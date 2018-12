Milan-Torino 0-0: Niente scatto Champions, pareggio amaro per il Diavolo

22:27 09/12/18

Si è chiusa sullo 0-0 la sfida che ha visto protagoniste Milan e Torino. A San Siro mancano i goal ma non le emozioni.

Serata di rimpianti per il Milan, che non approfitta dello stop dell’Inter e dei pareggi di Lazio e Roma incappando in uno scialbo 0-0 contro il Torino.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’approccio del Toro al match sorprende i rossoneri: granata aggressivi sin dalle prime battute, con un Donnarumma formato SuperGigio a sventare al 5’ il colpo di testa a botta sicura di Iago Falque. I rossoneri rispondono alla mezzora con una nitida doppia occasione che porta prima Higuain e poi Cutrone al tiro, chiudendo la frazione con un paio di contropiede sciupati sull’asse Higuain-Suso.

La ripresa comincia sulla falsariga dei primi 45 minuti: tanti errori, pochi guizzi, gioco molto spezzettato. E bisogna attendere l’87’ per assistere alla più grande palla-goal del match, con Cutrone che a tu per tu con Sirigu grazia il Torino calciando a lato da posizione favorevolissima.

Il Milan, seguito in tribuna anche dal neorossonero Lucas Paquetà, sale così a quota 26 punti, mantenendo un punto di vantaggio sulla Lazio e accorciando di una lunghezza il distacco dall’Inter, terza in classifica a +3 sui cugini.

100 - Gianluigi Donnarumma ha disputato oggi la 100ª partita consecutiva con 90 minuti giocati in Serie A (nel complesso è stata la sua 121ª presenza di fila). Pilastro. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 9 dicembre 2018

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 0-0

MILAN (4-4-2): Donnarumma 7; Calabria 6, Abate 6, Zapata 6,5, Rodriguez 6,5; Suso 6, Kessié 6, Bakayoko 6,5, Calhanoglu 5 (71’ Castillejo 6,5); Higuain 5, Cutrone 5,5. All. Gattuso

TORINO (3-5-2): Sirigu 6,5; Izzo 6, N’Koulou 6,5, Djidji 6; Aina 6, Meitè 6, Rincon 6,5, Baselli 6,5 (81’ Lukic sv), Ansaldi 5,5 (90’ Berenguer sv); Iago Falque 6 (69’ Zaza 5,5), Belotti 5,5. All. Mazzarri

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Abate, N’Koulou, Izzo, Zapata, Baselli

Espulsi: nessuno