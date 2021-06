Con Muriel e Zapata titolari, la Colombia non va oltre il pareggio senza reti contro un Venezuela falcidiato dal Covid. Punto d'oro per la Vinotinto.

Dopo l'1-0 risicato all'Ecuador della prima giornata, la Colombia frena. Il Venezuela, ancora una volta falcidiato dalle assenze causa Covid, le impone uno 0-0 che insinua tanti dubbi nella testa del ct Rueda ma anche delle sue stelle, da Cuadrado a Zapata passando per Muriel.

La coppia dell'Atalanta gioca dall'inizio a Goiania, uno accanto all'altro, una doppia bocca di fuoco dagli esiti potenzialmente devastanti. Sbagliato. Perché il Venezuela si difende con ordine, rischia qualcosa ma con il passare dei minuti imbriglia sempre più il gioco - macchinoso e spesso privo di idee - della Colombia, evidentemente superiore ma in serata poco brillante.

Al resto pensa Fariñez, il portiere venezuelano, tornato titolare al posto di Graterol: prima viene graziato sottomisura da Mina, che non arriva su una sponda di Davinson Sanchez, poi si supera su Cardona, su Zapata e soprattutto su una stupenda acrobazia di Uribe, deviata sopra la traversa all'inizio del secondo tempo.

L'ultima parte della gara è di pura tensione agonistica, tra una scaramuccia e una lite sedate a fatica dal paraguaiano Aquino. Le ammonizioni superano i tiri in porta, le provocazioni sono più delle palle goal. I brividi arrivano nel finale: ancora Fariñez si supera nuovamente su Uribe e su un'altra sforbiciata ravvicinata di Borja, che pochi minuti prima aveva segnato, ma in posizione di fuorigioco. Nel recupero la Colombia resta in 10: espulso Luis Diaz per un pestone su La Mantia.

La Colombia è sempre lì, in piena corsa per i quarti di finale della Copa America. Ma è un pareggio senza reti che vale quanto una sconfitta per i cafeteros, stoppati da un avversario rabberciato e più debole. Che ora, a sua volta, accarezza l'eventualità di passare alla prossima fase.

IL TABELLINO

Colombia-Venezuela 0-0

Marcatori: -

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona (62' Diaz); Zapata (73' Borja), Muriel (62' Campaz). Ct. Rueda

VENEZUELA (5-4-1): Fariñez; Gonzalez (89' Hernandez), La Mantia, L. Martinez, Del Pino, Cumana; J. Martinez, Moreno, Manzano (59' Herrera), Casseres (89' Castillo); Aristeguieta (83' Cordova). Ct. Peseiro

Arbitro: Aquino (Paraguay)

Ammoniti: La Mantia, Aristeguieta, Herrera, J. Martinez, Cuadrado, Uribe, Cumana

Note: espulso Diaz al 92'