L'Inter batte la Lazio 1-0 con un goal di D'Ambrosio e vola di nuovo solitaria in vetta. 5 vittorie su 5 per i nerazzurri con Conte.

Cinque su cinque. La marcia dell' di Antonio Conte prosegue implacabile ed anche la , spesso bestia nera della squadra interista, esce da San Siro battuta.

Un'Inter molto cinica quella che ha avuto la meglio sui biancocelesti, brava a sfruttare un'ingenuità degli avversari e a mantenere poi inviolata la propria porta, grazie anche ad un Handanovic strepitoso e decisivo in almeno tre occasioni.



A decidere il match è un colpo di testa del solito D'Ambrosio, bravo ad approfittare di una dormita di Jony, che si dimentica la diagonale e permette al laterale nerazzurro di trovare la deviazione vincente da pochi passi su perfetto cross dell'altro esterno, Biraghi.



Correa, il più pericoloso tra i suoi, ha sfiorato in tre occasioni il goal del pareggio ma, se la prima volta si è tradito da solo provando uno scavetto poco convincente, nelle altre due occasioni ha trovato sulla sua strada un Handanovic stellare.



Non da meno l'altro numero 1, Strakosha, che con un doppio intervento da applausi su Barella (il migliore in campo) e Politano, ha tenuto i suoi in partita fino al fischio finale. La Lazio, però, nonostante l'ingresso di Immobile nel finale, non sono riusciti a generare pressione nel finale, con l'Inter che ha chiuso dunque la data in controllo.



I nerazzurri torneranno in campo sabato pomeriggio a Marassi contro la , mentre la Lazio ospiterà all'Olimpico il .



IL TABELLINO



INTER-LAZIO 1-0



MARCATORI: 23' D'Ambrosio (I)



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Vecino (57' Sensi), Biraghi; Politano (77' Lautaro Martinez), Lukaku (82' Sanchez)



LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic (73' Berisha), Jony; Correa, Luis Alberto (65' Lucas Leiva); Caicedo (53' Immobile)



ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Luis Alberto (L), D'Ambrosio (I), Bastos (L), Parolo (L), Lautaro Martinez (I)

ESPULSI: Nessuno