Eredivisie: l'Ajax di Francesco Farioli può scalzare il Psv dal trono d'Olanda?

Dopo la disastrosa scorsa stagione i “Lancieri” si sono rilanciati col tecnico italiano e sognano in grande

Nella scorsa stagione, mentre gli arcirivali del PSV celebravano un titolo olandese vinto in pompa magna, l’Ajax viveva una delle annate più complesse della sua storia recente con tre tecnici diversi in panchina e un quinto posto finale ottenuto con un distacco di 35 punti dalla vetta del campionato.

Per aprire un nuovo ciclo i “Lancieri” hanno deciso di affidarsi al tecnico italiano Francesco Farioli, reduce da una buona stagione al Nizza. L’impatto dell’ex preparatore dei portieri dello staff di Roberto De Zerbi al Sassuolo è stato significativo.

Quota vincente Eredivisie NetBet bet365 Bwin PSV Eindhoven 1.08 1.08 1.08 Ajax 8.00 8.00 6.50

Ulteriori mercati e pronostici sulla Eredivisie possono essere trovati sui siti scommesse ufficiali degli operatori. I nuovi giocatori che aprono per la prima volta un conto di gioco hanno in molti casi la possibilità di usufruire di un'iniziativa di benvenuto. Nella nostra guida dedicata si può trovare un confronto dei migliori bonus di scommesse. Qui invece per saperne di più sul codice promozionale Lottomatica.

L’anno scorso dopo 18 giornate il club di Amsterdam era distante 21 punti dalla vetta e reduce da un eliminazione dalla fase a gironi di Europa League. Quest’anno l’Ajax sembra aver ritrovato lo smalto giusto. In campionato il club è secondo a 4 punti dal favoritissimo PSV, per altro sconfitto dai “Lancieri” per 3-2 nel “De Toppen” dello scorso novembre. La lotta per l’Eredivisie sembra tutto fuorché chiusa.

Un’idea di gioco strutturata e funzionale

Il merito di Farioli è stato quello di portare all’Ajax un’idea di gioco strutturata e a grandi linee coerente con l’identità di un club che fa della qualità un suo tratto distintivo. Il calcio proposto dal tecnico italiano, basato sulla gestione del ritmo del possesso palla in fase offensiva e su una difesa molto alta in situazione di contenimento, si è rivelato perfetto per le caratteristiche della rosa del club di Amsterdam.

L’organico ajacide al suo interno può contare su tanti giocatori di esperienza come il portiere 41enne Pasveer, il difensore italiano Daniele Rugani, l’ex capitano del Liverpool Jordan Henderson, attuale capitano del club e fondamentale in mediana, Davy Klaassen (tornato nel club in cui è cresciuto dopo la breve esperienza all’Inter, e già autore di 6 reti in campionato) e il centravanti della nazionale olandese Wout Weghorst.

Non mancano al tempo stesso i giovani di prospetto come il terzino (adattabile anche al centro della difesa) classe 2006 Jorrel Hato, il mediano del 2003 Calvin Fitz-Jim e il talentuoso fantasista belga classe 2005 Mika Godts. In questa lista si possono includere anche due classe 2002 come il centrocampista Kenneth Taylor (attualmente il migliore per produzione offensiva con 5 gol e 5 assist) e l’attaccante Brian Brobbey, la cui stagione sino ad ora è stata sottotono in fase realizzativa anche a causa di guai fisici. In tutti i casi parliamo di giocatori sicuramente in età verde ma comunque rodati.

Farioli è riuscito a trovare le giuste alchimie portando la squadra a rendere molto bene sia in Europa che, soprattutto, in patria, dove sono arrivate 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

I “Lancieri” possono vincere il campionato olandese?

Ad oggi il PSV resta ancora il favorito per la vittoria dell’Eredivisie con i bookmaker che considerano la squadra di Eindhoven molto in avanti rispetto ai rivali.

Il club allenato da Peter Bosz (che condusse l’Ajax alla finale di Europa League nella stagione 2016/2017) ha dalla sua un organico di tutto rispetto (con la presenza di giocatori come Perisic, l’ex Bologna Schouten, Luuk de Jong, i talentuosi Lang, Tillman e Bakayoko, per citarne alcuni) e un impianto di gioco che si è dimostrato veramente efficace.

Guai però a pensare che la corsa al titolo olandese sia scritta. L’Ajax, che in campionato come già detto ha battuto il Psv tra le mura amiche, sta dimostrando di avere qualità e contenuti tecnici, dando l’impressione di avere ancora del potenziale da poter sviluppare in questa stagione. Se Brian Brobbey dovesse riuscire a sbloccarsi in zona gol i “Lancieri” e tornare sui suoi standard l’Ajax potrebbe ancora più insidioso fino a mettere i bastoni tra le ruote al PSV.