Il Lecce passa ancora in trasferta: 1-3 sul campo della SPAL. Decisiva una doppietta di Mancosu di rigore, più il goal di Calderoni.

È un forrmato trasferta. Dopo la vittoria sul campo del , i salentini si ripetono al Paolo Mazza contro la . Con lo stesso uomo a decidere: Marco Mancosu . Entra e segna contro i granata, gioca titolare e fa doppietta, due volte di rigore, in Emilia. 1-3 il finale, punti salvezza già pesantissimi che si intasca la squadra di Liverani.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico in attacco lancia Babacar dal primo minuto e viene ripagato al meglio: dopo 11 minuti un suo break vale un rigore per i giallorossi, il primo che Mancosu trasforma con freddezza batttendo Berisha. La risposta immediata di Di Francesco rimette tutto in equilibrio, ma nella ripresa un altro sinistro da fuori, quello di Calderoni , e un altro rigore di Mancosu confezionano l'1-3.

Il Lecce deve anche soffrire e si affida ai guantoni di Gabriel per rimanere in piedi: almeno due miracoli del portiere ex negano il pari alla squadra di Semplici. Nemmeneo la sfortuna aiuta i padroni di casa: si fa male Di Francesco, problema muscolare e cambio obbligato. Dopo D'Alessandro, un'altra tegola.

Le soluzioni che cerca la SPAL in panchina non danno i risultati sperati: è il Lecce che torna a vincere e dimentica i 4 goal subiti dal . Giallorossi a 6 punti, emiliani ancora fermi a 3 e sempre più in bilico.

IL TABELLINO

SPAL-LECCE 1-3

MARCATORI: 11' rig. Mancosu (L), 17' Di Francesco (S), 48' Calderoni (L), 73' rig. Mancosu (L).

SPAL (3-5-2): Berisha 5.5; Cionek 5, Vicari 4.5, Felipe 5 (55' Igor 5); Di Francesco 6.5 (58' Strefezza 5.5), Murgia 5, Missiroli 5, Kurtic 5.5, Reca 5 (77' Valoti s.v.); Floccari 5.5, Petagna 5. All. Semplici

LECCE (4-3-1-2): Gabriel 7; Rispoli 6.5, Rossettini 6.5, Lucioni 6, Calderoni 7; Majer 7 (74' Imbula 6), Petriccione 6.5, Tabanelli 6.5; Mancosu 7.5; Babacar 7 (68' Shakhov 6), Falco 6 (84' La Mantia s.v.). All. Liverani

ARBITRO: Gianluca Rocchi

AMMONITI: Igor (S), Babacar, Calderoni (L).

ESPULSI: nessuno.