l’utilizzo dell’app Betsson è quello del download. I giocatori (solo maggiorenni) possono scaricare l’applicazione in modalità che variano a seconda del sistema operativo in uso. Nei successivi paragrafi si potranno trovare tutte le istruzioni per il download sui dispositivi Android e iOS.

Come scaricare l’app Betsson sui device Android

Così come tutte le app di scommesse in Italia anche la Betsson App Mobile non è disponibile sul Play Store di Android. Per installarla sul proprio dispositivo bisognerà dunque installare il file .apk scaricandolo direttamente dal sito dell’operatore. Ecco tutti i passaggi da seguire:

Visitare il sito ufficiale di Betsson utilizzando il proprio dispositivo mobile e attendere che appaia nella parte alta della schermata il riquadro con scritto “Installa la nostra app”

Dopo di ché premere sul bottone arancione “Download”

Scaricare il file .apk e abilitare il proprio dispositivo all’installazione di applicazioni di origine sconosciuta

Completare l’installazione e inserire le credenziali di accesso per iniziare a scommettere da mobile.

Una volta completati tutti i passaggi l’utente può iniziare a utilizzare l’applicazione. Per i nuovi utenti che aprono un conto di gioco (solo maggiorenni) c’è anche la possibilità di usufruire del bonus scommesse Betsson di benvenuto o di altre promozioni del bookmaker.

Come scaricare l’app Betsson su dispositivi iOS

A differenza di quanto accade con i dispositivi Android, i possessori di device iOS possono scaricare l’applicazione direttamente dall’App Store di Apple. Ecco qui tutti i passaggi:

Aprire l’ App Store dal proprio smartphone

dal proprio smartphone Cercare l’applicazione Betsson usando la barra di ricerca

Procedere al download sul proprio dispositivo e installare l’applicazione

Inserire le credenziali d’accesso per fare il login sul proprio conto di gioco.

Come funziona l’app scommesse di Betsson

L’applicazione ha un’interfaccia organizzata ed ordinata, con una grafica ben curata e il suo utilizzo risulta abbastanza semplice e intuitivo. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’esperienza di gioco completa e godibile.

L’utilizzo dell’applicazione è subordinato all’accesso con le proprie credenziali di gioco. Anche dalla versione mobile è possibile, per chi fosse interessato, aprire un nuovo conto di gioco utilizzando l’app Betsson. I passaggi da seguire sono gli stessi che si seguono utilizzando il sito desktop e resta inoltre la possibilità di poter usufruire dei bonus di benvenuto scommesse o di eventuali codici presentazione.

Una volta effettuato l’accesso l’utente può muoversi e scoprire nel dettaglio la proposta del bookmaker così come gestire il proprio conto, effettuare depositi o prelievi ed esplorare il palinsesto sportivo.

Scommesse sportive

Betsson si è presentato nel mercato italiano con una proposta di gioco significativa che lo colloca al livello di altre realtà presenti sul nostro territorio nazionale da più tempo. Sull’app Betsson si può scommettere sugli eventi pre-match e live nonché in antepost sulle diverse competizioni sportive. Le scommesse possono essere piazzate in giocata singola, schedina multipla o a sistema ed i mercati di giocata sono numerosi.

All’interno del palinsesto sono presenti sia gli sport più popolari come calcio, tennis, basket, Formula 1 e MotoGp a realtà più di nicchia come Badminton, Freccette e Snooker e addirittura lo Spettacolo.

Casinò, poker e slot machine

Gli utenti all’interno dell’app Betsson possono anche giocare a poker online o a tutti gli altri giochi da casinò presenti nel portfolio dell’operatore, comprese le slot machine.

Depositi e prelievi

All’interno della Betsson App l’utente può gestire anche il suo conto di gioco (sia i depositi che prelievi) nelle stesse modalità previste nella versione desktop.

Betsson: app in sintesi tra punti di forza e punti deboli

Dopo aver spiegato modalità di download sui vari dispositivi e funzionalità dell’app Betsson si può procedere con una valutazione complessiva. L’applicazione consente all’utente di poter scommettere online in comodità grazie ad un’interfaccia che risulta di semplice utilizzo, al di là di quelli che possono essere i limiti dati da uno schermo più piccolo come quello dello smartphone. Il livello attuale la mobile app raggiunge comunque ampiamente la sufficienza. Resta, inoltre, più che possibile la possibilità che l’operatore, entrato nel mercato italiano da poco tempo, possa intervenire con ulteriori aggiornamenti per migliorare l’esperienza dell’utente.